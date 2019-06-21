Театры
Теодор Курентзис покидает Пермский театр оперы и балетаЭхо Москвы - Пермь 05:22
Теодор Курентзис уходит с поста художественного руководителя Пермского театра оперы и балеты. Об этом сообщили в пресс-службе театра. В театре сообщают, что он продолжит руководить Дягилевским фестивалем.
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Теодор Курентзис покинет пост художественного руководителя Пермского театра оперы и балета. Об этом сообщил «URA.RU» директор театра Андрей Борисов.URA.Ru05:29
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Сайт города Пермь 59.ru06:02
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