Футбол

Тен Хаг: у Промеса есть ДНК «Аякса»Чемпионат 03:16

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг поделился мыслями о способностях полузащитника «Севильи» и сборной Нидерландов Квинси Промеса.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Главный тренер «Аякса» похвалил Промеса

Советский спорт04:22

Тен Хаг: у Промеса есть ДНК «Аякса»

Чемпионат03:16

Эрик тен Хаг: «У Промеса есть ДНК «Аякса»

Матч ТВ04:12

Тренер «Аякса» заявил, что Промес подходит амстердамскому клубу

Sport24.ru03:38

Тен Хаг считает, что у Промеса есть ДНК «Аякса»

Спорт-Экспресс03:34

Эрик тен Хаг: «У Промеса есть ДНК «Аякса»

Sportbox.RU04:12

Эрик тен Хаг: «У Промеса есть ДНК «Аякса»

Sports.ru02:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 05:31, Ашберн
Шоу-бизнес

Егор Крид рассказал о расставании с Нюшей и ее меркантильности

Обновлено в 03:45
Общество

В Казани за два года закрыли почти половину секс-шопов

Эксперты прогнозируют, что секс-шопы в крупнейших городах продолжат закрываться — ожидается, что в ближайшие годы их количество сократится с 1,45 тыс. до 0,7 тыс. Лишь один из опрошенных участников рынка, основатель интим-магазина "Поставщик счастья" Дмитрий Коробицын, не согласен с выводами о падении рынка офлайн-торговли товарами для взрослых.
Обновлено в 02:46
Политика

Бельгия передала России воевавшего на стороне ИГ в Сирии боевика

Из Бельгии в Россию экстрадирован боевик, который с 2014 года воевал в Сирии на стороне террористической организации «Исламское государство»*.
Обновлено в 03:32
Экономика

Развитие внутренних авиарейсов в России оказалось убыточным

В конце прошлого года было заявлено, что из-за роста цен на керосин, авиаперелеты по зарубежным направлениям подорожают на 25 процентов, на внутренних рейсах — на 5-21 процент.
Обновлено в 04:36
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от аномальной жары

Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации, которым стоит следовать для защиты от аномальной жары.
Обновлено в 04:24
Происшествия

В Екатеринбурге начали штрафовать участников протестов против храма

Обновлено в 04:28
Театры

Режиссера Богомолова назначили худруком Театра на Малой Бронной

Приказ о назначении Константина Богомолова художественным руководителем Театра на Малой Бронной был подписан 25 мая, сообщили РБК в пресс-службе департамента культуры Москвы.
Обновлено в 05:03
Игры

Утечка: THQ Nordic на Е3 2019 может представить Red Faction: Evolution

Похоже, одной из двух новых игр THQ Nordic на Е3 2019 станет новая часть Red Faction с подзаголовком Evolution — упоминание проекта нашли в перечне проектов на сайте NVIDIA с поддержкой технологии Ansel (это продвинутый фоторежим для обладателей видеокарт «зелёных»).
Обновлено в 03:51
Происшествия

На бывшем заводе Порошенко «Кузница на Рыбальском» загорелся корабль

Пожаре возник на корабле на судостроительном заводе "Кузница на Рыбальском" в Киеве, который ранее принадлежал пятому по счету президенту Украины Петру Порошенко, сообщила руководитель пресс-службы киевского управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага.
Обновлено в 04:31
Происшествия

Группировка вора в законе Циркача трижды похитила россиянина

В Московской области полицейские задержали пятерых участников организованной преступной группы (ОПГ), находящейся под руководством вора в законе, известного в криминальных кругах как Циркач.
Обновлено в 04:14
Здоровье

У Челябинской областной больницы появится вертолетная площадка

Обновлено в 03:00
Экономика

Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году

В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 17:01
Общество

Во Владивостоке проверили школу, в которой прошел скандальный флешмоб

Единственное, что сделали проверяющие, - попросили родителей купить в школу огнетушитель.
Обновлено вчера в 22:55
Кино

Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса

Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:01
Политика

Саакашвили сообщил, что Порошенко трижды предлагал ему стать премьером

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что экс-глава Украины Пётр Порошенко несколько раз предлагал ему стать премьер-министром.
Обновлено в 04:08
Происшествия

Алексей Панин заплатит 59 тысяч рублей за курение в самолете

Стоимость процедуры составила 59 тысяч рублей, что подтверждено актом выполненных работ.
Обновлено в 04:07
Происшествия

Рейс из Челябинска в Анталью задержали на 12 часов

Рейс авиакомпании Red Wings, который должен был вылететь из Челябинска в Анталью минувшей ночью, задержан до 15.00.
Обновлено в 02:40
Общество

Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России

Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России.
Обновлено в 01:21
Энергетика

Силуанов отказался платить за «косяки» компании «Транснефть»

Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов выступил против выплаты компенсации "Транснефти" за "грязную" нефть в нефтепроводе "Дружба".
Обновлено в 02:23
Футбол

Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы

Сперва в решающем матче второго по значимости еврокубка встретятся "Арсенал" и "Челси", а 1 июня за победу в Лиге чемпионов поспорят "Ливерпуль" и лондонский "Тоттенхэм".
Обновлено вчера в 17:52
Культура

Режиссер Павел Лунгин госпитализирован в реанимацию

Обновлено вчера в 11:59
Происшествия

В Крыму погиб оставленный в припаркованном автомобиле ребенок

Ребенок, оставленный в припаркованном автомобиле, который самопроизвольно покатился со склона, погиб в Крыму, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
Обновлено в 04:24
Политика

Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС

Президент России Владимир Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие

Бразилия начала операцию «Кураре X» у границы с Венесуэлой

Обновлено в 02:59
Футбол

Глушаков хочет получить компенсацию на руки, чтобы не делиться с женой

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков хочет получить компенсацию за досрочный разрыв контракта наличными на руки.
Обновлено в 03:15
Происшествия

СК задержал ученика, напавшего на девочку в саратовской школе

Подросток, ударивший топором 12-летнюю девочку в школе города Вольска Саратовской области, задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщило в среду областное СУСК.
Обновлено в 03:16
Общество

Карабашские выпускники сегодня сдают ЕГЭ по математике

Напомним, с 2015 года ЕГЭ по математике разделен на два уровня: базовый и профильный.
Обновлено в 02:25
Футбол

«Реал» установил ценник на Рамоса

Ранее Рамос заявил о желании продолжить карьеру в чемпионате Китая.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие

К концу года в Комсомольске выпустят первый Су-57 пятого поколения

Первый самолет будет передан Воздушно-космическим силам России в конце этого года.
Обновлено в 02:03
Шоу-бизнес

Няня сына Меган Маркл уволилась после двух недель работы

Обновлено в 02:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Квинси Промес
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, атакующий полузащитник и нападающий испанского клуба «Севилья» и сборной Нидерландов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное