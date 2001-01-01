Футбол
Тен Хаг: «Промес был лучшим в „Спартаке“, он может помочь „Аяксу“»Soccer.ru 14:24
Главный тренер "Аякса" Эрик Тен Хаг прокомментировал покупку клубом полузащитника "Севильи" Квинси Промеса. Голландец подписал с "Аяксом" пятилетний контракт.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 19:57, Вашингтон
Политика
В России приготовились запретить грузинское вино
Доля грузинских вин в ассортименте крупных российских торговых сетей — Auchan, X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Ленты» — составляет от пяти до девяти процентов.
Обновлено в 18:33
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Алла Покровская
Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Происшествия
В Бурятии проверят информацию эвенков о произволе нефритчиков
Информацию проверят Сегодня стало известно, что глава Бурятии Алексей поручил создать межведомственную комиссию по обращению жителей Россошино.
Обновлено в 01:47
Политика
Компании США обошли запрет Трампа по Huawei
Американские компании продолжают поставлять Huawei процессоры, несмотря на запрет президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 18:51
Происшествия
Грабитель подмешивал своим жертвам наркотик в Испании
Испанская полиция задержала в Мадриде мужчину, который в барах и на дискотеках подмешивал в напитки своих жертв наркотик, после чего отправлялся с ними домой и грабил квартиры.
Обновлено в 12:19
Экономика
Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий
С января 2019 года в России введён новый порядок индексации пенсий.
Обновлено в 08:36
Экономика
Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт
Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.
Обновлено в 01:00
Политика
Украина отзывает посла при Совете Европы
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что украинская сторона отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России.
Обновлено в 09:31
Здоровье
В инсценировке отравления обвинили Бари Алибасова
Гастроэнтеролог Виталий Румянцев заявляет, что ряд несоответствий вырисовывается из истории отравления Алибасова.
Обновлено в 10:18
Общество
Ростов признали самым агрессивным городом России
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес
У отца Началовой рак кишечника, сообщили на Первом канале
У отца Юлии Началовой был обнаружен рак кишечника.
Обновлено в 13:36
Общество
«Ну что, мы вас всех уже избили?» Что на самом деле происходит в Грузии и как изменилось отношение к туристам из России
Пока федеральные каналы нагнетают обстановку и ищут американский след в грузинском протесте, «Новая» поговорила с местными жителями, чтобы узнать, на самом ли деле в Грузию стало опасно ехать.
Обновлено в 12:47
Происшествия
Мать десятерых детей умерла в нижегородском СИЗО
Обновлено в 12:01
Политика
В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23
Финансы
Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина
В отличие от национальных проектов социальные инициативы президента — реальные меры, деньги на которые предусмотрят в федеральном бюджете, пояснила РБК руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Медсестра избила и привязала к кровати ребенка в Москве
Обновлено в 11:31
Политика
Госдума одобрила смягчение запрета на показ нацистской символики
Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который разрешит использовать нацистскую символику в искусстве и учебно-просветительской деятельности.
Обновлено в 10:43
Происшествия
Экс-полковник Захарченко пожаловался, что не может подстричься в СИЗО
Приговоренный за коррупцию к 13 годам колонии бывший оперативник МВД Дмитрий Захарченко пожаловался, что в СИЗО "Лефортово" не может подстричься уже два месяца, ему не дают для этого машинку, рассказал во вторник РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 13:48
Космос
В центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ открылся стенд об академике М.Ф. Решетневе
24 июня в юбилейный для ВДНХ год в павильоне «Космос» состоялось торжественное открытие мемориального стенда, посвященного жизни и деятельности одного из основоположников отечественной космонавтики — М.Ф. Решетнева.
Обновлено вчера в 11:34
Технологии
На ЕГЭ разрешат искать информацию в интернете
На ЕГЭ по гуманитарным предметам в России планируется разрешить поиск информации в интернете.
Обновлено в 19:06
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено вчера в 03:55
Политика
Трамп пригрозил Ирану уничтожением
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.
Обновлено в 11:38
Политика
Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию МИД Украины на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении российской делегации.
Обновлено в 19:00
Политика
США выделят средства на постройку шести складов боеприпасов на Украине
"Меморандум предполагает выделение 4 миллионов долларов на строительство шести складов боеприпасов за два года для министерства обороны Украины", - говорится в сообщении.
Обновлено в 18:31
Космос
Навозные жуки используют в качестве компаса солнце и ветер
Навозные жуки не могут использовать солнце в качестве ориентира, когда облачно, или когда солнце находится выше 75 градусов над горизонтом в течение нескольких часов в середине дня.
Обновлено в 11:33
Общество
В Сан-Франциско запретили все виды электронных сигарет
Сан-Франциско стал первым городом в США, где запретили все виды электронных сигарет. Соответствующее решение принял городской совет.
Обновлено в 19:01
Происшествия
Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии
Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено в 16:26
Кино
«Курск»: в столице региона показали фильм о трагедии подводной лодки
В столице региона показали фильм «Курск» - о трагедии подводной лодки в 2000 году.
Обновлено вчера в 09:32