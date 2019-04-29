Футбол
Тен Хаг: «Аякс» добился определённого успеха, но хочет большегоЧемпионат 19:12
Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от встречи с «Тоттенхэм Хоттспур» в 1/2 финала Лини чемпионов.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 19:55, Ашберн
Политика
Варвара Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии
Обновлено в 18:03
Культура
Нагиев прокомментировал ситуацию вокруг шоу «Голос»
По данным исследователей компании Mediascope, рейтинг финала шестого сезона программы побил антирекорд за всю историю шоу.
Обновлено в 14:20
Экономика
Что изменится в жизни россиян с мая 2019 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в мае 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено в 17:01
Общество
Жители Китая массово вывозят из России собак и кошек
Обновлено в 14:56
Происшествия
СМИ сообщили о задержании планировавшего теракт в Калифорнии мужчины
Как пишет газета, 26-летний Марк Стивен Доминго намеревался совершить теракт при помощи самодельного взрывного устройства в южной части Калифорнии.
Обновлено в 17:57
Кино
Фанаты «Игры престолов» вычислили следующую жертву Арьи Старк
Обновлено в 13:08
Шоу-бизнес
Лена Миро назвала «виновных» в победе дочери Алсу в шоу «Голос. Дети»
По мнению Лены Миро, за дочь Алсу голосовали «безмозглые курицы», чтобы угодить кумирам, в то время как достойные дети из простых семей не имели нужной аудитории и должной поддержки.
Обновлено в 16:08
Общество
Минобороны показало неизвестные фото советских полководцев на парадах
Министерство обороны России опубликовало фотографии с военных парадов и репетиций, на которых изображены советские полководцы — участники Великой Отечественной войны.
Обновлено в 18:59
Армия и оружие
В Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы
В Москве на Красной площади прошла первая ночная репетиция парада, который посвящен 74-й годовщине победы в ВОВ.
Обновлено в 16:10
Экономика
Российские ритейлеры предложили заменить пошлины на посылки единым сбором
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила заменить действующие пошлины на посылки из-за границы единым сбором в 15% вне зависимости от стоимости товаров, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 19:44
Шоу-бизнес
Резко ухудшилось состояние звезды сериала «Склифосовский»
Состояние звезды сериалов "Кармелита: Цыганская страсть" и "Склифосовский" Ирины Сенотовой значительно ухудшилось.
Обновлено в 16:41
Общество
Дмитрия Быкова выписали из больницы
Писатель Дмитрий Быков сообщил «Интерфаксу», что его выписали из больницы. Быков отметил, что вернулся к работе.
Обновлено в 17:09
Политика
Путин посоветовал Зеленскому вернуть украинский паспорт Саакашвили
Президент России Владимир Путин считает, что было бы справедливым вернуть украинский паспорт экс-президенту Грузии и бывшему главе Одесской области Михаилу Саакашвили и восстановить его в нарушенных правах.
Обновлено в 07:49
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Обновлено в 07:56
Политика
Замгенпрокурора США Розенстайн подал в отставку
Заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн направил президенту Дональду Трампу письмо о своей отставке.
Обновлено в 18:42
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Рубином»
Обновлено в 14:37
Общество
Гоблин раскритиковал фильм Дудя о Колыме
Обновлено в 04:31
Происшествия
На Украине произошёл пожар на атомной электростанции
Обновлено в 18:26
Армия и оружие
Появилось первое видео с лидером ИГ за пять лет
Первое с 2014 года видео с лидером террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакром аль-Багдади было распространено в понедельник в интернете информационным медиацентром террористов «Фуркан».
Обновлено в 13:46
Общество
Среднемесячная зарплата директора читинского зоопарка составила 165,6 тысяч рублей
Немногим меньше в месяц зарабатывает директор театра песни и танца «Забайкалье» Наталья Уланова, ее среднемесячный доход составил 128,7 тысяч рублей.
Обновлено в 09:31
Хоккей
Прохоркин: уезжаю в НХЛ. Договорился о контракте с «Лос-Анджелесом»
В сезоне-2012/13 Прохоркин провёл восемь матчей за фарм-клуб «Лос-Анджелеса», но в итоге его контракт не был зарегистрирован, так как хоккеист уехал в НХЛ, имея действующее соглашение с ЦСКА.
Обновлено в 14:34
Политика
В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов
Эксперты в Норвегии заподозрили российскую армию в подготовке специально обученных китов после того, как норвежские рыбаки нашли белуху с прикрепленным к ней российским оборудованием.
Обновлено в 06:35
Происшествия
TMZ: у Ларри Кинга остановилось сердце
Американский телеведущий Ларри Кинг перенес сердечный приступ.
Обновлено в 14:26
Кино
Объявлено жюри Каннского кинофестиваля
Сегодня стало известно, кто вошёл в состав жюри 71-го Каннского кинофестиваля.
Обновлено в 17:50
Футбол
Роман Широков покинул пост заместителя гендиректора «Динамо»
Заместитель генерального директора по спортивным вопросам московского "Динамо" Роман Широков покинул свой пост, сообщил РИА Новости источник в столичном футбольном клубе.
Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес
В Малом театре прощаются с Элиной Быстрицкой
В Малом театре 29 апреля прощаются с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой.
Обновлено в 06:39
Политика
Погребинский прокомментировал высказывание Цимбалюка об «аннексии» Донбасса
Украинский политолог Михаил Погребинский прокомментировал высказывание киевского журналиста Романа Цимбалюка, заявившего, что Донбасс «аннексирован» Россией.
Обновлено в 13:39
Политика
Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали
Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено в 09:51