Футбол
Тео Эрнандес перешел из «Реала» в «Милан»Спорт-Экспресс вчера в 13:10
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Единоборства
Джонс победил Сантоса разделенным решением судей
Обновлено в 00:46
Религия
Патриарх Кирилл освятит храм в Коневском монастыре
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь.
Обновлено вчера в 12:02
Политика
РФ ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию
В российском МИД прокомментировали критику дипломата США Элизабет Руд в адрес запрета на авиасообщение России с Грузией.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
При взрыве бензовоза под Екатеринбургом погибли четыре человека
Число погибших при взрыве бензовоза в Свердловской области выросло до четырех человек, сообщил ТАСС глава городского округа Краснотурьинск Александр Устинов.
Обновлено в 00:19
Музыка
«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки
В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».
Обновлено вчера в 06:57
Общество
Как не допустить ошибок при покупке велосипеда
«Челнинские известия» решили выяснить, как выбирать велосипед, чтобы не пожалеть о покупке.
Обновлено в 00:38
Происшествия
Семеро из десяти россиян, задержанных в Канкуне, высланы из Мексики
Вечером в субботу, 6 июля, из Мексики депортировали семерых из десяти россиян, задержанных в аэропорту Канкуна.
Обновлено вчера в 20:07
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено 05 июля в 05:31
Политика
Протестующие в Тбилиси идут к дому основателя партии власти
Демонстранты идут с плакатами «Гахария GO!» и флагами государства.
Обновлено вчера в 13:23
Футбол
ЮАР обыграла Египет и вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций
В Каире на стадионе «Каир Интернешнл» состоялся матч 1/8 финала Кубка африканских наций — 2019 Египет — ЮАР.
Обновлено вчера в 16:54
Гаджеты
Фитнес-браслет Huawei Honor Band 5 сможет определять усталость
Фитнес-браслет Honor Band 5, разработанный Huawei, сможет определять усталость пользователя.
Обновлено вчера в 08:22
Шоу-бизнес
Клара Новикова рассказала о предательстве со стороны бывшего мужа
В эфире программы "Честное слово" 72-летняя артистка рассказала о своих воспоминаниях об алкоголизме и рукоприкладстве со стороны экс-мужа.
Обновлено вчера в 23:18
Политика
Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным»
Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».
Обновлено вчера в 22:54
Авто
Много ли на самом деле премиума в компактном кроссовере Lexus UX
Речь о модели Lexus UX, которая, как и С-HR, базируется на современной платформе GA-C, однако в отличие от массового "японца" предлагается у нас не только в бензиновом, но и в гибридном исполнении.
Обновлено в 00:25
Общество
CNN (США): крещение младенца Арчи в кругу семьи обернулось неожиданной бурей (CNN)
В последнее время чету все чаще критикуют за стремление уберечь своего младенца Арчи от внимания общественности.
Обновлено вчера в 05:15
Политика
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 05:57
Авто
В продажу выходит премиум-внедорожник на базе Toyota Crown
Китайская марка FAW выводит на рынок премиальный внедорожник Hongqi HS7.
Обновлено вчера в 11:44
Здоровье
В Минздраве назвали опасную дозу употребления молочных продуктов
В среднем в сутки взрослым людям стоит употреблять 200 граммов молочных продуктов.
Обновлено вчера в 22:01
Политика
В Совфеде оценили получение Украиной первой партии нефти из США
Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США.
Обновлено вчера в 19:35
Авто
Названы самые популярные в России сайты для продажи автомобилей
Опросив россиян, эксперты «АвтоСТАТ» совместно с издательством «За рулем» назвали самые популярные сайты для продажи авто в нашей стране.
Обновлено вчера в 03:27
Армия и оружие
В Донбассе солдат ВСУ расстрелял бойцов «Азова»
Обновлено вчера в 19:59
Общество
Конюхов завершил полет на экспериментальном самолете в Крым
Российский путешественник Федор Конюхов завершил первый полет на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, из Москвы в крымский город-курорт Евпатория, сообщили РИА Новости в штабе организации полета.
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия
Миллиардер Эпштейн задержан в США по обвинению в торговле людьми
Американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого ранее обвиняли в склонении несовершеннолетних к проституции, вновь задержали по обвинению в торговле людьми, сообщает The New York Times.
Обновлено в 00:07
Политика
В Крыму отреагировали на антироссийскую резолюцию ОБСЕ
Резолюции ОБСЕ Ранее комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено вчера в 22:44
Политика
Грузия не намерена отказываться от торговли с Россией
Грузия не откажется от торговых отношений с РФ из-за временной отмены прямого авиасообщения между двумя странами и сокращения потока российских туристов.
Обновлено вчера в 09:36
Космос
Утром 5 июля взошло самое маленькое солнце в году
Обновлено 05 июля в 11:02
Общество
Иван Купала наступает в ночь на 7 июля
Народный славянский праздник Иван Купала отмечают в ночь с 6 по 7 июля, он известен у славян как праздник Солнца, зрелости лета и зеленого покоса.
Обновлено вчера в 13:07
Культура
Стало известно, когда начнется реставрация «Ночного дозора» Рембрандта
В понедельник, 9 июля, в амстердамском Рейксмузеуме начнутся самые масштабные публичные реставрационные работы в истории – восстановление "Ночного дозора" (1642 год) Рембрандта, сообщает The Guardian.
Обновлено вчера в 23:24
Политика
О самоубийстве Яковлева написали федеральные СМИ
О самоубийстве главного федерального инспектора по Рязанской области Сергея Яковлева сообщили федеральные СМИ.
Обновлено вчера в 14:16
Происшествия
В Ленобласти найдена лодка без рыбака
Обновлено в 00:09