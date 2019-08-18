Теннис
Теннисист Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс»ТАСС вчера в 18:17
До Хачанова на турнирах серии "Мастерс" побеждал Николай Давыденко в 2009 году. Медведев стал первым российским теннисистом, который победил на турнире в Цинциннати. Он также стал пятым россиянином, выигравшим любой "Мастерс".
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Медведев – Гоффин: возьмет ли Даниил титул с третьей попытки на хардовой серии?
Все про Спорт рувчера в 01:09
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:00, Ашберн
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Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев
Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.
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Общество
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Родственница семьи, убитой в селе Патрикеево Ульяновской области, рассказала, что могло толкнуть 16-летнего подростка на такой страшный поступок.
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Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в областной службе спасения, на пересечении улиц Московская и Горького произошло столкновение пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту №11, и автомобиля такси марки Datsun on-DO.
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Две мониторинговые станции перестали работать после взрыва под Северодвинском
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В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту убийства целой семьи. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
Обновлено вчера в 10:29
Армия и оружие
МИД Сирии: Турецкие БТР вошли в Идлиб и движутся к Хан-Шейхуну
"Турецкие БТР с оружием на борту нарушили сирийскую границу и вошли в город Саракиб, они движутся в направлении Хан-Шейхуна", - завили во внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено в 04:28
Экономика
В России задумали утилизировать всю упаковку
Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минфину, Минпромторгу и Минэкономики рассмотреть идеи Минприроды по повышению для производителей нормативов утилизации до 100 процентов товаров и упаковки.
Обновлено в 02:49
Экономика
Пермь лидирует в ПФО по цене на бензин
В Перми на 12 августа средняя стоимость литра автомобильного бензина составила 44,95 рубля.
Обновлено в 03:23
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Обновлено в 03:33
Недвижимость
В России зафиксировали рекордный спрос на аренду однокомнатных квартир
Спрос на аренду однокомнатных квартир в России достиг рекордной отметки за последние пять лет.
Обновлено вчера в 11:45
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Мейвезер подтвердил, что ведёт переговоры о реванше с Пакьяо
Американский боксёр Флойд Мейвезер-младший подтвердил, что ведёт переговоры о возможном реванше с действующим обладателем титула WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо.
Обновлено вчера в 17:30
Экономика
ЦБ перенес срок подключения банков к Системе быстрых платежей на месяц
Срок обязательного подключения системно значимых банков к Системе быстрых платежей (СБП) перенесен на месяц, с 1 сентября на 1 октября.
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Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
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Энергетика
Sakhalin Energy по одной акции выплатила России более 45 млрд рублей
Владея всего одной специальной акцией компании Sakhalin Energy Investment Company за первое полугодие Россия получила порядка 700 миллионов долларов (около 45,6 миллиарда рублей).
Обновлено в 03:54
Политика
Чтобы попасть на Украину, продюсер Андрей Разин обратился к Зеленскому
Обновлено вчера в 14:15