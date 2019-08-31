с чего всё началось

Как сообщает в своём Twitter журналист Бен Ротенберг, организаторы турнира оштрафовали 23-летнего россиянина на $13 тыс. Во время матча с Фелисиано Лопесом болельщики поддерживали испанского теннисиста, что Медведев не оставил без внимания, сделав в сторону зрителей неприличный жест.

Политика США, Украина и Польша подписали газовое соглашение В подписанном соглашении говорится о сотрудничестве "в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского сжиженного газа, а также развития газовых коннекторов в регионе".

Хоккей «Локо» стал победителем молодежного Кубка мира Напомним, что бронзу на турнире взяла финская команда «Кярпят», которая в матче за третье место обыграла «Ред Булл» со счетом 7:4. «Локо» выиграл молодежный Кубок мира второй год подряд.

Гаджеты Xiaomi показала новый Redmi Note 8 Pro Китайская компания высоких технологий Xiaomi продемонстрировала новую линейку бюджетных мобильных устройств Redmi.

Футбол «Спартак» показал, что осталось за кадром ответного матча с «Брагой» «Спартак» опубликовал видеоролик, в который включил моменты, окружавшие ответный матч квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы с «Брагой», не вошедшие в телевизионную трансляцию.

Происшествия Гонщик «Формулы-2» Юбер погиб в результате аварии на гонке в Бельгии Гонщик команды Arden француз Антуан Юбер скончался в результате аварии на первой гонке Гран-при Бельгии «Формулы-2».

Общество Ураган Дориан у берегов США усилился до четвертой категории из пяти Ураган Дориан, который приближается к побережью американского штата Флорида, усилился до четвертой категории (из пяти возможных), сообщает американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.

Общество Испанского монарха выписали из больницы после операции на сердце Хуан Карлос, отец нынешнего главы государства короля Фелипе VI, перенёсший операцию на сердце, выписан из больницы в городе Посуэло-де-Аларкон.

Политика Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.

Политика Зеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, о чем собирается говорить с Дональдом Трампом в ходе первой встречи с главой Соединенных Штатов.

Шоу-бизнес Ксения Собчак растит сына как принца Малыш Платон, которому в ноябре исполнится три года, ни в чем не знает отказа. Ксения Собчак - успешная телеведущая и счастливая мама.

Футбол Соперник «Локомотива» «Байер» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» «Байер» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» в матче 3-го тура чемпионата Германии — 0:0. Напомним, что клуб из Левекузена является соперником «Локомотива» в групповом турнире Лиги чемпионов.

Шоу-бизнес От рака мозга умерла актриса из «Отчаянных домохозяек» Валери Харпер Уточнено, что последние годы жизни артистка сражалась с онкологическим заболеванием: диагноз "рак мозга" был поставлен Харпер в 2013-м, врачи дали актрисе три месяца, но она это презрела, и в течение последующих шести лет продолжала работать.

Шоу-бизнес 52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике На свежеопубликованной фотографии звезда продемонстрировала завидную фигуру в ярко-красном купальнике, чем вызвала восторг многочисленных поклонников.

Гаджеты Apple бесплатно заменит дисплей в Watch Series 2 и Series 3 Apple объявила об открытии программы по бесплатной замене и ремонту дисплеев в некоторых моделях Apple Watch Series 2 и Series 3. Apple признала, что на закругленных краях дисплея часов могут появляться специфические трещины.

Общество В центре Москвы прошла несанкционированная акция протеста В субботу, 31 августа, в центре Москвы состоялась несанкционированная акция протеста.

Наука Оксид железа под большим давлением указал на окисленность мантии Земли Ученые из США и Германии вынудили оксид железа (II) в силикатных минералах диспропорционировать на высший оксид Fe2O3 и металлическое железо под действием давления до 23 гигапаскалей.