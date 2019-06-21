Театры

Теодор Курентзис покидает Пермский театр оперы и балетаЭхо Москвы - Пермь 05:22

Теодор Курентзис уходит с поста художественного руководителя Пермского театра оперы и балеты. Об этом сообщили в пресс-службе театра. В театре сообщают, что он продолжит руководить Дягилевским фестивалем.
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с чего всё началось

Курентзис уйдет из Пермского театра оперы и балета

Теодор Курентзис покинет пост художественного руководителя Пермского театра оперы и балета. Об этом сообщил «URA.RU» директор театра Андрей Борисов.
URA.Ru05:29

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Губернатор Решетников встретился с Курентзисом после его заявления об уходе из оперного

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Теодор Курентзис уходит с должности худрука Пермского театра оперы и балета

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В Пермском оперном прокомментировали уход Теодора Курентзиса с поста

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В Минкульте уход Курентзиса с поста худрука Оперного назвали «новым форматом сотрудничества»

Сайт города Пермь 59.ru06:02

Минкульт Пермского края: сотрудничество с Курентзисом переходит в новый формат

Эхо Москвы - Пермь06:29
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Иран пощадил американский военный самолет

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МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских

13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.
Обновлено в 08:26
Происшествия

В Подмосковье с помощью вертолетов тушат лесной пожар

Лесной пожар из Рязанской области перешел в Луховицкий район Московской области, в тушении принимают участие вертолеты Минобороны и 63 человека из разных ведомств, пожар взят под особый контроль, сообщает Рослесхоз.
Обновлено в 07:27
Энергетика

«Дружбу» в Белоруссии очистят до середины августа

Полная очистка нефтяного трубопровода «Дружба» на белорусской территории ожидается в августе этого года.
Обновлено в 05:05
Авто

В России отзовут более 300 автомобилей Porsche

Обновлено в 08:20
Политика

На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».
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Политика

Поддерживающим ДНР ирландцам отказали во въезде в Украину

1 февраля помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что с начала года пограничники отказали во въезде в страну более 900 гражданам России.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Не менее 10 человек погибли во время взрыва мечети в Багдаде

В столице Ирака Багдаде произошел взрыв. Погибли не менее 10 человек, сообщает портал Baghdad Today.
Обновлено в 08:13
Путешествия

В ФСБ рассказали о росте числа украинских туристов в Крыму

Поток украинских туристов в Крым увеличился в два раза, за сутки через границу проходят 11 тыс. человек, сообщили 21 июня в пресс-службе регионального пограничного управления ФСБ.
Обновлено в 05:06
Экономика

Ford продаст заводы в России на торгах

Обновлено в 07:20
Общество

21 июня наступит самая короткая ночь в году

В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Политика

Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Грузии и Персидском заливе

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 09:02
Происшествия

Суд арестовал главу Пушкинского района Подмосковья

Обновлено в 08:30
Политика

Спикер парламента Грузии ушел в отставку

Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку, сообщил генеральный секретарь партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Защита Захарченко подала десять жалоб в ЕСПЧ

Адвокат Валерия Тунникова, представляющая интересы бывшего замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД экс-полковника Дмитрия Захарченко, заявила, что в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) было подано десять жалоб в связи с делом её клиента.
Обновлено в 09:02
Кино

Marvel приглашала Киану Ривза почти в каждый фильм своей киновселенной

Глава Marvel Studios Кевин Файги в разговоре с изданием ComicBook признался, что студия уже давно хочет сделать Киану Ривза частью своей киновселенной, но пока актёр не нашёл для себя идеальную роль.
Обновлено вчера в 02:51
Гаджеты

Intel готовит снижение цен на настольные процессоры

Исторически Intel всегда предлагала свои процессоры по более высоким ценам, а на появление процессоров AMD, предлагающих более выгодное сочетание цены и производительности, отвечала не уценкой, а улучшением характеристик своих продуктов.
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес

Шура предложил «сброситься» на лечение Хлебниковой от алкоголизма

Российский популярный певец Шура предложил собрать деньги на лечение певицы Марины Хлебниковой от алкоголизма.
Обновлено вчера в 04:30
Политика

Первый осужденный за оскорбление власти в России пожаловался в ЕСПЧ

Россиянин Юрий Картыжев, который был осужден по обвинению в неуважении к власти в РФ подал жалобу в Европейский суд по правам человека, рассказал его адвокат Дамир Гайнутдинов, сообщает «Ведомости».
Обновлено в 02:16
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС

Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Происшествия

В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов

Обновлено в 01:30
Происшествия

В Саратове возбудили дело против экс-главы «Почты России»

Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего директора УФПС Саратовской области - филиала ФГУП "Почта России", сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ региона.
Обновлено в 06:32
Политика

Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам

Обновлено вчера в 16:36
Политика

Россияне не отменяют поездки в Грузию на фоне протестов в Тбилиси

Российский союз туриндустрии не владеет информацией об отменах туров в Грузию, рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Ирина Тюрина.
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес

Экс-супруг Натальи Водяновой женился на беременной возлюбленной

Новой возлюбленной британского аристократа стала актриса Морган Снайдер. А несколько минут назад Джастин объявил, что они поженились.
Обновлено в 06:02
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Пилот погиб при жесткой посадке вертолета Ми-2 в Краснодарском крае

Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Краснодарском крае, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 03:00
Политика

Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 20 июня.
Обновлено в 03:46
Общество

8 выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов в Удмуртии

Восемь выпускников школ Удмуртии сдали единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку на 100 баллов, пять выпускников получили отличные результаты по физике.
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Шоу-бизнес

Алиментов Собчак от Виторгана не дождется

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Мать осужденной в США россиянки Осиповой пожаловалась на угрозы

Обновлено в 05:51
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