Футбол
Тен Хаг: «Промес был лучшим в „Спартаке“, он может помочь „Аяксу“»Soccer.ru вчера в 14:24
Главный тренер "Аякса" Эрик Тен Хаг прокомментировал покупку клубом полузащитника "Севильи" Квинси Промеса. Голландец подписал с "Аяксом" пятилетний контракт.
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Эрик Тен Хаг: «Промес был игроком года в „Спартаке“. Конечно, он усилит „Аякс“»
Sportbox.RUвчера в 13:31
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 03:32, Вашингтон
Экономика
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова ушла из компании
Обновлено в 03:10
Политика
Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации
Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочии российской делегации, которые накануне были опротестованы по инициативе украинских и грузинских депутатов.
Обновлено в 03:26
Общество
Вода в Байкале оказалась токсичной
Концентрации выделяющих токсины бактерий в Байкале достигли предельных значений, теперь эта вода опасна.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Двухлетний россиянин два дня просидел в квартире с телом отца
Полицейские и спасатели вызволили из квартиры в городе Назарово Красноярского края двухлетнего мальчика, который два дня находился наедине с мертвым отцом, рассказали РИА Новости в краевом главке МВД.
Обновлено в 02:36
Политика
Пресс-секретарь Меланьи Трамп станет пресс-секретарем Белого дома
Пресс-секретарь первой леди США Стефани Гришэм станет пресс-секретарем Белого дома.
Обновлено вчера в 13:06
Общество
Суд в США отказался отклонить иск миллиардера Рыболовлева к Sotheby’s
Федеральный суд в Нью-Йорке отказался отклонить иск российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева к аукционному дому Sotheby's на 380 миллионов долларов, говорится в решении судьи Джесси Фурмана.
Обновлено вчера в 17:19
Политика
Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено вчера в 17:39
Игры
В Steam стартовала летняя распродажа
25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.
Обновлено вчера в 14:24
Экономика
Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ
Примечательно, что в 2018 году впервые за длительное время появились два региона, жители которых не просто пунктуально оплачивали текущие счета, но активно компенсировали накопившуюся за прошлые годы задолженность и перечислили коммунальщикам больше, чем было выставлено за услуги.
Обновлено вчера в 20:15
Шоу-бизнес
Александр Семчев впервые стал дедушкой
Внебрачный сын артиста Павел отпраздновал пополнение в семье.
Обновлено в 00:00
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 08:59
Транспорт
ЦОДД: Около тысячи парковочных мест для инвалидов обустроят в Москве до конца года
Порядка тысячи парковочных мест для инвалидов обустроят в Москве до конца 2019 г. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя дирекции Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Сергей Назаров.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие
В России появится аналог американской летающей батареи АС-130
В России работают над созданием аналога американского самолета непосредственной поддержки сухопутных войск на поле боя АС-130.
Обновлено в 01:57
Шоу-бизнес
Ксения Собчак подверглась критике со стороны подписчиков
Обновлено в 01:31
Общество
Алибасов теперь говорит, что память не терял
В начале недели стало известно, что диетолог продюсера Бари Алибасова Марият Мухина намерена подать на него в суд за клевету, сообщает "Телепрограмма".
Обновлено в 01:26
Кино
Джуди Денч вступилась за Кевина Спейси и Харви Вайнштейна
Британская актриса театра и кино Джуди Денч призвала помнить о творческих заслугах Харви Вайнштейна и Кевина Спейси, обвиненных в сексуальных домогательствах, пишет The Guardian.
Обновлено вчера в 18:23
Транспорт
Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться прав
Водитель, который намеренно закрыл госзнак листом бумаги либо замазал его грязью или снегом, может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или же наказан лишением прав.
Обновлено в 01:35
Технологии
На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом
На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.
Обновлено вчера в 19:14
Шоу-бизнес
Памела Андерсон рассталась с Адилем Рами из-за его измен
Американская актриса Памела Андерсон рассказала о том, почему решила расстаться с футболистом Адилем Рами.
Обновлено вчера в 06:07
Происшествия
В Нижнеудинске подтоплены несколько городских улиц
Местные власти готовятся к эвакуации. Детей из летнего лагеря вывезли накануне.
Обновлено вчера в 21:54
Здоровье
Тюменские хирурги удалили 15-килограммовую опухоль мужчине
Обновлено в 01:35
Кино
Умер актер и режиссер Валерий Харченко
Обновлено вчера в 21:13
Общество
Извержение вулкана Райкоке уничтожило все живое на курильском острове
«В результате извержения все живое на острове, где ранее было обилие флоры и фауны, в том числе лежбище сивучей, уничтожено», — отметил ученый.
Обновлено вчера в 20:55
Шоу-бизнес
Тодоренко сравнила свадебные хлопоты с подготовкой к мировому турне
Ранее возлюбленная Влада Топалова признавалась, что именно муж настоял на организации свадебного торжества.
Обновлено в 01:54
Футбол
Буффон намерен вернуться в «Ювентус»
Джанлуиджи Буффон намерен завершить карьеру в "Ювентусе", с которым девять раз становился чемпионом Италии.
Обновлено в 00:13
Армия и оружие
Рябков: Россия примет военные меры при реализации угроз НАТО по ДРСМД
Россия примет компенсационные военные меры в случае материального воплощения угроз НАТО в связи с Договором по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 03:16
Происшествия
В Петербурге трамвай сбил велосипедиста
Жители Наставников сообщают в соцсетях, что велосипедисты довольно часто проезжают по переходу на этой улице прямо перед движущимся транспортом и водителям трамваев приходится регулярно использовать экстренное торможение.
Обновлено в 01:56
Спорт
Российских биатлонистов обвинили в нарушении антидопинговых правил
Российские биатлонисты Александр Чернышов и Александр Печенкин могут быть дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено вчера в 08:50
Наука
Ученые: Если мамонты возродятся, их можно было бы расселить в Сибири
Эксперты уверены, что в Сибири может появиться экосистема, снова пригодная для жизни мамонта.
Обновлено в 03:16