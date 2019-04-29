Футбол
Эрик тен Хаг: «Аякс» не собирается почивать на лаврахСоветский спорт 00:19
Команда не собирается почивать на лаврах. Напомним, первый матч Тоттенхэм Аякс пройдет 30 апреля на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум.
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Эрик тен Хаг перед полуфиналом ЛЧ: «Аякс» уже добился определенного успеха, но мы хотим большего
Спорт день за днемвчера в 18:27
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Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать мясо для шашлыка
Роспотребнадзор в преддверии майских праздников рассказал, какое мясо или маринад из него нужно покупать, чтобы шашлык доставил наслаждение и не вызвал проблем с пищеварением.
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Авто
Рассекречены особенности военного кабриолета Aurus для парада Победы
Какими особенностями обладают кабриолеты Aurus, сделанные по техническому заданию Минобороны РФ для замены автомобилей марки "ЗиЛ" на Параде Победы, рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров.
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Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский мог потратить на трехдневный отдых в Турции с семьей около 30 тысяч долларов и около 33 — с учетом перелета.
Обновлено вчера в 21:53
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Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР
«Компания Fesco сообщила нам о гибели двух моряков при переходе судна «Василий Головнин» в ЮАР, так как они обязаны уведомлять нас в таких случаях», — говорится в сообщении.
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Обновлено в 01:19
Происшествия
В ресторане на востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой
Один человек ранен в ходе массовой драки со стрельбой в ресторане на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено вчера в 16:40
Шоу-бизнес
Что сказала Пугачева проигравшим финалистам шоу «Голос. Дети»
Примечательно, что Светлана Лобода была наставницей маленькой Микеллы в течение 6 сезона «Голоса», но она не только не обрадовалась победе воспитанницы, но и решила выйти из проекта в знак протеста.
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Бокал вина в день снижает риск депрессии
Ученые из Швеции пришли к выводу о том, что употребляющие один бокал вина в день люди снижают риск депрессии сильнее тех, кто вообще не пьет.
Обновлено вчера в 06:11
Энергетика
Мировые цены на нефть завершили торги пятницы снижением
Котировки июньских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке снизились по итогам торгов на 1,91 доллара и составили 62,8 доллара за баррель.
Обновлено 27 апреля в 03:10
Экономика
Акции Google рухнули на 7% после публикации отчетности
Акции холдинга Alphabet упали на 7% процентов на фоне публикации данных о доходах компании Google.
Обновлено вчера в 17:15
Общество
Граждане Китая массово вывозят из России собак и кошек
Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО, в апреле китайцы вывезли из страны через пункт пропуска «Нижнеленинское» 80 питомцев.
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Общество
Издательство «Эксмо» подало в суд на социальную сеть «ВКонтакте»
Мосгорсуд 8 апреля уже вынес определение о принятии обеспечительных мер, обязав Роскомнадзор «прекратить создание технических условий, обеспечивающих распространение» аудиокниги в сети «ВКонтакте».
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Происшествия
На украинской Ровенской АЭС произошел пожар
На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.
Обновлено вчера в 18:27
Хоккей
Гол Радулова не спас «Даллас» от поражения в матче против «Сент-Луиса»
«Даллас Старз» в домашней игре второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) потерпел поражение против «Сент-Луис Блюз».
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Ретейлеры предложили обложить зарубежные посылки единым сбором
По данным издания, АКИТ изначально предлагала исключить товары из иностранных интернет-магазинов из категории «для личного пользования» и обложить сбором в 20%, однако затем согласилась уменьшить размер пошлины.
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Кино
Вышел тизер четвёртой серии восьмого сезона «Игры престолов»
Тизер четвёртой серии финального сезона «Игры престолов» опубликовала компания HBO.
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Экономика
Гендиректор Xiaomi проспорил миллиард юаней
Основатель и гендиректор производителя смартфонов Xiaomi Лэй Цзюнь проспорил миллиард юаней (около 148,4 миллиона долларов) главе крупнейшего в Китае производителя кондиционеров Gree Electric Appliances Inc. Дун Минчжу.
Обновлено вчера в 16:05