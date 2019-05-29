Тен Хаг: у Промеса есть ДНК «Аякса»Чемпионат 03:16

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг поделился мыслями о способностях полузащитника «Севильи» и сборной Нидерландов Квинси Промеса.

Тен Хаг: у Промеса есть ДНК «Аякса»

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