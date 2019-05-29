Футбол

Тен Хаг: у Промеса есть ДНК «Аякса»Чемпионат 03:16

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг поделился мыслями о способностях полузащитника «Севильи» и сборной Нидерландов Квинси Промеса.
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Главный тренер «Аякса» похвалил Промеса

Советский спорт04:22

Эрик тен Хаг: «У Промеса есть ДНК «Аякса»

Sportbox.RU04:12

Тен Хаг: у Промеса есть ДНК «Аякса»

Чемпионат03:16

Тренер «Аякса» заявил, что Промес подходит амстердамскому клубу

Sport24.ru03:38

Тен Хаг считает, что у Промеса есть ДНК «Аякса»

Спорт-Экспресс03:34

Эрик тен Хаг: «У Промеса есть ДНК «Аякса»

Матч ТВ04:12

Эрик тен Хаг: «У Промеса есть ДНК «Аякса»

Sports.ru02:45
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Происшествия

Росздравнадзор проверит центр Шумакова после гибели ребенка

Обновлено в 05:43
Армия и оружие

В Госдуме заявили о защищенности Крымского моста от провокаций Украины

Безопасность Крымского моста находится на высоком уровне, заявил «Известиям» депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
Обновлено в 04:34
Политика

Совфед прекратил полномочия сенатора Мезенцева

Совет Федерации досрочно прекратил полномочия председателя комитета по экономической политике Дмитрия Мезенцева, который стал новым послом России в Белоруссии.
Обновлено в 03:44
Общество

Во Владивостоке проверили школу, в которой прошел скандальный флешмоб

Обновлено вчера в 22:55
Футбол

Глушаков хочет получить €1,5 млн от «Спартака» за разрыв контракта

Обновлено в 05:10
Общество

В Екатеринбурге начали штрафовать участников протестов против храма

Обновлено в 04:28
Единоборства

Ромеро отсудил $27 миллионов у производителя пищевых добавок

Третий номер рейтингов UFC в средней весовой категории Йоэль Ромеро победил в суде с производителем пищевых добавок Gold Star, ставших причиной провала допинг-теста в декабре 2015 года.
Обновлено вчера в 22:23
Происшествия

В Петербурге полиция начала масштабные рейды среди мигрантов

В Петербурге полиция начала масштабные профилактические рейды в местах компактного проживания мигрантов.
Обновлено в 05:10
Транспорт

Госдума выступила против повышения штрафов за повторное нарушение ПДД

С предложением повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации, выступила Госавтоинспекция России.
Обновлено в 05:04
Единоборства

Деонтей Уайлдер подтвердил, что встретится с Луисом Ортисом

Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер подтвердил появившуюся вчера неофициальную информацию о том, что следующим его боем станет матч-реванш с кубинцем Луисом Ортисом.
Обновлено в 00:18
Политика

Мосийчук попытался оправдаться за скандал в прямом эфире

Украинский депутат Игорь Мосийчук попытался оправдать свое поведение в прямом эфире.
Обновлено в 06:43
Политика

Эгилс Левитс стал президентом Латвии

По данным агентства, сейм Латвии избрал Левитса президентом страны на внеочередном заседании.
Обновлено в 06:30
Политика

Зеленский восстановил украинское гражданство Саакашвили

Обновлено вчера в 10:14
Происшествия

Алексей Панин заплатит 59 тысяч рублей за курение в самолете

Обновлено в 04:07
Происшествия

«Аэрофлот» потребует от губернатора Сергея Фургала опровержения

«Аэрофлот» считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причина катастрофы лайнера SSJ-100, выполнявшего рейс SU1492 Москва — Мурманск — «это на 100 процентов человеческий фактор», неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение.
Обновлено в 05:05
Театры

Богомолов станет худруком Театра на Малой Бронной

Обновлено в 05:38
Политика

Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина

Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

«Прорывной» корабль ВМС Украины загорелся

В Киеве на судоверфи «Кузня на Рибальскому» загорелся спущенный на воду в апреле разведывательный корабль проекта 502ЭМ для ВМС Украины.
Обновлено в 06:18
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено вчера в 10:50
Кино

Актер из «Игры престолов» попал в реабилитационную клинику

Звезда сериала «Игра престолов» Кит Харингтон попал в реабилитационную клинику на фоне проблем с алкоголем и стресса, сообщает The New York Post.
Обновлено в 06:25
Энергетика

В «Транснефти» прокомментировали слова Силуанова о «косяках» компании

Ранее в среду глава Минфина Антон Силуанов высказал мнение, что государство не должно платить "за косяки" Транснефти.
Обновлено в 06:23
Кино

«Годзилла 2» получил «гнилой» рейтинг у кинокритиков

Фантастический фильм "Годзилла 2: Король монстров", созданный студиями Legendary Pictures и Warner Bros. получил рейтинг "гнилой" в системе агрегатора профессиональных рецензий Rotten Tomatoes.
Обновлено в 03:25
Космос

Переход гоминид к прямохождению связали с взрывом сверхновой

Выброшенные взрывом потоки космических частиц и излучения могли проникать далеко в атмосферу Земли, вызывая ее ионизацию (ученые подсчитали, что сверхновая, вспыхнувшая на расстоянии 164 световых лет, может привести к 50-кратному скачку содержания ионов в воздухе).
Обновлено в 03:29
Экономика

Семьи получат 450 тыс. рублей на погашение ипотеки

Обновлено вчера в 08:06
Политика

Захарова призвала немецкие СМИ объясниться за скандал с «россиянкой»

Немецкие журналисты опубликовали кадры, на которых австрийский вице-канцлер Кристиан Штрахе общается с якобы «племянницей русского олигарха».
Обновлено в 06:00
Происшествия

Ликсутов объяснил сбои движения в метро человеческим фактором

Причиной остановки трех поездов в тоннеле на Большой кольцевой линии 21 мая стал человеческий фактор, заявил глава дептранса Москвы Максим Ликсутов.
Обновлено в 05:43
Общество

Во Львове протестующие ворвались в горсовет

Группа протестующих выломала дверь в здание городского совета Львова и ворвалась внутрь.
Обновлено в 06:12
Гаджеты

Redmi K20 выйдет в России под названием Xiaomi Mi 9T

Обновлено вчера в 14:16
Происшествия

В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей

Обновлено вчера в 13:57
Наука

Нейросеть смогла воссоздать лицо человека по голосу

Оказалось, алгоритм хорошо угадывает пол человека, но редко может определить его возраст с точностью до десяти лет, а также лучше всего воссоздает лица людей с европейской и азиатской внешностью.
Обновлено вчера в 06:59
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Квинси Промес
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, атакующий полузащитник и нападающий испанского клуба «Севилья» и сборной Нидерландов.
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