Лазарев рассказал о выводах из прошлого выступления на «Евровидении»Известия 00:56

Я помню, как в 2016 году даже перед выступлением все ко мне подходили и говорили: Ты победитель — это точно на 100%. Я понял, что рано делать предположения и может произойти что угодно. И я был прав.

Российский певец Сергей Лазарев, представляющий Россию в этом году на «Евровидении», рассказал о выводах из прошлого выступления на конкурсе. Об этом артист заявил в интервью, которое размещено на официальном YouTube-канале «Евровидения».

Лазарев рассказал о выводах из прошлого выступления на «Евровидении»

Политика Украинский телеканал обвинил Порошенко в убийстве брата На украинском телеканале «1+1» обвинили президента страны Петра Порошенко в убийстве собственного брата.

Армия и оружие НАТО назвало бомбардировки Югославии необходимыми и легитимными Ранее в постоянном представительстве России при НАТО сказали, что Запад не усвоил урок трагедии в Югославии.

Общество Строители установили все пролёты железнодорожной части Крымского моста Строители Крымского моста соединили берега Крыма и Тамани всеми железнодорожными пролётами, сообщил инфоцентр «Крымский мост».

Политика В Таиланде началось голосование на парламентских выборах Голосование на первых с 2011 года парламентских выборах началось в воскресенье в Таиланде.

Политика Россию признали энергетической сверхдержавой Фрай отметил, что Россия богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии.

Происшествия В Оренбурге силовики сорвали концерт молодежных групп Силовики искали наркотики и ничего не нашли, рассказал телеканалу "Дождь" вокалист петербургской группы "Црвених Цветова" Михаил Золотарев.

Политика Точка невозврата в статусе Донбасса пройдена, заявила Поклонская "Уверена, что точка невозврата в вопросе территориальной принадлежности Донбасса пройдена", — сказала собеседница агентства.

Интернет Калькулятор в Windows 10 сможет строить графики математических функций Компания Microsoft добавит графический режим в стандартный калькулятор в операционной системе Windows 10.

Культура Актриса Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт В ходе эфира знаменитость обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой выдать ей российский паспорт.

Политика Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко сообщила о начале Евросоюзом, Британией и США антикоррупционного расследования в отношении украинского лидера Петра Порошенко.

Армия и оружие Сенатор США прибыла в Киев для обсуждения военного партнерства Сенатор США из комитета по вооруженным сила Марша Блэкберн прибыла в Киев.

Хоккей Кузнецов ответил на оскорбления со стороны комментатора НХЛ Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов отреагировал на критику канадского комментатора Дона Черри, который выразил недовольство празднованием шайб форварда, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Легендарные «Русские витязи» прибыли в Малайзию Зрители увидят самые эффектные фигуры и перестроения легендарной команды в групповом и одиночном исполнении.

Наука Садовничий назвал приоритеты науки на следующее десятилетие Приоритетными задачами человечества на ближайшие десять лет станут изучение мозга и Мирового океана, а также освоение космоса.

Происшествия В летевший в Сочи самолет ударила молния В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния.

Политика Песков рассказал, как Путин готовится к публичным мероприятиям Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как глава нашего государства Владимир Путин готовится к публичным мероприятиям.

Происшествия Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.

Происшествия При взрыве в многоэтажном доме в Киеве погиб россиянин Гражданин России погиб при взрыве в многоэтажном доме в Киеве.

Футбол Тренер Испании прокомментировал результаты матча с Норвегией Наставник сборной Испании Луис Энрике высказался об итогах встречи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Норвегией (2:1), передает "Советский спорт".

Спорт Глейхенгауз назвал бронзовую медаль Медведевой на ЧМ неожиданностью Даниил Глейхенгауз, являющийся хореографом группы Этери Тутберидзе, назвал неожиданностью и большим достижением третье место фигуристки Евгении Медведевой на чемпионате мира в Сайтаме.

Происшествия В деле о хищениях в гособоронзаказе появились сайентологи У руководителей Липецкого станкостроительного предприятия (ЛССП), где накануне прошли обыски в рамках дела о хищениях в гособоронзаказе, нашли литературу сайентологов.

Происшествия После победы бойцов из Северной Осетии на турнире в Чечне произошла драка После победы бойцов из Северной Осетии на турнире в Чечне произошла массовая драка. Видео появилось в социальных сетях.

Политика Пушков назвал смехотворными доводы Помпео по Голанским высотам Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал смехотворными доводы госсекретаря США Майка Помпео об отсутствии двойных стандартов в политике Вашингтона по Голанским высотам и Крыму.