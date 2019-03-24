Тенор Сафина высоко оценил шансы Лазарева на победу в ЕвровиденииNews.ru 05:14

Я помню, как в 2016 году даже перед выступлением все ко мне подходили и говорили: Ты победитель — это точно на 100%. Я понял, что рано делать предположения и может произойти что угодно. И я был прав.

Евровидение-2019 пройдёт с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Ранее News.ru писал, что беседуя с журналистами, глава российского Минкультуры Владимир Мединский выразил уверенность в победе Лазарева на международном песенном конкурсе.

Тенор Сафина высоко оценил шансы Лазарева на победу в Евровидении

Армия и оружие НАТО считает бомбардировки Югославии «необходимыми» В НАТО заявили, что бомбардировки Югославии без санкции СБ ООН были "необходимыми и легитимными".

Политика Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.

Политика Новая Зеландия запретила манифест стрелка из Крайстчерча Новозеландское ведомство по классификации фильмов и литературных произведений признало незаконным манифест Брентона Тарранта, по версии следствия, устроившего стрельбу в городе Крайстчерч, сообщил телеканал CNN.

Футбол Анри признан лучшим легионером в истории АПЛ Бывший форвард лондонского «Арсенала» француз Тьерри Анри назван лучшим иностранным футболистом в истории Английской премьер-лиги (АПЛ).

Политика Захарова ответила на слова Помпео о Крыме и признании Голан Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала скорректировать информационную работу по Крыму с учетом слов госсекретаря США Майка Помпео о признании Голанских высот израильской территорией.

Путешествия Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм на весельной лодке Российский путешественник Федор Конюхов сумел пережить в Тихом океане шторм в 12 баллов, находясь в весельной лодке "Акрос".

Политика Астана официально переименована в Нур-Султан «В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» постановляю: Переименовать город Астану – столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан – столицу Республики Казахстан», – сказано в документе.

Армия и оружие В ЛНР заявили о двух случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки В самопровозглашённой Луганской народной республике сообщили, что украинские силовики в течение суток дважды нарушили режим прекращения огня.

Общество Число жертв циклона в Мозамбике возросло до 446 Число жертв тропического циклона «Идаи» в Мозамбике увеличилось до 446, информирует CGTN со ссылкой на министра земель, окружающей среды и сельского развития страны Селсу Коррейу.

Интернет Калькулятор в Windows 10 сможет строить графики математических функций Компания Microsoft добавит графический режим в стандартный калькулятор в операционной системе Windows 10.

Хоккей Форвард «Вашингтона» Кузнецов подвергся критике за празднование гола Известный хоккейный эксперт Дон Черри обрушился с критикой на российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Евгения Кузнецова.

Спорт Россия отобралась на командный ЧМ по фигурному катанию Сборная России квалифицировалась на командный чемпионат мира по фигурному катанию, который состоится в Японии, сообщает "Советский спорт".

Культура Режиссер Мамин эмигрировал в США из-за проблем со съемками Из России в США эмигрировал российский режиссер, автор фильма «Окно в Париж», Юрий Мамин. Об этом он заявил в интервью изданию «Росбалт».

Наука Тираннозавр Скотти стал самым крупным представителем вида Канадские учёные сообщили, что найденный в 1991 году скелет тираннозавра рекса оказался самым крупным в мире.

Интернет В Chrome перенесли две востребованные функции из Microsoft Edge Разработчики из Google, наконец, добавили в фирменный браузер то, что давно уже было в Microsoft Edge.

Футбол Томь — Мордовия 1:0 В матче 28-го тура Футбольной национальной лиги «Томь» принимала «Мордовию».

Политика Неизвестный попытался напасть на главу МИД Финляндии Неизвестный мужчина попытался напасть на главу МИД Финляндии Тимо Сойни в воскресенье на базаре в финском Вантаа, где финские политические партии проводили кампанию перед выборами в парламент.

Авто Составлен рейтинг самых надежных внедорожников 2019 года 2 место – Mitsubishi Pajero Sport Еще один японский внедорожник "среднеразмерного сословия", до сих пор сохранивший все то, чем всегда славились классические и неизменно любимые народом джипы: раму, неразрезной задний мост и, конечно, полный привод.

Здоровье Больные раком мозга назвали неочевидные симптомы заболевания Пациенты, больные раком мозга, перечислили симптомы, которым поначалу не придавали должного значения.

Шоу-бизнес Мария Порошина вышла в свет в сопровождении незнакомца Мария Порошина впервые после рождения пятого ребенка вышла в свет.

Единоборства Боец UFC Энтони Петтис выиграл первый поединок в новом весе Энтони Петтис нокаутировал Стивена Томпсона в главном бою турнира UFC Fight Night 148 в Нэшвилле.