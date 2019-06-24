Футбол
Тео Эрнандес может перейти в «Милан»Спорт-Экспресс вчера в 13:06
Защитник "Реала" Тео Эрнандес может перейти в "Милан", информирует sportmediaset.it. Как отмечается, технический директор "россонери" Паоло Мальдини встречался с французом на Ибице, чтобы обсудить условия контракта.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 02:35, Вашингтон
Армия и оружие
Глава ОСК: новые десантные корабли будут отличаться от их предшественников проекта 11711
Закладка двух больших десантных кораблей (БДК) состоялась на ПСЗ (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) 23 апреля.
Обновлено в 02:15
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия
Суд во Владивостоке оштрафовал ещё одну компанию — отловщика косаток
Фрунзенский районный суд Владивостока назначил штраф в 28,176 млн рублей компании «Афалина» — одной из фирм, отлавливавших косаток и белух, которые попали затем в «китовую тюрьму» в Приморье.
Обновлено в 01:38
Общество
«Известия» сообщили о сокращении бюджетных мест в российских вузах
Число бюджетных мест в вузах России сократится к 2024 году по сравнению с текущим годом на 17%.
Обновлено вчера в 20:26
Политика
Сеть кинотеатров в Грузии приостановила показ фильмов на русском языке
В Грузии самая крупная сеть кинотеатров Cavea приостановила показ фильмов на русском языке в знак солидарности к участникам антироссийских акций.
Обновлено вчера в 13:52
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе
Ранее в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве 11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 01:14
Наука
В Якутии найден скелет мамонта с бивнями, обработанными древним человеком
Ученый считает, что современный человек не стал бы обрабатывать бивень в тундре, а привез бы его в охотничью избушку.
Обновлено в 01:39
Происшествия
В Казахстане на территории воинской части произошел взрыв
Взрыв произошел в понедельник на территории воинской части в Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 00:58
Общество
«Трезвая Россия» назвала самые зависимые от наркотиков регионы
Согласно новому рейтингу специалистов, самыми свободными от наркотиков регионами стали Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Обновлено в 00:38
Недвижимость
Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой
Исследование Росбанка показало, что ежемесячные платежи по ипотечным кредитам в России снизились по отношению к зарплате среднестатистического заемщика, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 05:04
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стёкол автомобиля
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект, предполагающий отмену штрафов за тонировку стёкол на транспортном средстве.
Обновлено вчера в 21:59
Наука
Мозг может впадать в «микросон» несколько десятков раз в час
Истинная причина аварии стала понятна, когда следователи прослушали записи переговоров экипажа и обнаружили, что капитан спал всего один час за день.
Обновлено 22 июня в 15:30
Теннис
Австралийская теннисистка Эшли Барти возглавила рейтинг WTA
Обновлено вчера в 18:58
Общество
Знаки Зодиака имеют свои главные проблемы и пути их решения
Козероги акцентированы на цели и не способны расслабляться, что является главной проблемой.
Обновлено вчера в 14:02
Авто
Автомобили Porsche получат пакет Heritage Design
Впервые пакет Heritage Design был представлен на автосалоне в Нью-Йорке, когда Porsche показала Porsche 911 Speedster с элементами старых машин марки.
Обновлено в 00:25
Футбол
Дмитрий Аленичев: «В новом сезоне „Спартак“ не станет чемпионом»
Первая часть эксклюзивного разговора с бывшим хавбеком и главным тренером "Спартака" Дмитрием Аленичевым, который в сезоне-2018/19 возглавлял "Енисей".
Обновлено вчера в 17:05
Футбол
Грузинские футболисты вышли в майках с антироссийскими лозунгами
Обновлено вчера в 06:22
Экономика
Большой театр изменит механизм продажи билетов из-за критики СП
Большой театр с 1 сентября изменит механизм продажи билетов из-за критики Счетной палаты РФ: бронирование для ведомств будет сокращено на 30%, а количество билетов в свободной продаже, соответственно, увеличено, говорится в сообщении контрольного ведомства со ссылкой на официальное письмо руководства театра.
Обновлено в 02:07
Футбол
«Барселона» не заинтересована в возвращении Дани Алвеса
Обновлено вчера в 17:16
Авто
В Роскачестве рассказали, как спасти машину от угона
Поможет от угонов и средство защиты на основе пин-кодов - на машине программируются штатные кнопки, и лишь хозяин авто знает, какие из них и, главное, в какой последовательности нужно нажимать, чтобы активировать зажигание.
Обновлено в 01:00
Политика
В России назвали условия транзита газа через Украину
Что же касается Украины, Москва может продолжить транзит голубого топлива через эту страну на экономически рентабельных условиях и в случае справедливого урегулирования споров между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Обновлено в 00:04
Культура
Госдума пригласила Николая Коляду в общественный совет по культуре
Драматурга Николая Коляду пригласили в общественный совет при комитете по культуре.
Обновлено в 01:46
Путешествия
Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму
В Турции, Грузии, Болгарии, Греции, Черногории и на Кипре можно отдохнуть на море менее чем за 50 тысяч рублей на двоих, сообщает Aviasales.
Обновлено вчера в 17:03
Экономика
На новую госпрограмму развития моногородов потратят 57,3 млрд руб
Правительство подготовило проект госпрограммы развития моногородов на 2019–2024 годы, затраты на ее реализацию за шесть лет составят 57,3 млрд руб.
Обновлено вчера в 23:30
Технологии
Эксперты предупредили о замаскированной под письма вирусной атаке
В качестве примеров компаний, от имени которых приходят такие вирусные рассылки, Group-IB называет автодилеров KIA (РБК направил запрос) и «Рольф», а также авиакомпанию «Полярные авиалинии», среди СМИ указаны РБК и «Новосибирск-online».
Обновлено в 02:02
Путешествия
Подсчитаны потери из-за прекращения авиасообщения в Грузию
Официально российские авиакомпании не прокомментировали возможные потери от запрета полетов в Грузию, однако, по данным источника издания, они будут достаточно серьезными.
Обновлено вчера в 20:22
Баскетбол
Андрей Зубков покинул «Химки» по истечении срока контракта
Форвард Андрей Зубков покинул баскетбольный клуб "Химки" в связи с окончанием срока контракта, сообщается на официальном сайте команды.
Обновлено в 01:44
Армия и оружие
Торжественный выпуск офицеров инженерных войск прошел в Тюмени
С окончанием учебы выпускников поздравили глава Тюмени Руслан Кухарук, начальник ТВВИКУ, генерал-майор Дмитрий Евмененко, начальник инженерных войск ВС РФ, выпускник ТВВИКУ, генерал-лейтенант Юрий Ставицкий, главный федеральный инспектор по региону Дмитрий Кузьменко.
Обновлено в 01:13
Экономика
НПФ «Благосостояние» готовит сделку на 35 млрд рублей
НПФ «Благосостояние» нашел покупателя на один из своих крупнейших активов – лизинговую компанию «Трансфин-М», рассказали «Ведомостям» человек, близкий к фонду, и три человека, близких к «Трансфин-М».
Обновлено вчера в 14:42