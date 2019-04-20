Тен Хаг: «Аякс» в хорошей форме подходит к матчу с «Тоттенхэмом»РИА Новости вчера в 15:50

Футболисты амстердамского "Аякса" в хорошей физической форме подходят к первому полуфинальному матчу Лиги чемпионов против лондонского "Тоттенхэма", заявил главный тренер голландской команды Эрик тен Хаг.

Тен Хаг: «Аякс» в хорошей форме подходит к матчу с «Тоттенхэмом»

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