Теннис

RT на русскомRT на русскомОрганизаторы US Open оштрафовали Медведева за неспортивное поведение

Как сообщает в своём Twitter журналист Бен Ротенберг, организаторы турнира оштрафовали 23-летнего россиянина на $13 тыс. Во время матча с Фелисиано Лопесом болельщики поддерживали испанского теннисиста, что Медведев не оставил без внимания, сделав в сторону зрителей неприличный жест.
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с чего всё началось
Medvedev is in a foul mood, throws a tantrum at the towel guy then throws his racket when the code violation is announced #USOpen
 pic.twitter.com/YyNtfbR0ry
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Медведева оштрафовали за неспортивное поведение на US Open

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