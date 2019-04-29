Футбол

Тен Хаг: «Аякс» добился определённого успеха, но хочет большегоЧемпионат вчера в 19:12

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от встречи с «Тоттенхэм Хоттспур» в 1/2 финала Лини чемпионов.
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Эрик Тен Хаг: «„Аякс“ в хорошей физической форме, амбициозен и свеж. У нас хорошие шансы»

Матч ТВвчера в 16:29

Эрик тен Хаг: «Аякс» не собирается почивать на лаврах

Советский спорт00:19

Тен Хаг: «Аякс» добился определённого успеха, но хочет большего

Чемпионатвчера в 19:12

Тен Хаг: «„Аякс“ добился успеха, но хочет большего»

Евро-футбол.ру01:24

Тен Хаг: «Аякс» в хорошей форме подходит к матчу с «Тоттенхэмом»

РИА Новостивчера в 15:50

Эрик тен Хаг перед полуфиналом ЛЧ: «Аякс» уже добился определенного успеха, но мы хотим большего

Спорт день за днемвчера в 18:27

Письма из прошлого. Ван дер Сар, Овермарс, Винтер: этот «Аякс» построили матерые легенды

Еженедельник Футболвчера в 05:04
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Шоу-бизнес

Лобода отказалась от проекта из-за скандала на шоу «Голос.Дети»

Нателла попросила не осуждать и намекнула, что после победы дочери Алсу певица уходит из проекта — Я думаю, для нас история "голоса" окончена, — написала на своей странице продюссер Лободы.
Обновлено 27 апреля в 15:00
Космос

Астрономы впервые увидели, как черная дыра «вращает» пространство

Наблюдая за черной дырой, поглощающей звезду, астрономы впервые увидели, как струи выбрасываемого ей вещества многократно изменяли свое направление в течение очень коротких промежутков времени, лучшим объяснением чему является вовлечение во вращение гравитационным монстром окружающего его пространства-времени.
Обновлено вчера в 11:00
Авто

Мантуров рассказал об особенностях внедорожника и кабриолета Aurus

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал об особенностях внедорожника Aurus Komendant и кабриолета Aurus, который поучаствует в параде Победы 9 мая.
Обновлено в 02:49
Энергетика

Нефть дешевеет на опасениях роста добычи ОПЕК

Цены на нефть снижаются утром 30 апреля на фоне опасений роста добычи странами ОПЕК, чтобы компенсировать уход с рынка сырья из Ирана.
Обновлено в 01:48
Шоу-бизнес

Алсу впервые вышла в свет после скандала

Впервые за долгое время певица не поздравила в соцсетях старшую дочь с днем рождения, которое та отмечала накануне.
Обновлено в 03:04
Технологии

Названы новые профессии на рынке труда в России

Специалисты перечислили профессии, которые появились на российском рынке труда в последнее время.
Обновлено в 02:24
Происшествия

В Челябинске задержали сотрудников Росгвардии с наркотиками

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области трем сотрудниками регионального управления Росгвардии предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ (ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ).
Обновлено в 03:17
Происшествия

На украинской Ровенской АЭС произошел пожар

На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.
Обновлено вчера в 18:27
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов в понедельник, 29 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 03:03
Транспорт

Автовладельцев предупредили о новом виде штрафа за превышение

Автолюбителей предупредили о новых штрафах за превышение: речь идет о новой системе, суть которой сводится к определению средней скорости движения машины.
Обновлено вчера в 15:58
Общество

Император Японии Акихито завершил ритуалы перед отречением от престола

Японский 85-летний император Акихито завершил ритуалы, связанные с отречением от престола, сообщает NHK.
Обновлено в 02:23
Происшествия

В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины

Обновлено вчера в 22:07
Политика

В Белоруссии задержан экс-глава охраны Лукашенко

В материале говорится, что "Лукашенко испытывал самое высокое доверие" к Втюрину. Власти Белоруссии информацию СМИ пока не комментируют.
Обновлено вчера в 11:21
Экономика

Utair заявила о риске прекращения работы из-за долгов

В Utair заявили, что компания может прекратить свою деятельность из-за долгов.
Обновлено в 00:31
Экономика

Доход главы Хакасии вырос почти в три раза

Доход главы Хакасии Валентина Коновалова в 2018 году составил 607,4 тысячи рублей, что почти в три раза больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:06
Энергетика

«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»

"Газпром" сохраняет планы завершить строительство в этом году, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности холдинга Дмитрий Хандога во время телефонной конференции.
Обновлено вчера в 15:33
Политика

Кремль отреагировал на заявление Зеленского о российских паспортах

В Кремле прокомментировали заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского об упрощённой процедуре предоставления российского гражданства.
Обновлено вчера в 05:34
Гаджеты

Samsung представила вертикальный телевизор

Обновлено вчера в 11:49
Шоу-бизнес

Телевизионный продюсер: Губин был тайно влюблен во Фриске

Обновлено в 00:37
Космос

Марс врезался в Землю: Ученые объяснили, как образовалась Луна

Обновлено вчера в 14:32
Шоу-бизнес

Экс-жена Валерия Меладзе поблагодарила его за измену

Женщина рассказала о своём опыте, полученном от экс-супруга. В течение нескольких лет Валерий Меладзе жил с двумя семьями.
Обновлено вчера в 20:11
Общество

Челябинск вошёл в топ-10 рейтинга самых бедных городов России

Челябинск занял 10 место в рейтинге самых бедных городов России. Список составляли аналитики маркетингового агентства Zoom Market.
Обновлено вчера в 08:26
Общество

Эрнсту предложили создать «Голос» для детей с деньгами

Одним из решений ситуации, по мнению экспертов, станет разделение детей звезд и ребят из простых семей, сообщает URA.RU.
Обновлено в 01:11
Экономика

Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором

Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.
Обновлено в 02:10
Энергетика

«Белнефтехим» вытеснит более 170 тыс. тонн грязной нефти

С белорусского участка от границы с Россией загрязненная нефть в количестве более 120 тыс. тонн будет вытеснена в резервуарный парк ЛПДС "Мозырь", - уточнили в "Белнефтехиме".
Обновлено в 03:02
Политика

Аль-Фалих допускает продление сделки ОПЕК+ до конца 2019 года

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в интервью РИА Новости сообщил, что допускает продление сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти до конца 2019 года, возможно, на нынешнем уровне или чуть выше-ниже.
Обновлено в 02:19
Здоровье

Увольнения начальства добились уральские медики с низкой зарплатой

От работы отстранено начальство поликлиники при Серовской городской детской больнице после жалоб персонала на низкую зарплату.
Обновлено в 02:48
Происшествия

В Барнауле ребенка зажало в дверях троллейбуса

В Барнауле следственные органы начали проверку ЧП в троллейбусе: ребенка зажало в дверях, в результате он получил травму спины.
Обновлено в 03:27
Футбол

«Тоттенхэм» сыграет с «Аяксом» в полуфинале Лиги чемпионов

В ответном матче «Тоттенхэм» проиграл счетом 4:3, однако прошел в раунд 1/2 финала Лиги чемпионов за счет того, что три гола команды были забиты на чужом поле.
Обновлено вчера в 22:19
Наука

На юге Чили найдены древнейшие в Америке следы человека

Древнейший след от ноги человека был найден на месте высохшего озера Осорно, находящегося в Чили.
Обновлено 28 апреля в 03:02
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Тоттенема, района на севере Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Выступает на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
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