Футбол
Тен Хаг: «Аякс» в хорошей форме подходит к матчу с «Тоттенхэмом»РИА Новости вчера в 15:50
Футболисты амстердамского "Аякса" в хорошей физической форме подходят к первому полуфинальному матчу Лиги чемпионов против лондонского "Тоттенхэма", заявил главный тренер голландской команды Эрик тен Хаг.
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Астраханские рыбаки поймали в Волге воблу длиной 35 сантиметров и весом более килограмма, но решили отпустить.
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Ряд новых правил и законов, затрагивающих пенсионеров, строителей, ветеранов, водителей и других граждан, вступят в силу с 1 мая в России, передает ТАСС.
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Сбербанк в I квартале сократил штат на 2,5 тыс. сотрудников
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ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Подмосковье
Сотрудники ФСБ России ликвидировали нарколабораторию в Московской области и задержали с поличным ее организатора, сообщает пресс-служба силовиков во вторник, 30 апреля.
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Общество
ЕСПЧ признал нарушением блокировку страницы «ВКонтакте» за призывы к митингу
Суд вынес решение о том, что блокировка аккаунта личной страницы пользователя ВКонтакте из-за призывов прийти на митинг нарушает свободу слова.
Обновлено в 04:49
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Император Японии отрекся от престола
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.
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Происшествия
На украинской АЭС произошел пожар
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Политика
Власти Шри-Ланки сняли запрет на использование соцсетей и мессенджеров
Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена отдал распоряжение снять запрет на использование популярных соцсетей и мессенджеров, включая WhatsApp, Viber и Facebook, введенный на территории страны вслед за серией взрывов, сообщает телеканал News1st.
Обновлено в 01:54
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Названы причины большого спроса на «внедорожный» Datsun Cross
Автоэксперты рассказали, почему «внедорожный» вариант Datsun Cross пользуется огромным спросом на индонезийском рынке.
Обновлено в 03:46
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Чувство голода после еды может быть сигналом о диабете
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Адвокат: Дмитрий Марьянов хотел уйти из семьи к другой женщине
Обновлено вчера в 11:11
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Диетолог рассказала, какой завтрак опасен для здоровья
Какие продукты не стоит употреблять в пищу по утрам, объяснила врач-диетолог Надежда Степанова.
Обновлено вчера в 23:40
Космос
Индонезия запустит собственные спутники к 2040 году
Согласно сделанному в планетарии и обсерватории Джакарты заявлению, Индонезия планирует вывести на орбиту первые спутники непосредственно с территории страны уже к 2040 году.
Обновлено вчера в 07:34
Происшествия
Два моряка погибли на судне «Василий Головнин» по пути в ЮАР
Двое членов экипажа российского судна «Василий Головнин», которое принадлежит транспортной группе FESCO, погибли во время перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР).
Обновлено в 00:11
Музыка
Краснодарскому учителю досталось за «Владимирский централ» на уроке
В конце урока детям предложили самим выбрать для исполнения одну из песен шансонье - подростки решили спеть "Владимирский централ".
Обновлено в 01:03
Кино
Warner Bros. отложила релиз «Фантастических тварей 3»
Киностудия Warner Bros. перенесла премьеру фильма "Фантастические твари и где они обитают 3". Как сообщает телеканал CNN, картина будет представлена зрителям не в 2020 году, как планировалось ранее, а 12 ноября 2021 года.
Обновлено в 03:57
Экономика
«Севергрупп» завершает приобретение акций «Ленты» у TPG и ЕБРР
«Севергрупп» Алексея Мордашова объявила о завершении приобретения глобальных депозитарных расписок «Ленты» у американского инвестфонда TPG Group (владеет 34,13% розничной сети через Luna Inc.) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР, 7,4%).
Обновлено в 03:32
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Обновлено в 04:25
Армия и оружие
В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил о готовности Киева нанести удар "там, где вы его не ожидаете".
Обновлено вчера в 18:01
Энергетика
Восстановление работы нефтепровода «Дружба» займет несколько месяцев
Белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что полное восстановление транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» займет несколько месяцев, а из-за необходимости вытеснения загрязненной нефти чистое сырье поступит на территорию Белоруссии не ранее 23:00 2 мая.
Обновлено в 03:39
Политика
Тимошенко потребовала немедленной отставки министра Ревы
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала наказать министра социальной политики Андрея Реву, назвавшего жителей Донбасса мразями.
Обновлено в 04:14
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На Украине гости пришли на свадьбу в нацистской форме
Обновлено в 03:22
Здоровье
Ученые рассказали, в каком возрасте люди чаще занимаются сексом
Ученые решили провести исследование и выяснить, в каком возрасте люди чаще занимаются сексом, а когда у них возникают проблемы в постели.
Обновлено вчера в 04:47
Экономика
Гендиректор Xiaomi проспорил 1 млрд юаней
Основатель и генеральный директор производителя смартфонов Xiaomi Лэй Цзюнь проспорил 1 млрд юаней ($148,4 млн) главе крупнейшего в Китае производителя кондиционеров Gree Electric Appliances Inc. Дун Минчжу, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 14:46
Армия и оружие
Разработка зенитно-ракетной системы С-500 вошла в завершающую стадию
Элементы новейшей системы ПВО С-500 «Прмететей» — радиолокационный комплекс (РЛК) и многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) — прошли полигонные испытания и готовы к производству.
Обновлено вчера в 17:41
Культура
Нагиев может покинуть шоу «Голос» после скандала
Обновлено вчера в 14:56