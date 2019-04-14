Экономика
Темпы роста мировой экономики оказались ниже ожиданий МВФЭкономика сегодня вчера в 23:25
Темпы роста мировой экономики не соответствуют прогнозам Мирового валютного фонда, опубликованным в октябре 2018 года, сообщается в коммюнике, распространенном после заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК).
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:55, Ашберн
Политика
Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено в 08:55
Гаджеты
Цифра дня: Сколько потратила Apple на игры для Apple Arcade
Издание Financial Times сообщило, что Apple потратила уже $500 миллионов на разработку игр для своего нового сервиса Apple Arcade.
Обновлено в 06:48
Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Динамо» в матче 23-го тура РПЛ
Обновлено в 10:14
Политика
Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко
Лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский не пришел на дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко, которые должны были состояться на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
Обновлено в 08:29
Общество
Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля: Водолеи флиртуют, Весы скучают
Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля: Водолеи флиртуют, Весы скучают Полный гороскоп для всех знаков зодиака.
Обновлено вчера в 17:10
Футбол
Дубль Уильямса принес «Атлетику» победу над «Райо Вальекано»
В составе победителей дубль оформил Иньяки Уильямс, также отличился Рауль Гарсия. У гостей мячи забили Алекс Морено и Рауль Де Томас.
Обновлено в 10:09
Гаджеты
«Очередная фейк-распродажа?» Клиента интернет-магазина МТС «кинули», отказав в скидке - сеть
Листая страницы социальных сетей, молодой человек увидел, что на сайте МТС проходит распродажа прошлогоднего флагмана Samsung Galaxy Note 9 128 GB по хорошей цене в 39 990.
Обновлено в 08:40
Спорт
Гимнаст Нагорный победил в упражнениях на брусьях на ЧЕ
Обновлено в 09:39
Финансы
Кудрин обеспокоен ростом госдолга России
Запланированный Минфином РФ прирост заимствований на внутреннем рынке немного беспокоит, поскольку приведет к увеличению стоимости обслуживания российского долга, однако такая нагрузка посильна для бюджета, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
Обновлено в 09:18
Авто
Названы самые доступные кроссоверы и внедорожники
Обновлено в 08:01
Происшествия
В Непале при столкновении вертолёта и самолёта погибли три человека
На востоке Непала в аэропорту возле города Лукла самолёт на взлётно-посадочной полосе столкнулся с вертолётом, в результате произошедшего погибли три человека.
Обновлено в 02:21
Шоу-бизнес
Сын Людмилы Целиковской продает ее квартиру за 34 миллиона
Обновлено в 05:14
Армия и оружие
Израиль уничтожил в Сирии комплекс С-200
Обновлено в 06:56
Общество
ЦОДД предупредил москвичей о гололеде на дорогах
Центр организации безопасности дорожного движения (ЦОДД) предупредил об ухудшении погодных условий в Москве и гололеде на дорогах.
Обновлено в 09:57
Происшествия
В ювелирном магазине в Швеции прогремел мощный взрыв
В шведском Норрчепинге в кладовой ювелирного магазина прогремел мощный взрыв, сообщает телеканал SVT со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 01:12
Игры
Twitch выпустил свою первую игру
Стриминговый сервис Twitch выпустил свою первую видеоигру под названием Twitch Sings. Из названия можно понять, что в ней нужно петь.
Обновлено в 10:36
Происшествия
Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Анджелина Джоли официально развелись
Брак Анджелины Джоли и Брэда Питта официально расторгнут.
Обновлено вчера в 15:43
Общество
ФСИН показала автомобили, в которых перевозит детей и инвалидов
Обновлено вчера в 04:27
Шоу-бизнес
Александр Толмацкий: «Подозреваю, что у жены Децла шизофрения»
Общее горе не сплотило Александра Толмацкого и вдову Децла. Супруга артиста продемонстрировала агрессию по отношению к продюсеру.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия
В пригороде Брюсселя задержали подозреваемого в терроризме
Полиция задержала в пригороде Брюсселя 22-летнего подозреваемого в рамках дела о терроризме, сообщило издание Derniere Heure.
Обновлено в 10:05
Экономика
У самых богатых россиян стало больше сбережений
Хотя средние доходы наиболее состоятельной части общества с 2013 по 2018 год снижались, доля принадлежащих им финансовых активов и сбережений в экономике росла.
Обновлено 12 апреля в 06:58
Происшествия
Бартон избил тренера «Барнсли» после матча
Как сообщает Times Sunday, Бартон напал на немецкого специалиста после матча, избив его в подтрибунном помещении.
Обновлено в 09:44
Происшествия
Около 1500 человек эвакуировали в Киеве из-за сообщения о минировании
Около 1500 человек эвакуировали спецслужбы на Украине в центре Киева после получения сообщений о минировании.
Обновлено в 08:58
Футбол
«Ростов» и «Спартак» назвали составы на матч 23-го тура РПЛ
Представляем вашему вниманию стартовые составы «Ростова» и «Спартака» на матч 23-го тура российской Премьер-лиги.
Обновлено в 10:45
Авто
В России насчитали почти 13 тысяч люксовых автомобилей
Обновлено в 08:40
Космос
Уфолог обнаружил затонувший корабль рядом с Бермудским треугольником
Известный во всем мире уфолог Скотт Уоринг обнаружил затонувший корабль рядом с Бермудским треугольником.
Обновлено в 01:55
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено вчера в 11:23
Экономика
Visa резко увеличила лимит для покупок без ПИН-кода
Платежная система Visa увеличила предельную сумму для бесконтактных платежей без введения ПИН-кода.
Обновлено вчера в 06:32
Культура
Умерла известная воронежская художница Ксения Успенская
Вчера вечером, 13 апреля, Воронеже скончалась известная художница, вдова Почётного гражданина столицы Черноземья художника Василия Криворучко Ксения Успенская.
Обновлено в 04:33