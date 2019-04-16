Футбол
Тен Хаг: «Рассчитываем на хороший результат в игре с „Ювентусом“»Soccer.ru вчера в 14:35
Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от предстоящей ответной встречи с «Ювентусом» в Лиге чемпионов.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 03:26, Ашберн
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Хоккей
Овечкин нокаутировал Свечникова в матче плей-офф НХЛ
Обновлено в 03:00
Происшествия
В Китае задержали бросавшего в двигатель самолёта монеты на удачу мужчину
Летом 2017 года сообщалось, что рейс из Шанхая в Гуанчжоу задержали после того, как пожилая женщина бросила несколько монет в двигатель самолёта со 150 пассажирами на борту на удачу.
Обновлено в 03:01
Общество
Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд
Опрос показал, что в 2019 году суммарный уровень положительного отношения к советскому вождю достиг максимального показателя за все годы исследований: о своем восхищении Сталиным, уважении или симпатии к нему заявил каждый второй участник опроса (51%).
Обновлено в 00:00
Происшествия
У горящего собора Парижской Богоматери обрушился шпиль
Пожар в соборе Парижской Богоматери в столице Франции разгорается со страшной силой.
Обновлено вчера в 14:13
Происшествия
На Храмовой горе в Иерусалиме произошел пожар
На Храмовой горе, находящейся в Старом городе в Иерусалиме, зафиксирован пожар.
Обновлено в 01:26
Музыка
Грузинский священник прервал концерт Бориса Гребенщикова
К удивлению обычных прохожих, рок-музыкант Борис Гребенщинков устроил импровизированный концерт в живописном месте рядом с монастырем Джвари в Грузии.
Обновлено вчера в 08:01
Происшествия
Во Владивостоке скончался пожарный, тушивший склад
Сотрудник МЧС, пострадавший на тушении склада стройматериалов во Владивостоке на прошлой неделе, скончался, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС РФ по Приморскому краю.
Обновлено в 00:14
Происшествия
МВД Франции: пожар в Нотр-Дам де Пари еще не потушен
Госсекретарь МВД Франции опроверг появившиеся ранее сообщения французских СМИ, ссылавшиеся на источники в спасательных службах, о том, что пожар в Соборе Парижской Богоматери полностью потушен.
Обновлено в 01:47
Транспорт
В России могут ввести платные перекрестки
Платные перекрестки помогут решить проблему пробок в России, сообщили РИА Новости в Национальной технологической инициативе "Автонет".
Обновлено в 01:19
Наука
Медики рассказали, как можно легко уменьшить тягу к сигаретам
Обновлено вчера в 10:10
Футбол
Патрик Виейра может возглавить «Лион»
Главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра может возглавить «Лион», сообщает Тhe Sun.
Обновлено вчера в 20:44
Общество
Власти могут начать субсидировать места в частных детсадах
Минпросвещения выступило с инициативой начать выделять субсидии из федерального бюджета тем индивидуальным предпринимателям и частным компаниям, которые создадут в своих частных детских садах дополнительные группы для детей в возрасте от полутора до трех лет.
Обновлено в 00:56
Происшествия
«Ренн» поможет восстановить собор Парижской Богоматери
Обновлено в 01:42
Экономика
Группа ММК за I квартал снизила производство стали на 1,3%
Группа "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) по итогам первого квартала 2019 года снизила производство стали по сравнению с уровнем аналогичного периода 2018 года на 1,3% — до 3,107 миллиона тонн, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 02:08
Космос
SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy
Первая ступень ракеты Falcon Heavy американской компании SpaceX утонула во время шторма при транспортировке в открытом океане после успешного запуска накануне.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Двенадцать человек пострадали в ДТП в Орске
Обновлено в 02:13
Гаджеты
Смартфон Nubia X обновили до ОС Android 9.0 Pie
Обновлено в 02:50
Авто
Volkswagen показал огромный кроссовер, который больше, чем Teramont
Строго говоря, создавался прототип совместными усилиями концерна Volkswagen и его китайского партнера FAW, и больше всего концепт похож на вышеупомянутый Teramont, но адаптированный к требованиям китайского рынка.
Обновлено вчера в 08:14
Политика
Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом
Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено вчера в 18:36
Общество
Эксперты рассказали о самых востребованных профессиях в России
Эксперты сервиса «Авито Работа» рассказали о самых востребованных профессиях в России. Об этом 16 апреля сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 22:23
Происшествия
Мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу московского метро
На станции московского метрополитена «Технопарк» мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу.
Обновлено в 02:45
Политика
Подсчитано число переехавших в Россию после 2014 года украинцев
Казакова отметила, что после 2014 года Украина стала лидирующей страной по прибытию граждан в Россию.
Обновлено вчера в 23:43
Шоу-бизнес
Пугачева разгромила бывшего мужа в день своего юбилея
Алла Пугачева в ток-шоу «Пусть говорят» подвергла критике своего бывшего мужа режиссера Александра Стефановича.
Обновлено вчера в 12:58
Происшествия
В Уфе ликвидировали пожар на заводе «Башнефть»
Согласно сообщению, в обваловании на заводе «Башнефти-УНПЗ» горел гудрон — черная масса из отходов перегонки нефти.
Обновлено в 01:17
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
В студии передачи «Место встречи» на телеканале НТВ произошла потасовка во время обсуждения ситуации на Украине.
Обновлено вчера в 16:50
Политика
Надежда Савченко вышла на свободу
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
Два человека погибли, шестеро пострадали в ДТП под Рязанью
Восемь человек пострадали в крупной аварии с участием четырех автомобилей, сообщили в УМВД по Рязанской области.
Обновлено в 03:16
Технологии
Рекламодатели осваивают мобильное видео
В 2018 г. рекламодатели в России потратили 4 млрд руб. на размещение видеороликов для просмотра с мобильных устройств, посчитал селлер GPMD.
Обновлено вчера в 18:07