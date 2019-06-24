Тео Эрнандес может перейти в «Милан»Спорт-Экспресс вчера в 13:06

Защитник "Реала" Тео Эрнандес может перейти в "Милан", информирует sportmediaset.it. Как отмечается, технический директор "россонери" Паоло Мальдини встречался с французом на Ибице, чтобы обсудить условия контракта.

Тео Эрнандес может перейти в «Милан»

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