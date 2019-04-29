Футбол
Тен Хаг: «Аякс» добился определённого успеха, но хочет большегоЧемпионат вчера в 19:12
Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от встречи с «Тоттенхэм Хоттспур» в 1/2 финала Лини чемпионов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Эрик тен Хаг перед полуфиналом ЛЧ: «Аякс» уже добился определенного успеха, но мы хотим большего
Спорт день за днемвчера в 18:27
Письма из прошлого. Ван дер Сар, Овермарс, Винтер: этот «Аякс» построили матерые легенды
Еженедельник Футболвчера в 05:04
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 03:33, Ашберн
Шоу-бизнес
Лобода отказалась от проекта из-за скандала на шоу «Голос.Дети»
Нателла попросила не осуждать и намекнула, что после победы дочери Алсу певица уходит из проекта — Я думаю, для нас история "голоса" окончена, — написала на своей странице продюссер Лободы.
Обновлено 27 апреля в 15:00
Космос
Астрономы впервые увидели, как черная дыра «вращает» пространство
Наблюдая за черной дырой, поглощающей звезду, астрономы впервые увидели, как струи выбрасываемого ей вещества многократно изменяли свое направление в течение очень коротких промежутков времени, лучшим объяснением чему является вовлечение во вращение гравитационным монстром окружающего его пространства-времени.
Обновлено вчера в 11:00
Авто
Мантуров рассказал об особенностях внедорожника и кабриолета Aurus
Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал об особенностях внедорожника Aurus Komendant и кабриолета Aurus, который поучаствует в параде Победы 9 мая.
Обновлено в 02:49
Энергетика
Нефть дешевеет на опасениях роста добычи ОПЕК
Цены на нефть снижаются утром 30 апреля на фоне опасений роста добычи странами ОПЕК, чтобы компенсировать уход с рынка сырья из Ирана.
Обновлено в 01:48
Шоу-бизнес
Алсу впервые вышла в свет после скандала
Впервые за долгое время певица не поздравила в соцсетях старшую дочь с днем рождения, которое та отмечала накануне.
Обновлено в 03:04
Технологии
Названы новые профессии на рынке труда в России
Специалисты перечислили профессии, которые появились на российском рынке труда в последнее время.
Обновлено в 02:24
Происшествия
В Челябинске задержали сотрудников Росгвардии с наркотиками
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области трем сотрудниками регионального управления Росгвардии предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ (ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ).
Обновлено в 03:17
Происшествия
На украинской Ровенской АЭС произошел пожар
На Украине в понедельник вечером на Ровенской атомной электростанции произошел пожар из-за повреждения трансформатора.
Обновлено вчера в 18:27
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов в понедельник, 29 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 03:03
Транспорт
Автовладельцев предупредили о новом виде штрафа за превышение
Автолюбителей предупредили о новых штрафах за превышение: речь идет о новой системе, суть которой сводится к определению средней скорости движения машины.
Обновлено вчера в 15:58
Общество
Император Японии Акихито завершил ритуалы перед отречением от престола
Японский 85-летний император Акихито завершил ритуалы, связанные с отречением от престола, сообщает NHK.
Обновлено в 02:23
Происшествия
В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины
Обновлено вчера в 22:07
Политика
В Белоруссии задержан экс-глава охраны Лукашенко
В материале говорится, что "Лукашенко испытывал самое высокое доверие" к Втюрину. Власти Белоруссии информацию СМИ пока не комментируют.
Обновлено вчера в 11:21
Экономика
Utair заявила о риске прекращения работы из-за долгов
В Utair заявили, что компания может прекратить свою деятельность из-за долгов.
Обновлено в 00:31
Экономика
Доход главы Хакасии вырос почти в три раза
Доход главы Хакасии Валентина Коновалова в 2018 году составил 607,4 тысячи рублей, что почти в три раза больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:06
Энергетика
«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»
"Газпром" сохраняет планы завершить строительство в этом году, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности холдинга Дмитрий Хандога во время телефонной конференции.
Обновлено вчера в 15:33
Политика
Кремль отреагировал на заявление Зеленского о российских паспортах
В Кремле прокомментировали заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского об упрощённой процедуре предоставления российского гражданства.
Обновлено вчера в 05:34
Гаджеты
Samsung представила вертикальный телевизор
Обновлено вчера в 11:49
Шоу-бизнес
Телевизионный продюсер: Губин был тайно влюблен во Фриске
Обновлено в 00:37
Космос
Марс врезался в Землю: Ученые объяснили, как образовалась Луна
Обновлено вчера в 14:32
Шоу-бизнес
Экс-жена Валерия Меладзе поблагодарила его за измену
Женщина рассказала о своём опыте, полученном от экс-супруга. В течение нескольких лет Валерий Меладзе жил с двумя семьями.
Обновлено вчера в 20:11
Общество
Челябинск вошёл в топ-10 рейтинга самых бедных городов России
Челябинск занял 10 место в рейтинге самых бедных городов России. Список составляли аналитики маркетингового агентства Zoom Market.
Обновлено вчера в 08:26
Общество
Эрнсту предложили создать «Голос» для детей с деньгами
Одним из решений ситуации, по мнению экспертов, станет разделение детей звезд и ребят из простых семей, сообщает URA.RU.
Обновлено в 01:11
Экономика
Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором
Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.
Обновлено в 02:10
Энергетика
«Белнефтехим» вытеснит более 170 тыс. тонн грязной нефти
С белорусского участка от границы с Россией загрязненная нефть в количестве более 120 тыс. тонн будет вытеснена в резервуарный парк ЛПДС "Мозырь", - уточнили в "Белнефтехиме".
Обновлено в 03:02
Политика
Аль-Фалих допускает продление сделки ОПЕК+ до конца 2019 года
Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в интервью РИА Новости сообщил, что допускает продление сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти до конца 2019 года, возможно, на нынешнем уровне или чуть выше-ниже.
Обновлено в 02:19
Здоровье
Увольнения начальства добились уральские медики с низкой зарплатой
От работы отстранено начальство поликлиники при Серовской городской детской больнице после жалоб персонала на низкую зарплату.
Обновлено в 02:48
Происшествия
В Барнауле ребенка зажало в дверях троллейбуса
В Барнауле следственные органы начали проверку ЧП в троллейбусе: ребенка зажало в дверях, в результате он получил травму спины.
Обновлено в 03:27
Футбол
«Тоттенхэм» сыграет с «Аяксом» в полуфинале Лиги чемпионов
В ответном матче «Тоттенхэм» проиграл счетом 4:3, однако прошел в раунд 1/2 финала Лиги чемпионов за счет того, что три гола команды были забиты на чужом поле.
Обновлено вчера в 22:19
Наука
На юге Чили найдены древнейшие в Америке следы человека
Древнейший след от ноги человека был найден на месте высохшего озера Осорно, находящегося в Чили.
Обновлено 28 апреля в 03:02