Футбол
Тьемуэ Бакайоко опоздал на тренировку «Милана»Еженедельник Футбол 05:19
«Милан» начал сомневаться в подписании контракта с французским хавбеком Тьемуэ Бакайоко после того, как полузащитник опоздал на тренировку команды. Игрок объяснил опоздание возникшими проблемами с автомобилем.
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Гаттузо закрыл игроков «Милана» на базе на 5 дней из-за опоздания Бакайоко на тренировку
Sport24.ruвчера в 10:35
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:42, Ашберн
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