Теннис
RT на русскомОрганизаторы US Open оштрафовали Медведева за неспортивное поведение
Как сообщает в своём Twitter журналист Бен Ротенберг, организаторы турнира оштрафовали 23-летнего россиянина на $13 тыс. Во время матча с Фелисиано Лопесом болельщики поддерживали испанского теннисиста, что Медведев не оставил без внимания, сделав в сторону зрителей неприличный жест.
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