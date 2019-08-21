Финансы
Тень Конституции: банки отказываются блокировать счета бизнесменовИзвестия вчера в 17:02
Граждане рискуют остаться без средств к существованию из-за того, что контролирующие органы требуют от банков блокировать личные карты предпринимателей за неуплату налогов по их бизнесу. А для кредитных организаций исполнение этих предписаний может обернуться нарушением Конституции.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Банки попросили запретить налоговой требовать заморозки личных карт предпринимателей
Телеканал 360°вчера в 22:53
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 02:20, Ашберн
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Обновлено вчера в 14:20
Общество
Подсчитаны траты россиян на алкоголь и табак
Траты жителей на алкоголь и табак в Москве и Санкт-Петербурге составили 3,4 процента и 2,7 процента от общих расходов соответственно.
Обновлено в 02:04
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
Воздушный шар совершил нештатную посадку в Подмосковье
Воздушный шар с шестью пассажирами совершил нештатную посадку в районе деревни Подосинки в Дмитровском городском округе Подмосковья, сообщает РЕН ТВ во вторник, 20 августа.
Обновлено вчера в 14:23
Политика
Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7
Обновлено в 00:12
Происшествия
Сестер Хачатурян признали жертвами своего отца
Обновлено вчера в 15:32
Гаджеты
Samsung запустит официальный интернет-магазин на Tmall
Компания Samsung сообщила об открытии собственного интернет-магазина на Tmall.
Обновлено в 01:36
Авто
Двигатель Aurus адаптируют для нужд малой авиации
На основе двигателя автомобиля российского производства Aurus будет создан его авиационный вариант, сообщил в интервью «Российской газете» генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П.И.Баранова Михаил Гордин.
Обновлено вчера в 23:05
Общество
Ученые рассказали о простом способе продлить жизнь
Как пояснила врач-диетолог Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева, еще в 1930-е годы опыты на грызунах показали, что снижение калорийности на 30-40% продлевает жизнь.
Обновлено в 00:20
Хоккей
Иван Барбашев: «В футболе — всю жизнь за ЦСКА»
Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев в интервью «СЭ» признался, что в футболе более за ЦСКА.
Обновлено вчера в 23:05
Политика
На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке
Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.
Обновлено в 00:15
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, больше всего на подготовку ребенка к школе вынуждены тратить семьи в Красноярске и Новосибирске – в среднем по девять тысяч рублей.
Обновлено в 00:32
Армия и оружие
В Пентагоне ответили на обвинения России по запрещенным ДРСМД ракетам
Обновлено вчера в 14:12
Наука
Экстази признали самым эффективным средством от алкоголизма
По словам врача, психотерапия в сочетании с контролируемым приёмом экстази в период лечения позволяет снизить болезненность психологических травм из прошлого, которые в основном и являются причинами алкоголизма.
Обновлено 19 августа в 10:17
Политика
Журналисты «Рустави 2» уволились в прямом эфире
Накануне, 20 августа, новый глава телеканала «Рустави 2» Паата Салия уволил ряд журналистов, в том числе и Георгия Габунию, в нецензурной форме высказавшегося в адрес российского лидера Владимира Путина в эфире своей передачи.
Обновлено в 02:09
Политика
На острове Итуруп нашли сеть подземных ходов
Участники экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда» нашли на острове Итуруп большое количество подземных ходов, которые использовались во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 08:49
Общество
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Экономика
Только 5% внедренных в российской промышленности роботов отечественные
Доля отечественных роботов на российских промышленных предприятий не превышает 5%. Об этом на полях Всемирной конференции робототехники в Пекине рассказала исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники Алиса Конюховская.
Обновлено в 01:09
Армия и оружие
Две станции замера радиации в РФ возобновили работу
По его данным, радионуклидные станции RUP 56 (в поселке Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) возобновили работу в России.
Обновлено вчера в 08:54
Общество
75% жителей России строят планы на будущее
Опрос граждан РФ старше 18 лет проведен 11 августа 2019 г ода в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах.
Обновлено в 00:52
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено 19 августа в 07:58
Происшествия
В Тульской области задержали водителя, сбившего паралимпийцев
Обновлено вчера в 10:42
Армия и оружие
Катакомбы сирийских джихадистов показали на видео
Солдаты правительственной Сирийской арабской армии (САА) обнаружили подземные укрытия на оставленных джихадистами позициях в провинции Идлиб.
Обновлено в 02:08
Общество
В России отмечается стремительная убыль населения
По данным Росстата, за первое полугодие 2019 года естественная убыль населения РФ достигла 198,8 тысяч граждан, в то время, как в 2018 году аналогичный показатель равнялся 164,1 тысячи человек.
Обновлено вчера в 11:33
Футбол
Мартынович и Ари не помогут «Краснодару» в матче ЛЧ с «Олимпиакосом»
Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев заявил, что защитник Александр Мартынович и нападающий Ари не сыграют в первом матче квалификации плей-офф футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:31
Происшествия
Девочку засосало в бассейне Турции. Она в коме
Ребенок чуть не утонул во время отдыха в отеле на курорте Бодрум 12-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая чуть не утонула в бассейне в турецком Бодруме, находится в критическом состоянии.
Обновлено вчера в 10:49
Политика
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной
Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия
Поисковики нашли следы пропавшей под Нижним Новгородом девочки
По версии следствия, 18 августа 2019 года около 14 часов из дома в деревне Степановка Вознесенского района ушла пятилетняя девочка.
Обновлено вчера в 06:30
Кино
Человек-паук покинет киновселенную Marvel
По условиям изначального контракта, который студии заключили ещё в 2014-м, Sony получали 95% прибыли от сольных лент про Человека-паука, тогда как Disney довольствовались наличием супергероя в своей киновселенной и выручкой с продаж игрушек и сопутствующих товаров.
Обновлено в 01:00
Кино
«Дылда» с «Подбросами» поборются за премии Европейской киноакадемии
Российские фильмы "Дылда" и "Подбросы" попали в предварительный список претендентов на премии Европейской киноакадемии за 2019 год.
Обновлено вчера в 10:30