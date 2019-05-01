Футбол

Тьемуэ Бакайоко опоздал на тренировку «Милана»Еженедельник Футбол 05:19

«Милан» начал сомневаться в подписании контракта с французским хавбеком Тьемуэ Бакайоко после того, как полузащитник опоздал на тренировку команды. Игрок объяснил опоздание возникшими проблемами с автомобилем.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Бакайоко на час опоздал на тренировку «Милана»

Чемпионат04:17

Бакайоко объяснил причину опоздания на тренировку «Милана»

Матч ТВ04:15

Гаттузо закроет игроков «Милана» на пять дней в воспитательных целях

Советский спортвчера в 11:36

Бакайоко опоздал на тренировку «Милана» из-за того, что кончился бензин

Soccer.ru03:55

Тренер «Милана» закроет команду на пять дней на базе

Газета.Ruвчера в 10:48

Гаттузо закрыл игроков «Милана» на базе на 5 дней из-за опоздания Бакайоко на тренировку

Sport24.ruвчера в 10:35

«Милан» закроет команду на базе на 5 дней. Гаттузо разозлило опоздание Бакайоко на тренировку

Sports.ruвчера в 09:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:42, Ашберн
Происшествия

Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе

Обновлено в 02:34
Политика

Виктория Нуланд требует новых санкций против России

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей заявила, что Соединенным Штатам требуется план "болезненных санкций" против России.
Обновлено вчера в 20:18
Музыка

Лазарев объяснил, зачем сдал кровь перед Евровидением

В этом году все участники Евровидения сдали перед конкурсом кровь.
Обновлено в 03:36
Общество

Автор «Сталингулага» раскрыл свою личность

Уроженец Махачкалы Александр Горбунов в интервью «Русской службе Би-би-си» подтвердил, что является автором Telegram-канала «Сталингулаг», а также одноименных аккаунтов в Twitter и Instagram, на которые в общей сложности подписаны более 1,3 миллиона пользователей.
Обновлено в 04:32
Здоровье

Назван спасающий от ожирения повседневный продукт

Оговаривается, что связь между потреблением риса и ожирением сохранялась даже после учета других факторов образа жизни и социально-экономических факторов риска, включая образование, курение, расходы на здравоохранение, валовой внутренний продукт на душу населения и общее потребление энергии.
Обновлено в 01:55
Происшествия

Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку

Тюменские врачи без разрезов спасли жизнь двухлетней девочке, которой прожгло пищевод электролитом от проглоченной ею батарейки.
Обновлено в 02:23
Музыка

Певицу Алсу отстранили от участия в трансляции «Евровидения»

Посредству новостной передачи «Вести» руководство канала сообщило, что Алсу не будет оглашать результаты во время прямого эфира.
Обновлено вчера в 12:08
Шоу-бизнес

Джуд Лоу тайно женился на своей возлюбленной Филиппе Коэн

46-летний британский актер Джуд Лоу во вторник, 30 апреля, связал себя узами брака со своей возлюбленной – 32-летней Филиппой Коэн.
Обновлено в 04:17
Политика

В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг»

Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника.
Обновлено 30 апреля в 13:54
Общество

Названы уничтожающие женскую красоту продукты

Обновлено в 00:58
Политика

Мэй отправила в отставку министра обороны Великобритании

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Гэвина Уильямсона.
Обновлено вчера в 14:07
Энергетика

Wintershall и Dea Михаила Фридмана завершили сделку по слиянию

О намерении объединить нефтегазовые активы концерна BASF, которому принадлежит Wintershall, и LetterOne Михаила Фридмана объявили в конце 2017 года.
Обновлено в 03:18
Общество

Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях

Росгвардия посоветовала не россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе на майских праздниках, чтобы обезопасить себя от возможных краж из квартир и домов.
Обновлено в 04:01
Происшествия

В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

Обновлено вчера в 19:00
Общество

Кейт Миддлтон показала, как выросла принцесса Шарлотта

Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали новые снимки своей дочери, принцессы Шарлотты, в честь дня рождения.
Обновлено в 00:43
Общество

В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление

Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.
Обновлено в 02:22
Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено вчера в 11:13
Политика

В штабе Зеленского пообещали инаугурацию с «фишечками»

Обновлено в 05:29
Происшествия

В торговом центре в Иркутске произошёл пожар

Около 2 тыс. посетителей эвакуировали из торгово-развлекательного центра в Иркутске из-за возгорания кровли.
Обновлено в 01:53
Экономика

Медведев поручил создать единую государственную систему учета отходов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минприроды России и Минкомсвязи России до 15 января 2021 года создать и обеспечить функционирование единой государственной системы учета отходов, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 03:57
Происшествия

Министр экономики Дагестана заключен под стражу

Задержанного по подозрению в хищении бюджетных средств министра экономики и территориального развития Республики Дагестан по решению суда заключили под стражу.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие

Украинская армия нанесла артиллерийский удар по Донецку 1 мая

Минометный обстрел западного пригорода Донецка осуществили вооруженные силы Украины 1 мая, сообщается на официальном сайте совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обновлено вчера в 06:35
Политика

Путин упростил получение российского гражданства для иностранцев

Президент России упростил получение российского гражданства некоторым категориям иностранным граждан.
Обновлено вчера в 06:52
Политика

WP: Болтон подталкивает Трампа к вторжению в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп не особо стремится проводить военную операцию на территории Венесуэлы, однако на этом настаивает его помощник по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 00:42
Происшествия

В Сухуме произошёл пожар в русской школе

В столице Абхазии Сухуме произошёл пожар в здании русской средней школы №2 имени А.С. Пушкина.
Обновлено в 02:20
Финансы

Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля

Евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 73 рубля впервые с 10 апреля, доллар при этом торговался на максимальных уровнях с 8 апреля - чуть выше отметки 65 рубля.
Обновлено в 04:09
Финансы

ФРС США сохранила ключевую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка, сохранила базовую процентную ставку в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия

В Приморье с пятого этажа мужчина вытолкнул беременную девушку

Обновлено вчера в 19:33
Здоровье

Ученые рассказали о признаках серьезных проблем со здоровьем

Боль в ступнях может быть признаком многих серьезных проблем со здоровьем. Об этом рассказали британские медики.
Обновлено вчера в 14:24
Музыка

Billboard выбрал лучших исполнителей года

В США прошло вручение премии Billboard Music Awards-2019, где выбрали лучших исполнителей года.
Обновлено в 04:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дженнаро Гаттузо
Итальянский футболист
Итальянский футболист-полузащитник и тренер. Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На клубном уровне известен по выступлениям за «Милан», с которым дважды побеждал в Лиге чемпионов УЕФА.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Тьемуэ Бакайоко
Французский футболист
Французский футболист, полузащитник итальянского клуба «Милан» и национальной сборной Франции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное