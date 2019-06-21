Театры

Теодор Курентзис покидает Пермский театр оперы и балетаЭхо Москвы - Пермь 05:22

Теодор Курентзис уходит с поста художественного руководителя Пермского театра оперы и балеты. Об этом сообщили в пресс-службе театра. В театре сообщают, что он продолжит руководить Дягилевским фестивалем.
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Курентзис уйдет из Пермского театра оперы и балета

Теодор Курентзис покинет пост художественного руководителя Пермского театра оперы и балета. Об этом сообщил «URA.RU» директор театра Андрей Борисов.
URA.Ru05:29

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После ухода Курентзиса Пермь может забыть о второй сцене для оперного. Реакция элиты

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В Пермском оперном прокомментировали уход Теодора Курентзиса с поста

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Эхо Москвы - Пермь06:29

Теодор Курентзис уходит с должности худрука Пермского театра оперы и балета

АиФ Пермь05:30

Губернатор Пермского края согласовал формат сотрудничества с Курентзисом

РИА Новости06:25

В Минкульте уход Курентзиса с поста худрука Оперного назвали «новым форматом сотрудничества»

Сайт города Пермь 59.ru06:02

Минкультуры назвало причину ухода Курентзиса с поста худрука пермского театра

ТАСС07:11
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Дроздов прокомментировал «скандал» на передаче «В мире животных»

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Правоохранители Нижегородской области разыскивают местного жителя, который, по версии следствия, топором убил бывшую жену, ее мать и отца на глазах семилетней дочери, при этом ребенок не пострадал, сообщили в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.
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Общество

21 июня Солнце опишет самую большую дугу на небе

Отмечается, что в течение суток 21 июня Солнце опишет самую большую дугу на небе.
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Генерал-майор КСИР Хосейн Салами подтвердил уничтожение американского шпионского беспилотника в районе южного побережья Ирана.
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Чеченский правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу

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Политика

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Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.
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Политика

Полиция Грузии применила водометы против демонстрантов в Тбилиси

Полиция Грузии применила водометы против демонстрантов у здания парламента в Тбилиси, выступающих за проведение досрочных парламентских выборов и отставку спикера Ираклия Кобахидзе.
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Происшествия

Два легких самолета столкнулись в Нидерландах, есть погибшие

Два легких самолета Piper Cub, которые выполняли групповой полет, столкнулись в небе над провинцией Северный Брабант в Нидерландах.
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Стюарды Гран-при Франции рассмотрели обстоятельства инцидента с участием Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена.
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ЦСКА перешел на финский размер площадки

ЦСКА стал очередным клубом КХЛ, который внес изменения в размер площадки на домашней арене.
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Авто

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Роскомнадзор в своем официальном Twitter использовал завуалированную нецензурную брань, с помощью нее ведомство показало пример маскировки мата.
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Президент Грузии признала ошибку властей из-за волны протестов

Беспорядки в Тбилиси Масштабные выступления начались 20 июня в Грузии после проведения в зале заседаний грузинского парламента сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), в ходе которой президент МАП, российский депутат Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии.
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Происшествия

В Кунгуре мужчина изрезал беременную и сбросил ее в овощную яму

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Следствие по делу сестер Хачатурян завершено

Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
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США запросили заседание Совбеза ООН по Ирану

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Сдавшая все ЕГЭ на сто баллов выпускница раскрыла секрет успеха

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В Netflix согласились закрыть сериал «Благие знамения» ради верующих

Потоковая платформа Netflix согласна перестать снимать сериал «Благие знамения» по требованию религиозной христианской организации «Возврат к порядку».
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Избитых и покусанных матерью детей госпитализировали в Петербурге

Два мальчика поступили с укусами, побоями и высокой температурой. По их словам, над детьми издевалась мать.
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В Ингушетии СК завел дело после взрыва около дома следователя

Следственный комитет завел уголовное дело после покушения на следователя по особо важным делам по Сунженскому району ингушского управления СК.
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14-летняя российская велогонщица Ольга Штанько погибла в ДТП во время тренировки.
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Суд арестовал главу Пушкинского района

Глава Пушкинского района Московской области Евгений Жирков арестован по обвинению в крупной взятке передает корреспондент ТАСС из зала суда.
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Стало известно о состоянии здоровья главы Дагестана Васильева

Появилась информация о здоровье главы Дагестана Владимира Васильева, который сейчас лечится в Москве.
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Россия утилизирует единственную подлодку Украины

Минобороны России планирует утилизировать украинскую подлодку "Запорожье", доставшейся от ВМС Украины после возвращения Крыма в состав России.
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Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты

Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.
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