Тен Хаг: «Промес был лучшим в „Спартаке“, он может помочь „Аяксу“»Soccer.ru 14:24

Тен Хаг: «Промес был лучшим в „Спартаке“, он может помочь „Аяксу“»

Общество Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.

Шоу-бизнес Скончалась актриса Алла Покровская Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.

Финансы Европа признала Россию лидером по отказу от доллара США В 2018 году Россия стала одним из основных драйверов дедолларизации.

Экономика На рост военных пенсий направят 600 миллиардов рублей за три года Министерство финансов РФ планирует выделить на военные пенсии в 2020–2022 годах на 603 миллиарда рублей больше нынешнего уровня.

Происшествия Экс-полковник Захарченко заявил о невозможности подстричься в СИЗО Бывший полковник антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко, находящийся в СИЗО «Лефортово» пожаловался на невозможность подстричься и попасть на прием к стоматологу.

Общество Алибасов прокомментировал свое состояние после выписки Продюсер Бари Алибасов рассказал, что после выписки из больницы его память восстановилась в полном объеме.

Происшествия В Приангарье эвакуировали детский лагерь из-за подъема воды в реке Детский оздоровительный лагерь, расположенный на берегу реки, эвакуирован в Иркутской области из-за возможности подтопления, сообщает ГУМЧС региона.

Политика Япония активно рассматривает возможность импорта мяса курицы из России Планируется, что лидеры двух стран обсудят там вопрос увеличения импорта российского обработанного куриного мяса в Японию, а также возможность подписания мирного договора, сообщает PrimaMedia Korea.

Политика Австрия одобрила экстрадицию Фирташа в США Верховный суд Австрии на заседании 25 июня одобрил экстрадицию украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа в США, передает ТАСС.

Спорт Российских биатлонистов обвинили в нарушении антидопинговых правил Российские биатлонисты Александр Чернышов и Александр Печенкин могут быть дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.

Общество В Свердловской области суд впервые наказал гомофоба за комментарий Сысертский районный суд признал гомофобный комментарий, опубликованный под постом в группе «Новости Шеремета „Девять с половиной“», незаконным, сообщили «URA.RU» в Ресурсном центре для ЛГБТ.

Экономика Грузинский лари упал до исторического минимума Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.

Политика Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.

Наука Медики: Лекарства от депрессии и эпилепсии повышают риск маразма По мнению британских специалистов, воздействие лекарств на основе антихолинергических средств могут приводить к повреждению нервных клеток пациентов, что впоследствии проявляется в форме развития деменции.

Политика Кремль официально отказался освобождать украинских моряков В Кремле заявили, что не собираются исполнять требование морского трибунала ООН по освобождению украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение морской границы РФ в ноябре прошлого года.

Экономика Сбербанк облегчил переводы денег на карты Сбербанк запустил для своих клиентов сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госбанка.

Происшествия Экс-строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату Как сообщил РИА Новости представитель суда, Гребнев получил пять лет лишения свободы условно и 200 тысяч рублей штрафа.

Политика Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.

Политика Компании США обошли запрет Трампа по Huawei Американские компании продолжают поставлять Huawei процессоры, несмотря на запрет президента США Дональда Трампа.

Транспорт Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера «Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.

Политика Суд удовлетворил жалобу Савченко на свой арест Конституционный суд Украины удовлетворил жалобу народного депутата Надежды Савченко о признании неконституционной статьи, по которой она была арестована.

Общество Генпрокуратура заявила о потере 80% нерестилищ осетровых на Волге Россия утратила 80 процентов естественных нерестилищ осетра в бассейне реки Волга.