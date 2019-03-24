Музыка
Лазарев рассказал о выводах из прошлого выступления на «Евровидении»Известия 00:56
Российский певец Сергей Лазарев, представляющий Россию в этом году на «Евровидении», рассказал о выводах из прошлого выступления на конкурсе. Об этом артист заявил в интервью, которое размещено на официальном YouTube-канале «Евровидения».
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Я помню, как в 2016 году даже перед выступлением все ко мне подходили и говорили: Ты победитель — это точно на 100%. Я понял, что рано делать предположения и может произойти что угодно. И я был прав.
— Сергей Лазарев, российский певецНТВ 04:30
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