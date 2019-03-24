Музыка
Тенор Сафина высоко оценил шансы Лазарева на победу в ЕвровиденииNews.ru 05:14
Евровидение-2019 пройдёт с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Ранее News.ru писал, что беседуя с журналистами, глава российского Минкультуры Владимир Мединский выразил уверенность в победе Лазарева на международном песенном конкурсе.
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Я помню, как в 2016 году даже перед выступлением все ко мне подходили и говорили: Ты победитель — это точно на 100%. Я понял, что рано делать предположения и может произойти что угодно. И я был прав.
— Сергей Лазарев, российский певецНТВ 04:30
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