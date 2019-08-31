Теннис
РБКТеннисист Медведев показал болельщикам средний палец в матче US Open
Проиграв свою подачу при счете 3:4, россиянин вырвал полотенце из рук болбоя, а затем бросил ракетку в сторону судейской вышки. Позднее по ходу стартового сета Медведев после проигранного розыгрыша показал зрителям на трибунах средний палец.
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Ребята, энергия, которую вы мне даете помогла мне победить. Если бы не вы, я бы, наверное, проиграл, так как очень устал, у меня были судороги. Но вы, ребята, просто подарили мне победу. Когда вы ляжете спать, я хочу, чтобы вы знали: я выиграл из-за вас. И я буду дальше побеждать для вас.
— Даниил Медведев, российский теннисистСпорт-Экспресс 02:05
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