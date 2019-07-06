Футбол

Тео Эрнандес перешел из «Реала» в «Милан»Спорт-Экспресс 13:10

Тео Эрнандес перешел из "Реала" в "Милан", сообщает официальный сайт мадридцев.
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Тео Эрнандес перешел из «Реала» в «Милан»

Спорт-Экспресс13:10

Защитник «Реала» Тео Эрнандес перешел в «Милан»

Sport24.ru10:17

«Навстречу будущему». «Милан» представил защитника, купленного у «Реала»

Матч ТВ14:39

🚪🚶Боккетти ушел из «Спартака», «Милан» купил Тео Эрнандеса, «Рубин» подписал Кварахцелию на 5 лет. Трансферный дайджест Sports.ru📄

Sports.ru16:29

Защитник «Реала» Эрнандес зарегистрирован игроком «Милана»

Советский спорт09:02

«Реал» подтвердил трансфер Тео Эрнандеса в «Милан»

Чемпионат13:01

«Милан» подписал защитника «Реала» за 20 миллионов евро

Sport.ru11:30
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Происшествия

Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде

Обновлено в 13:52
Музыка

В Бразилии умер основатель музыкального стиля босса-нова

В Бразилии скончался один из основоположников музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту.
Обновлено в 18:45
Политика

Украина пожаловалась на отказ Европы от санкций против РФ

Постпред Украины в СЕ Дмитрий Кулеба рассказал об отказе Европы от санкций против России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:51
Происшествия

При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли люди

Бензовоз с 500 литрами топлива перевернулся и загорелся в Свердловской области, сообщает 7 июля пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено в 18:57
Футбол

Футболисты Аргентины завоевали бронзовые медали Кубка Америки

Обновлено в 16:59
Политика

В Крыму отреагировали на антироссийскую резолюцию ОБСЕ

Ганжара подчеркнул, что Крым есть и будет частью России. Ранее сообщалось, что в ОБСЕ одобрили резолюцию против России из-за Крыма.
Обновлено в 17:16
Экономика

Садоводы предложили запретить импорт фруктов в РФ

Обращение с просьбой запретить импорт фруктов в Россию в III и IV кварталах 2019 г. и в I квартале 2020 г. направили вице-премьеру Алексею Гордееву российские садоводы, сообщил журналистам гендиректор ООО «Сад-гигант Ингушетия» Замир Балкизов.
Обновлено вчера в 21:13
Происшествия

Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали

Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина вынесла из банка в городе Салават, где работала кассиром, по разным данным, от 20 до 25 миллионов рублей и скрылась вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:43
Происшествия

В Калифорнии произошло мощное землетрясение

В штате Калифорния, США произошло сильное землетрясение магнитудой 6,4 балла. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено 04 июля в 14:13
Происшествия

В Нижнем Новгороде столкнулись два автобуса с пассажирами

Обновлено в 12:06
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл крестили сына

Вероятной крестной матерью ребенка стала бывшая няня принцев Гарри и Уильяма Тигги Петтифер, которую также заметили на церемонии.
Обновлено в 14:08
Политика

СМИ узнали о поездках третьего «отравителя» Скрипалей в Швейцарию

Третий "отравитель" Скрипалей в 2016 и 2017 году несколько раз бывал в Швейцарии.
Обновлено в 18:32
Космос

Российская компания накормит космонавта из ОАЭ на МКС арабскими блюдами

Компания "Лаборатория космического питания" приготовит арабские национальные блюда для первого космонавта ОАЭ Хаззаа Аль-Мансури, который полетит на Международную космическую станцию (МКС) в конце сентября, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:06
Футбол

ФК «Локомотив» выиграл Суперкубок России

Обновлено в 14:35
Происшествия

Полиция задержала подозреваемого в истязании жены и дочери петербуржца

Полицейские задержали 44-летнего мужчину. Оказалось, что ранее он был судим. Возбуждено уголовное дело об истязании.
Обновлено в 09:33
Политика

В Совфеде оценили получение Киевом первой партии нефти из США

Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США.
Обновлено в 17:51
Наука

Космос не повлиял на смертность космонавтов

Мемориальная табличка с именами умерших астронавтов и космонавтов, которую "Аполлон-15" доставил на ЛунуNАSА На основе этих данных ученые построили кривые выживаемости — графики, которые показывают вероятность того, доживет ли человек до определенного возраста с учетом риска смерти по той или иной причине.
Обновлено 04 июля в 12:37
Происшествия

В Москве столкнулись четыре автомобиля

"Четыре легковых автомобиля столкнулись на Большой Тульской улице", - рассказал собеседник агентства.
Обновлено в 17:38
Политика

Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока-2» через Трампа

Киев рассчитывает на помощь президента США Дональда Трампа, который "решит вопрос в пользу Украины" по "Северному потоку-2", заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Обновлено в 09:25
Происшествия

Лодка с пятью пассажирами перевернулась на реке на Чукотке

Обновлено в 19:33
Происшествия

Семеро из десяти россиян, задержанных в Канкуне, высланы из Мексики

Обновлено в 20:07
Армия и оружие

Украинский военный расстрелял националистов в Донбассе, сообщили в ЛНР

Обновлено в 19:59
Наука

Резидентные Т-клетки памяти мигрировали из кожи в кровь и обратно

Международная группа исследователей показала, что резидентные Т-клетки памяти могут мигрировать из кожи в кровь.
Обновлено вчера в 14:00
Авто

УАЗ вспомнил про нестандартную санитарную УАЗ «Буханку»

В группе УАЗ "Вконтакте" рассказали про нестандартную модификацию санитарной «Буханки».
Обновлено в 09:21
Политика

В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников

Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Транспорт

В аэропорту Пекина отменили около 600 рейсов

В международном аэропорту Пекина Шоуду в связи с плохими погодными условиями отменено порядка 600 рейсов.
Обновлено в 01:57
Армия и оружие

Украинские СМИ прокололись с фейк-признанием, превратив матерное слово в «Бук»

«Признание» Цемаха было выужено из его давнего интервью. В нем он говорит о том, как стал свидетелем падения сбитого малазийского «Боинга».
Обновлено в 16:21
Общество

В России захотели создать аналог «Википедии»

Ранее сообщалось, что Википедия признала Крым частью России.
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В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева

В представительстве президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) прокомментировали арест помощника полпреда Александра Воробьева.
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Генерал-майор вспомнил о том, что за 20 лет его работы в московском КГБ были заведены всего три уголовных дела против сотрудников службы: одно по измене родине, два других – за мелкие нарушения.
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