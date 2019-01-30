Футбол

Тень Моуринью над «МЮ». Сульшер впервые не выигралСпорт-Экспресс 07:35

Манчестер Юнайтед — Бернли
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
51′
Эшли Барнс
60′
Эшли Барнс
Андреас Перейра
Джесси Лингард
63′
Ромелу Лукаку
Алексис Санчес
67′
Хуан Мата
72′
73′
Чарли Тэйлор
78′
Дуайт Макнил
Йоханн Берг Гудмундссон
81′
Крис Вуд
Поль Погба
87′
Виктор Линделеф
90′+2′
90′+5′
Джек Корк
Эксцентричного британца называют "рыжий Моуринью", так что тень нелюбимого поклонниками "красных дьяволов" Особенного витала над "Театром мечты".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Тень Моуринью над «МЮ». Сульшер впервые не выиграл

Спорт-Экспресс07:35

Сульшер: «Манчестер Юнайтед» слишком поздно начал играть настойчиво

Чемпионат01:09

Оле-Гуннар Сульшер: «Тот, кто остался до конца матча, пережил типичную для „Олд Траффорд“ концовку»

Sports.ruвчера в 17:59

Уле Гуннар-Сульшер – о матче с «Бернли»: «Камбэк был шикарен»

Матч ТВвчера в 21:07

Уле Гуннар-Сульшер – о матче с «Бернли»: «Камбэк был шикарен»

Sportbox.RUвчера в 21:07

Сульшер о камбеке «МЮ»: «Типичная для „Олд Траффорд“ концовка»

Sport24.ruвчера в 19:25

Сульшер прокомментировал ничью своей команды в матче с «Бернли»

Газета.Ruвчера в 21:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 08:24, Ашберн
Происшествия

Задержанный сенатор Арашуков заявил, что плохо владеет русским языком

Член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, задержанный утром 30 января, заявил, что не владеет в полной мере русским языком.
Обновлено в 08:15
Политика

У мэра Риги Нила Ушакова прошли обыски

Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии (KNAB) провели обыски в кабинете и доме мэра Риги Нила Ушакова, сообщило местное агентство LETA.
Обновлено в 07:05
Авто

АвтоВАЗ впервые поднял стоимость автомобиля Lada выше 1 млн руб

Выше 1 млн руб. стоимость автомобиля Lada прежде не поднималась.
Обновлено в 05:36
Авто

Skoda показала внешность нового компактного кроссовера Skoda Kamiq

Компания Skoda показала внешность нового компактного кроссовера Skoda Kamiq на первых дизайн-скетчах.
Обновлено в 04:22
Происшествия

Сбербанк столкнулся с наглыми мошенниками

Государственный Сбербанк столкнулся с проблемой мошенников, которые обзванивают клиентов банка под видом его сотрудников, используя при этом реальные телефонные номера кредитной организации.
Обновлено в 06:34
Происшествия

В школе во Владимирской области произошел крупный пожар

По уточненным данным, площадь пожара составляет около 700 кв. м, на его ликвидации работают 32 человека при помощи 12 единиц техники.
Обновлено в 07:09
Происшествия

Похищенную картину Куинджи вернули Минкультуры

Глава департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов добавил, что картину Куинджи вернут в Русский музей.
Обновлено в 07:50
Гаджеты

Mirror: удаленные сообщения в WhatsApp все еще можно прочитать

Как сообщает издание Mirror, в приложении WhatsApp была обнаружена уязвимость, благодаря которой пользователи Android, iPhone и Windows Phone могут прочитать даже удаленные ранее сообщения.
Обновлено в 05:48
Авто

Volkswagen удержал статус крупнейшего автопроизводителя в мире

Германская автомобилестроительная группа Volkswagen AG сумела сохранить за собой статус крупнейшего в мире производителя автомобилей.
Обновлено в 04:40
Общество

В Москве запретили продажу вейпов несовершеннолетним

Депутаты Мосгордумы в среду приняли закон, запрещающий продажу детям до 18 лет электронных сигарет и вейпов, а также устанавливающий штрафы до 5 тыс. рублей за привлечение несовершеннолетних к их курению, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 04:08
Происшествия

