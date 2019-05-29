Футбол
Тен Хаг: у Промеса есть ДНК «Аякса»Чемпионат 03:16
Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг поделился мыслями о способностях полузащитника «Севильи» и сборной Нидерландов Квинси Промеса.
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Общество
В Казани за два года закрыли почти половину секс-шопов
Эксперты прогнозируют, что секс-шопы в крупнейших городах продолжат закрываться — ожидается, что в ближайшие годы их количество сократится с 1,45 тыс. до 0,7 тыс. Лишь один из опрошенных участников рынка, основатель интим-магазина "Поставщик счастья" Дмитрий Коробицын, не согласен с выводами о падении рынка офлайн-торговли товарами для взрослых.
Обновлено в 02:46
Политика
Бельгия передала России воевавшего на стороне ИГ в Сирии боевика
Из Бельгии в Россию экстрадирован боевик, который с 2014 года воевал в Сирии на стороне террористической организации «Исламское государство»*.
Обновлено в 03:32
Экономика
Развитие внутренних авиарейсов в России оказалось убыточным
В конце прошлого года было заявлено, что из-за роста цен на керосин, авиаперелеты по зарубежным направлениям подорожают на 25 процентов, на внутренних рейсах — на 5-21 процент.
Обновлено в 04:36
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от аномальной жары
Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации, которым стоит следовать для защиты от аномальной жары.
Обновлено в 04:24
Театры
Режиссера Богомолова назначили худруком Театра на Малой Бронной
Приказ о назначении Константина Богомолова художественным руководителем Театра на Малой Бронной был подписан 25 мая, сообщили РБК в пресс-службе департамента культуры Москвы.
Обновлено в 05:03
Игры
Утечка: THQ Nordic на Е3 2019 может представить Red Faction: Evolution
Похоже, одной из двух новых игр THQ Nordic на Е3 2019 станет новая часть Red Faction с подзаголовком Evolution — упоминание проекта нашли в перечне проектов на сайте NVIDIA с поддержкой технологии Ansel (это продвинутый фоторежим для обладателей видеокарт «зелёных»).
Обновлено в 03:51
Происшествия
На бывшем заводе Порошенко «Кузница на Рыбальском» загорелся корабль
Пожаре возник на корабле на судостроительном заводе "Кузница на Рыбальском" в Киеве, который ранее принадлежал пятому по счету президенту Украины Петру Порошенко, сообщила руководитель пресс-службы киевского управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Группировка вора в законе Циркача трижды похитила россиянина
В Московской области полицейские задержали пятерых участников организованной преступной группы (ОПГ), находящейся под руководством вора в законе, известного в криминальных кругах как Циркач.
Обновлено в 04:14
Экономика
Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году
В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
Во Владивостоке проверили школу, в которой прошел скандальный флешмоб
Единственное, что сделали проверяющие, - попросили родителей купить в школу огнетушитель.
Обновлено вчера в 22:55
Кино
Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса
Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:01
Политика
Саакашвили сообщил, что Порошенко трижды предлагал ему стать премьером
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что экс-глава Украины Пётр Порошенко несколько раз предлагал ему стать премьер-министром.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Алексей Панин заплатит 59 тысяч рублей за курение в самолете
Стоимость процедуры составила 59 тысяч рублей, что подтверждено актом выполненных работ.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Рейс из Челябинска в Анталью задержали на 12 часов
Рейс авиакомпании Red Wings, который должен был вылететь из Челябинска в Анталью минувшей ночью, задержан до 15.00.
Обновлено в 02:40
Общество
Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России
Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России.
Обновлено в 01:21
Энергетика
Силуанов отказался платить за «косяки» компании «Транснефть»
Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов выступил против выплаты компенсации "Транснефти" за "грязную" нефть в нефтепроводе "Дружба".
Обновлено в 02:23
Футбол
Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы
Сперва в решающем матче второго по значимости еврокубка встретятся "Арсенал" и "Челси", а 1 июня за победу в Лиге чемпионов поспорят "Ливерпуль" и лондонский "Тоттенхэм".
Обновлено вчера в 17:52
Культура
Режиссер Павел Лунгин госпитализирован в реанимацию
Обновлено вчера в 11:59
Происшествия
В Крыму погиб оставленный в припаркованном автомобиле ребенок
Ребенок, оставленный в припаркованном автомобиле, который самопроизвольно покатился со склона, погиб в Крыму, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
Обновлено в 04:24
Политика
Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС
Президент России Владимир Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС.
Обновлено в 04:18
Футбол
Глушаков хочет получить компенсацию на руки, чтобы не делиться с женой
Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков хочет получить компенсацию за досрочный разрыв контракта наличными на руки.
Обновлено в 03:15
Происшествия
СК задержал ученика, напавшего на девочку в саратовской школе
Подросток, ударивший топором 12-летнюю девочку в школе города Вольска Саратовской области, задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщило в среду областное СУСК.
Обновлено в 03:16
Общество
Карабашские выпускники сегодня сдают ЕГЭ по математике
Напомним, с 2015 года ЕГЭ по математике разделен на два уровня: базовый и профильный.
Обновлено в 02:25
Футбол
«Реал» установил ценник на Рамоса
Ранее Рамос заявил о желании продолжить карьеру в чемпионате Китая.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие
К концу года в Комсомольске выпустят первый Су-57 пятого поколения
Первый самолет будет передан Воздушно-космическим силам России в конце этого года.
Обновлено в 02:03
Шоу-бизнес
Няня сына Меган Маркл уволилась после двух недель работы
Обновлено в 02:10