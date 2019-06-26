Футбол

Тен Хаг: «Промес был лучшим в „Спартаке“, он может помочь „Аяксу“»Soccer.ru 14:24

Главный тренер "Аякса" Эрик Тен Хаг прокомментировал покупку клубом полузащитника "Севильи" Квинси Промеса. Голландец подписал с "Аяксом" пятилетний контракт.
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Эрик тен Хаг: "Промес был лучшим в "Спартаке", он поможет "Аяксу"

Спорт-Экспресс16:54

Тен Хаг: Промес был лучшим бомбардиром «Спартака», он сможет помочь «Аяксу»

Чемпионат16:38

Тренер «Аякса» рад переходу Промеса в клуб

Нева Спорт11:58

Тен Хаг: «Промес был лучшим в „Спартаке“, он может помочь „Аяксу“»

Soccer.ru14:24

Тренер «Аякса»: Промес был лучшим бомбардиром в России. Он нас усилит

Советский спорт10:59

Эрик Тен Хаг: «Промес был игроком года в „Спартаке“. Конечно, он усилит „Аякс“»

Sportbox.RU13:31

Эрик Тен Хаг: «Промес был игроком года в „Спартаке“. Конечно, он усилит „Аякс“»

Матч ТВ13:31
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 23:04, Вашингтон
Общество

Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Алла Покровская

Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Финансы

Европа признала Россию лидером по отказу от доллара США

В 2018 году Россия стала одним из основных драйверов дедолларизации.
Обновлено в 18:36
Экономика

На рост военных пенсий направят 600 миллиардов рублей за три года

Министерство финансов РФ планирует выделить на военные пенсии в 2020–2022 годах на 603 миллиарда рублей больше нынешнего уровня.
Обновлено в 03:46
Происшествия

Экс-полковник Захарченко заявил о невозможности подстричься в СИЗО

Бывший полковник антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко, находящийся в СИЗО «Лефортово» пожаловался на невозможность подстричься и попасть на прием к стоматологу.
Обновлено в 21:45
Общество

Алибасов прокомментировал свое состояние после выписки

Продюсер Бари Алибасов рассказал, что после выписки из больницы его память восстановилась в полном объеме.
Обновлено в 20:11
Происшествия

В Приангарье эвакуировали детский лагерь из-за подъема воды в реке

Детский оздоровительный лагерь, расположенный на берегу реки, эвакуирован в Иркутской области из-за возможности подтопления, сообщает ГУМЧС региона.
Обновлено в 08:33
Политика

Япония активно рассматривает возможность импорта мяса курицы из России

Планируется, что лидеры двух стран обсудят там вопрос увеличения импорта российского обработанного куриного мяса в Японию, а также возможность подписания мирного договора, сообщает PrimaMedia Korea.
Обновлено в 22:39
Политика

Австрия одобрила экстрадицию Фирташа в США

Верховный суд Австрии на заседании 25 июня одобрил экстрадицию украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа в США, передает ТАСС.
Обновлено в 07:09
Спорт

Российских биатлонистов обвинили в нарушении антидопинговых правил

Российские биатлонисты Александр Чернышов и Александр Печенкин могут быть дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 08:50
Общество

В Свердловской области суд впервые наказал гомофоба за комментарий

Сысертский районный суд признал гомофобный комментарий, опубликованный под постом в группе «Новости Шеремета „Девять с половиной“», незаконным, сообщили «URA.RU» в Ресурсном центре для ЛГБТ.
Обновлено в 14:11
Экономика

Грузинский лари упал до исторического минимума

Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
Футбол

«Зенит» обыграл «Левски» благодаря голу Азмуна

Обновлено в 13:52
Общество

«Ну что, мы вас всех уже избили?» Что на самом деле происходит в Грузии и как изменилось отношение к туристам из России

Пока федеральные каналы нагнетают обстановку и ищут американский след в грузинском протесте, «Новая» поговорила с местными жителями, чтобы узнать, на самом ли деле в Грузию стало опасно ехать.
Обновлено в 12:47
Политика

Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено в 17:39
Наука

Медики: Лекарства от депрессии и эпилепсии повышают риск маразма

По мнению британских специалистов, воздействие лекарств на основе антихолинергических средств могут приводить к повреждению нервных клеток пациентов, что впоследствии проявляется в форме развития деменции.
Обновлено в 13:00
Политика

Кремль официально отказался освобождать украинских моряков

В Кремле заявили, что не собираются исполнять требование морского трибунала ООН по освобождению украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение морской границы РФ в ноябре прошлого года.
Обновлено в 12:06
Армия и оружие

В ЛНР заявили об отступлении ВСУ с позиций в Донбассе

Обновлено в 22:20
Экономика

Сбербанк облегчил переводы денег на карты

Сбербанк запустил для своих клиентов сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госбанка.
Обновлено в 03:36
Происшествия

Экс-строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату

Как сообщил РИА Новости представитель суда, Гребнев получил пять лет лишения свободы условно и 200 тысяч рублей штрафа.
Обновлено в 22:08
Происшествия

На Камчатке произошло сильное землетрясение

Обновлено в 05:45
Политика

Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено в 18:01
Политика

Компании США обошли запрет Трампа по Huawei

Американские компании продолжают поставлять Huawei процессоры, несмотря на запрет президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 18:51
Армия и оружие

Войска ЦВО приведены в полную боевую готовность по поручению Путина

Обновлено вчера в 05:30
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено в 18:14
Политика

Суд удовлетворил жалобу Савченко на свой арест

Конституционный суд Украины удовлетворил жалобу народного депутата Надежды Савченко о признании неконституционной статьи, по которой она была арестована.
Обновлено в 12:37
Происшествия

В Бурятии проверят информацию эвенков о произволе нефритчиков

Обновлено в 01:47
Общество

Генпрокуратура заявила о потере 80% нерестилищ осетровых на Волге

Россия утратила 80 процентов естественных нерестилищ осетра в бассейне реки Волга.
Обновлено в 06:40
Общество

Сильные дожди в Забайкалье пришли из Монголии – синоптики

Дожди в Забайкалье пришли из Монголии.
Обновлено в 22:07
Происшествия

Экспертиза установила состав изъятых у московского отравителя веществ

Среди веществ, изъятых у мужчины, который подозревается в отравлении в Москве людей газировкой с транквилизаторами и последующим ограблением потерпевших, экспертиза выявила феназепам, клозапин и трамадол.
Обновлено в 20:59
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Квинси Промес
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, атакующий полузащитник и нападающий испанского клуба «Севилья» и сборной Нидерландов.
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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