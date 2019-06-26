Футбол

Тен Хаг: «Промес был лучшим в „Спартаке“, он может помочь „Аяксу“»Soccer.ru вчера в 14:24

Главный тренер "Аякса" Эрик Тен Хаг прокомментировал покупку клубом полузащитника "Севильи" Квинси Промеса. Голландец подписал с "Аяксом" пятилетний контракт.
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Эрик тен Хаг: "Промес был лучшим в "Спартаке", он поможет "Аяксу"

Спорт-Экспрессвчера в 16:54

Тен Хаг: Промес был лучшим бомбардиром «Спартака», он сможет помочь «Аяксу»

Чемпионатвчера в 16:38

Эрик Тен Хаг: «Промес был игроком года в „Спартаке“. Конечно, он усилит „Аякс“»

Sportbox.RUвчера в 13:31

Тен Хаг: «Промес был лучшим в „Спартаке“, он может помочь „Аяксу“»

Soccer.ruвчера в 14:24

Тренер «Аякса»: Промес был лучшим бомбардиром в России. Он нас усилит

Советский спортвчера в 10:59

Тренер «Аякса» рад переходу Промеса в клуб

Нева Спортвчера в 11:58

Эрик Тен Хаг: «Промес был игроком года в „Спартаке“. Конечно, он усилит „Аякс“»

Матч ТВвчера в 13:31
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 03:32, Вашингтон
Экономика

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова ушла из компании

Обновлено в 03:10
Политика

Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочии российской делегации, которые накануне были опротестованы по инициативе украинских и грузинских депутатов.
Обновлено в 03:26
Общество

Вода в Байкале оказалась токсичной

Концентрации выделяющих токсины бактерий в Байкале достигли предельных значений, теперь эта вода опасна.
Обновлено в 02:13
Происшествия

Двухлетний россиянин два дня просидел в квартире с телом отца

Полицейские и спасатели вызволили из квартиры в городе Назарово Красноярского края двухлетнего мальчика, который два дня находился наедине с мертвым отцом, рассказали РИА Новости в краевом главке МВД.
Обновлено в 02:36
Политика

Пресс-секретарь Меланьи Трамп станет пресс-секретарем Белого дома

Пресс-секретарь первой леди США Стефани Гришэм станет пресс-секретарем Белого дома.
Обновлено вчера в 13:06
Общество

Суд в США отказался отклонить иск миллиардера Рыболовлева к Sotheby’s

Федеральный суд в Нью-Йорке отказался отклонить иск российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева к аукционному дому Sotheby's на 380 миллионов долларов, говорится в решении судьи Джесси Фурмана.
Обновлено вчера в 17:19
Политика

Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено вчера в 17:39
Игры

В Steam стартовала летняя распродажа

25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.
Обновлено вчера в 14:24
Экономика

Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ

Примечательно, что в 2018 году впервые за длительное время появились два региона, жители которых не просто пунктуально оплачивали текущие счета, но активно компенсировали накопившуюся за прошлые годы задолженность и перечислили коммунальщикам больше, чем было выставлено за услуги.
Обновлено вчера в 20:15
Шоу-бизнес

Александр Семчев впервые стал дедушкой

Внебрачный сын артиста Павел отпраздновал пополнение в семье.
Обновлено в 00:00
Общество

Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 08:59
Транспорт

ЦОДД: Около тысячи парковочных мест для инвалидов обустроят в Москве до конца года

Порядка тысячи парковочных мест для инвалидов обустроят в Москве до конца 2019 г. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя дирекции Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Сергей Назаров.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие

В России появится аналог американской летающей батареи АС-130

В России работают над созданием аналога американского самолета непосредственной поддержки сухопутных войск на поле боя АС-130.
Обновлено в 01:57
Шоу-бизнес

Ксения Собчак подверглась критике со стороны подписчиков

Обновлено в 01:31
Общество

Алибасов теперь говорит, что память не терял

В начале недели стало известно, что диетолог продюсера Бари Алибасова Марият Мухина намерена подать на него в суд за клевету, сообщает "Телепрограмма".
Обновлено в 01:26
Кино

Джуди Денч вступилась за Кевина Спейси и Харви Вайнштейна

Британская актриса театра и кино Джуди Денч призвала помнить о творческих заслугах Харви Вайнштейна и Кевина Спейси, обвиненных в сексуальных домогательствах, пишет The Guardian.
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия

Экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина этапировали в колонию

Обновлено в 01:42
Транспорт

Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться прав

Водитель, который намеренно закрыл госзнак листом бумаги либо замазал его грязью или снегом, может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или же наказан лишением прав.
Обновлено в 01:35
Технологии

На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом

На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.
Обновлено вчера в 19:14
Шоу-бизнес

Памела Андерсон рассталась с Адилем Рами из-за его измен

Американская актриса Памела Андерсон рассказала о том, почему решила расстаться с футболистом Адилем Рами.
Обновлено вчера в 06:07
Происшествия

В Нижнеудинске подтоплены несколько городских улиц

Местные власти готовятся к эвакуации. Детей из летнего лагеря вывезли накануне.
Обновлено вчера в 21:54
Здоровье

Тюменские хирурги удалили 15-килограммовую опухоль мужчине

Обновлено в 01:35
Кино

Умер актер и режиссер Валерий Харченко

Обновлено вчера в 21:13
Общество

Извержение вулкана Райкоке уничтожило все живое на курильском острове

«В результате извержения все живое на острове, где ранее было обилие флоры и фауны, в том числе лежбище сивучей, уничтожено», — отметил ученый.
Обновлено вчера в 20:55
Шоу-бизнес

Тодоренко сравнила свадебные хлопоты с подготовкой к мировому турне

Ранее возлюбленная Влада Топалова признавалась, что именно муж настоял на организации свадебного торжества.
Обновлено в 01:54
Футбол

Буффон намерен вернуться в «Ювентус»

Джанлуиджи Буффон намерен завершить карьеру в "Ювентусе", с которым девять раз становился чемпионом Италии.
Обновлено в 00:13
Армия и оружие

Рябков: Россия примет военные меры при реализации угроз НАТО по ДРСМД

Россия примет компенсационные военные меры в случае материального воплощения угроз НАТО в связи с Договором по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 03:16
Происшествия

В Петербурге трамвай сбил велосипедиста

Жители Наставников сообщают в соцсетях, что велосипедисты довольно часто проезжают по переходу на этой улице прямо перед движущимся транспортом и водителям трамваев приходится регулярно использовать экстренное торможение.
Обновлено в 01:56
Спорт

Российских биатлонистов обвинили в нарушении антидопинговых правил

Российские биатлонисты Александр Чернышов и Александр Печенкин могут быть дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено вчера в 08:50
Наука

Ученые: Если мамонты возродятся, их можно было бы расселить в Сибири

Эксперты уверены, что в Сибири может появиться экосистема, снова пригодная для жизни мамонта.
Обновлено в 03:16
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Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, атакующий полузащитник и нападающий испанского клуба «Севилья» и сборной Нидерландов.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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