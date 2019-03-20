Экономика
Темпы роста выручки «МегаФона» оказались ниже показанных конкурентамиРБК 05:39
Выручка «МегаФона» по итогам четвертого квартала 2018 года выросла на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 88,4 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании. Выручка от мобильной связи выросла на 5,1%, достигнув 71 млрд руб.
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Политика
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг уходит в отставку
Напомним, буквально перед Юрием Бергом о своем уходе с должности губернатора Мурманской области сообщила Марина Ковтун.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» зашёл в Красное море
Сегодня отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота в составе фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», многофункционального судна материально-технического обеспечения «Эльбрус» и спасательного буксира «Николай Чикер» завершил переход из Средиземного в Красное море через Суэцкий канал.
Обновлено в 05:35
Политика
Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено вчера в 11:38
Происшествия
В Крыму отравились две школьницы: одна девочка погибла
В крымском Красноперекопске после употребления неизвестных медицинских препаратов отравились две школьницы, одна девочка находится в реанимации, другая — погибла.
Обновлено в 06:35
Экономика
Forbes назвал десять российских миллиардеров с наибольшими доходами
Forbes назвал десять российских миллиардеров, которые в 2018 году заработали на продаже активов и дивидендах более 11 миллиардов долларов.
Обновлено в 04:17
Гаджеты
Стали известны характеристики камеры Huawei P30 Pro
Обновлено вчера в 17:23
Армия и оружие
Появилось видео сопровождения российскими Су-27 бомбардировщика США
Министерство обороны России на своем YouTube-канале опубликовало видео сопровождения российскими истребителями Су-27 стратегического бомбардировщика B-52H ВВС США над нейтральными водами Балтийского моря.
Обновлено в 06:14
Политика
Новый президент Казахстана решил посетить Россию
Обновлено в 05:30
Экономика
СП выявила в проектах Минкульта РФ плохой контроль за госрасходами
Счётная палата России отметила, что Министерство культуры РФ формально относится к контролю того, как тратятся бюджетные деньги.
Обновлено в 04:38
Происшествия
На заместителя главы подмосковного Чехова завели уголовное дело
Как сообщила корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области Ольга Врадий, первый заместитель главы городского округа Чехов подозревается в превышении должностных полномочий.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до шести
Число жертв взрыва в Кабуле во время празднования Навруза возросло до 6 человек, еще 23 получили ранения, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на данные министерства здравоохранения Афганистана.
Обновлено в 02:51
Финансы
Россия начала размещение евробондов в долларах и евро
Ориентировочная доходность, на которую рассчитывает Минфин, составит 5,5% для евробондов в долларах и 2,625% — в евро.
Обновлено в 04:42
Политика
Bloomberg рассказал о сценарии сохранения Путина у власти
В Кремле активно обсуждают варианты, при которых Владимир Путин сможет оставаться у власти как можно дольше, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес
Проститься с Юлией Началовой пришли сотни поклонников
На церемонию прощания с российской певицей Юлией Началовой, которая скончалась 16 марта, пришли сотни человек.
Обновлено в 05:35
Политика
ЦИК отказался передать Грудинину мандат депутата Госдумы
Центризбирком отказался передать директору подмосковного совхоза имени Ленина и экс-кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину мандат депутата Госдумы, ранее принадлежавший нобелевскому лауреату Жоресу Алферову, скончавшемуся в начале марта.
Обновлено в 05:56
Политика
S7 Space отменяет заказ на украинские ракеты «Зенит»
Российская частная компания S7 Space отменяет заказ на украинские ракеты "Зенит", размещенный два года назад.
Обновлено в 00:50
Авто
Новый кроссовер Skoda Karoq начнут собирать в России
Компания Skoda начнет собирать российскую версию компактного кроссовера Karoq на заводе в Нижнем Новгороде.
Обновлено вчера в 14:13
Общество
Гидрометцентр прогнозирует в России лето теплее обычного
Согласно прогнозу, хорошее лето должно быть на севере Урала и в Сибири, где температура может превысить прошлогодние значения.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Сообщение о минировании Эрмитажа не подтвердилось
Государственный Эрмитаж, где в четверг в первой половине дня проводилась проверка из-за сообщений о "минировании", открылся для посетителей, подозрительных предметов не обнаружено, сообщает музей.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Потерпевший задержал в Москве киллера благодаря заклинившему пистолету
Наемный убийца выстрелил в жертву два раза из сигнального пистолета, но повредил только куртку, после чего у него заклинило оружие, рассказала «Интерфаксу» представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.
Обновлено в 05:50
Энергетика
ВС Чечни на неделю перенес рассмотрение жалобы «Газпрома»
"Газпром межрегионгаз Грозный" подал апелляционную жалобу, а затем Генпрокуратура РФ поручила прокурору Чечни поддержать доводы "Газпром межрегионгаз Грозный".
Обновлено в 06:37
Политика
Власти Украины ввели санкции против Володина
"Власти Украины ввели в отношении председателя Государственной думы Вячеслава Володина санкции", - говорится в сообщении.
Обновлено в 01:50
Футбол
Хави назвал Месси лучшим футболистом в истории
Бывший полузащитник «Барселоны» Хави назвал нападающего каталонской команды Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.
Обновлено в 06:01
Происшествия
МЧС прокомментировало действия коллег на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»
Пожар в торговом комплексе «Зимняя вишня» произошел 25—26 марта 2018 года на площади 1600 квадратных метров.
Обновлено в 06:29
Общество
Штраф за отказ обслуживать инвалидов составит 15-100 тысяч рублей
За правонарушение устанавливается административный штраф в размере от 15-30 тысяч рублей для должностных лиц и 50-100 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:14
Политика
Ущерб от коррупции в военной сфере в 2018 году превысил 7 млрд рублей
Ущерб от коррупционных преступлений, совершенных в военной сфере вырос в четыре раза в течение минувшего года, превысил 7 млрд рублей, сообщил главный военный прокурор РФ Валерий Петров.
Обновлено в 04:20
Авто
Опубликованы фото «заряженного» кроссовера Hyundai Tucson N
В Сеть утекли первые фотографии «заряженной» версии кроссовера Hyundai Tucson, созданной N-подразделением корейской марки.
Обновлено в 02:49
Экономика
«Уральские локомотивы» разработают для РЖД двухэтажные электропоезда
"Российские железные дороги" (РЖД) и "Уральские локомотивы" (совместное предприятие Siemens и группы "Синара") подписали соглашение о расширении парка пассажирских поездов РЖД за счет инновационных двухэтажных электропоездов.
Обновлено в 05:36
Политика
Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» доставшихся Украине
По словам экс-градоначальника, Россия "по пьяни ельцинской" отдавала Киеву ежегодно $100 млн за право размещения Черноморского флота в Севастополе.
Обновлено в 05:18
Политика
В Венгрии заявили о потере $7 млрд из-за санкций против России
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что экономика страны потеряла около $7 млрд из-за европейских санкций против России.
Обновлено в 04:54