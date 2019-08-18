До Хачанова на турнирах серии "Мастерс" побеждал Николай Давыденко в 2009 году. Медведев стал первым российским теннисистом, который победил на турнире в Цинциннати. Он также стал пятым россиянином, выигравшим любой "Мастерс".

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