Футбол
Тео Эрнандес перешел из «Реала» в «Милан»Спорт-Экспресс 13:10
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Музыка
В Бразилии умер основатель музыкального стиля босса-нова
В Бразилии скончался один из основоположников музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту.
Обновлено в 18:45
Политика
Украина пожаловалась на отказ Европы от санкций против РФ
Постпред Украины в СЕ Дмитрий Кулеба рассказал об отказе Европы от санкций против России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:51
Происшествия
При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли люди
Бензовоз с 500 литрами топлива перевернулся и загорелся в Свердловской области, сообщает 7 июля пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено в 18:57
Футбол
Футболисты Аргентины завоевали бронзовые медали Кубка Америки
Обновлено в 16:59
Политика
В Крыму отреагировали на антироссийскую резолюцию ОБСЕ
Ганжара подчеркнул, что Крым есть и будет частью России. Ранее сообщалось, что в ОБСЕ одобрили резолюцию против России из-за Крыма.
Обновлено в 17:16
Экономика
Садоводы предложили запретить импорт фруктов в РФ
Обращение с просьбой запретить импорт фруктов в Россию в III и IV кварталах 2019 г. и в I квартале 2020 г. направили вице-премьеру Алексею Гордееву российские садоводы, сообщил журналистам гендиректор ООО «Сад-гигант Ингушетия» Замир Балкизов.
Обновлено вчера в 21:13
Происшествия
Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали
Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина вынесла из банка в городе Салават, где работала кассиром, по разным данным, от 20 до 25 миллионов рублей и скрылась вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:43
Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В штате Калифорния, США произошло сильное землетрясение магнитудой 6,4 балла. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено 04 июля в 14:13
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл крестили сына
Вероятной крестной матерью ребенка стала бывшая няня принцев Гарри и Уильяма Тигги Петтифер, которую также заметили на церемонии.
Обновлено в 14:08
Политика
СМИ узнали о поездках третьего «отравителя» Скрипалей в Швейцарию
Третий "отравитель" Скрипалей в 2016 и 2017 году несколько раз бывал в Швейцарии.
Обновлено в 18:32
Космос
Российская компания накормит космонавта из ОАЭ на МКС арабскими блюдами
Компания "Лаборатория космического питания" приготовит арабские национальные блюда для первого космонавта ОАЭ Хаззаа Аль-Мансури, который полетит на Международную космическую станцию (МКС) в конце сентября, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:06
Футбол
ФК «Локомотив» выиграл Суперкубок России
Обновлено в 14:35
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в истязании жены и дочери петербуржца
Полицейские задержали 44-летнего мужчину. Оказалось, что ранее он был судим. Возбуждено уголовное дело об истязании.
Обновлено в 09:33
Политика
В Совфеде оценили получение Киевом первой партии нефти из США
Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США.
Обновлено в 17:51
Наука
Космос не повлиял на смертность космонавтов
Мемориальная табличка с именами умерших астронавтов и космонавтов, которую "Аполлон-15" доставил на ЛунуNАSА На основе этих данных ученые построили кривые выживаемости — графики, которые показывают вероятность того, доживет ли человек до определенного возраста с учетом риска смерти по той или иной причине.
Обновлено 04 июля в 12:37
Происшествия
В Москве столкнулись четыре автомобиля
"Четыре легковых автомобиля столкнулись на Большой Тульской улице", - рассказал собеседник агентства.
Обновлено в 17:38
Политика
Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока-2» через Трампа
Киев рассчитывает на помощь президента США Дональда Трампа, который "решит вопрос в пользу Украины" по "Северному потоку-2", заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Обновлено в 09:25
Армия и оружие
Украинский военный расстрелял националистов в Донбассе, сообщили в ЛНР
Обновлено в 19:59
Наука
Резидентные Т-клетки памяти мигрировали из кожи в кровь и обратно
Международная группа исследователей показала, что резидентные Т-клетки памяти могут мигрировать из кожи в кровь.
Обновлено вчера в 14:00
Авто
УАЗ вспомнил про нестандартную санитарную УАЗ «Буханку»
В группе УАЗ "Вконтакте" рассказали про нестандартную модификацию санитарной «Буханки».
Обновлено в 09:21
Политика
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Транспорт
В аэропорту Пекина отменили около 600 рейсов
В международном аэропорту Пекина Шоуду в связи с плохими погодными условиями отменено порядка 600 рейсов.
Обновлено в 01:57
Армия и оружие
Украинские СМИ прокололись с фейк-признанием, превратив матерное слово в «Бук»
«Признание» Цемаха было выужено из его давнего интервью. В нем он говорит о том, как стал свидетелем падения сбитого малазийского «Боинга».
Обновлено в 16:21
Общество
В России захотели создать аналог «Википедии»
Ранее сообщалось, что Википедия признала Крым частью России.
Обновлено в 02:31
Политика
В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева
В представительстве президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) прокомментировали арест помощника полпреда Александра Воробьева.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Генерал-майор ФСБ: наша служба в последнее время деградировала
Генерал-майор вспомнил о том, что за 20 лет его работы в московском КГБ были заведены всего три уголовных дела против сотрудников службы: одно по измене родине, два других – за мелкие нарушения.
Обновлено в 10:52