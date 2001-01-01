Футбол

Тен Хаг: «Промес был лучшим в „Спартаке“, он может помочь „Аяксу“»Soccer.ru 14:24

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Главный тренер "Аякса" Эрик Тен Хаг прокомментировал покупку клубом полузащитника "Севильи" Квинси Промеса. Голландец подписал с "Аяксом" пятилетний контракт.
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Эрик тен Хаг: "Промес был лучшим в "Спартаке", он поможет "Аяксу"

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