На Украине после пропажи капитана «Норда» завели дело об убийстве

В связи с пропажей капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко на Украине заведено дело об умышленном убийстве.
Обновлено в 05:13
Происшествия

Следствие уличило братьев Магомедовых в давлении на свидетелей

Обновлено в 07:32
Интернет

Facebook платит пользователям $20 за установку следящего VPN

Компания Facebook платит пользователям по двадцать американских долларов в месяц (около 1400 рублей) за установку VPN-сервиса под названием Facebook Research, который представляет собой образец шпионского программного обеспечения.
Обновлено в 06:18
Происшествия

В Подмосковье разбираются в ситуации с избиением школьника на уроке

Уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова сообщила, что разбирается в инциденте, который произошел на уроке физкультуры у первоклассников в одной из школ подмосковных Химок.
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия

ФСБ и СКР пришли с обысками в администрацию Балашихи

Сотрудники Следственного комитета (СК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проводят обыски в администрации Балашихи (Московская область).
Обновлено в 05:09
Транспорт

В Госдуме предложили запретить курение за рулем

В Государственной думе предложили запретить курение сигарет за рулем автомобиля.
Обновлено в 06:33
Космос

В разгонном блоке «Фрегат» на космодроме «Куру» обнаружена трещина

Ранее Газета.ru сообщала, что с космодрома «Куру» во Французской Гвиане в первом квартале 2019 года запланированы два пуска ракеты-носителя «Союз-СТ». Первый должен состояться 19 февраля.
Обновлено вчера в 18:59
Транспорт

В России начали тестировать автоматический паспортный контроль

В московских аэропортах начали тестировать автоматизированную систему паспортного контроля, рассказали «Известиям» в ФСБ.
Обновлено вчера в 16:13
Гаджеты

В декабре было продано около 400 «Яндекс.Телефонов»

В декабре прошлого года компании «Яндекс» удалось продать через сети партнёров порядка 400 своих смартфонов.
Обновлено в 03:28
Интернет

Google показал новый дизайн Gmail для Android и iOS

Material Design – закругленный дизайн компании, уже реализованный в Chrome и других проектах компании В новой версии появятся: Новый сайдбар с Google Календарем, сервисом для заметок Keep и списком задач.
Обновлено в 02:43
Авто

Toyota отзовет в России кроссоверы Toyota Highlander

Об отзывной кампании говорится в сообщении Росстандарта, где указано, что Toyota отзывает в России более 100 автомобилей Highlander.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Смоленскую учительницу обвинили в издевательствах над второклассником

Обновлено в 05:46
Авто

В России сертифицировали хот-хэтч Hyundai i30 N

Обновлено в 06:28
Происшествия

В Ленобласти подростки в масках подожгли шапку на голове девочки

Неизвестные подростки в масках подожгли шапку на несовершеннолетней девочке и избили ребенка на улице в городе Волхов Ленинградской области, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
Обновлено в 02:02
Происшествия

Суд в Петербурге арестовал мать ребенка, погибшего от истощения

В результате 28 января ребенок умер от истощения.
Обновлено в 08:07
Здоровье

Скворцова предупредила о росте заболеваемости гриппом в России

Ближайшая неделя будет сопровождаться ростом заболеваемости гриппом по всей территории России, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании с членами правительства.
Обновлено в 06:29
Экономика

Apple пообещала снизить цены на iPhone

Apple снизит цены на некоторые модели iPhone в странах, где национальные валюты сильно обесценились по отношению к доллару, сообщил глава компании Тим Кук в интервью агентству Рейтер.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес

Иван Ургант рассказал о полученной в ДТП травме

Российский телеведущий Иван Ургант рассказал о том, как попал в аварию во время последней поездки в США.
Обновлено в 07:23
Наука

Обнаружена неожиданная опасность домашних кошек

Датские исследователи из Копенгагенской университетской больницы пришли к выводу, что опасный внутриклеточный паразит токсоплазма, носителями которого являются многие кошки, может спровоцировать у человека шизофрению, передает Science Alert.Как пояснили ученые, была проведена масштабная работа с участием 80 тысяч добровольцев.
Обновлено в 06:11
Музыка

Умер двукратный лауреат «Грэмми» Джеймс Ингрэм

Обновлено вчера в 17:15
ещё по теме
Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» до завершения сезона 2018/19.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное