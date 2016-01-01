Экономика
Темпы роста мировой экономики оказались ниже ожиданий МВФЭкономика сегодня вчера в 23:25
Темпы роста мировой экономики не соответствуют прогнозам Мирового валютного фонда, опубликованным в октябре 2018 года, сообщается в коммюнике, распространенном после заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК).
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 18:26, Ашберн
Экономика
Акимов заявил, что вопрос приватизации «Совкомфлота» не обсуждается
Вопрос приватизации "Совкомфлота" в настоящее время не обсуждается, сообщил ТАСС вице-премьер Максим Акимов.
Обновлено вчера в 08:42
Политика
Кудрин оценил возможные санкции США против банков РФ
По мнению главы Счетной палаты, новый закон о санкциях в США примут, но его реализацию отложат — Кудрин предполагает, что документ станет мерой устрашения или чем-то несущественным, «в отношении не ключевых банков».
Обновлено в 09:40
Музыка
Умер участник UFO Пол Рэймонд
Рэймонд был действующим участником UFO, его последний концерт с группой состоялся 5 апреля на лондонском O2 Forum в рамках тура в честь 50-летия коллектива.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Под Тулой в аварию попал автобус с сорока детьми
Обновлено в 16:16
Футбол
«Бавария» разгромила «Фортуну» в матче Бундеслиги
Обновлено в 11:31
Общество
Два десятка регионов переходят на цифровое телевидение с 15 апреля
Два десятка регионов РФ с понедельника переходят с аналогового на цифровой формат вещания федеральных телеканалов.
Обновлено в 17:04
Шоу-бизнес
Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой
Накануне семидесятилетия Аллы Пугачевой на YouTube-канале Гостелерадиофонда России опубликован видеоклип Примадонны на мега-хит Игоря Николаева и Лидия Козловой "Айсберг".
Обновлено в 11:42
Авто
Названы лучшие автомобили из фильма «Жажда скорости»
Обновлено в 07:54
Армия и оружие
Американский генерал обеспокоен тем, что НАТО не понимает Россию
России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено в 16:37
Футбол
«ПСЖ» в меньшинстве потерпел разгромное поражение от «Лилля»
"Пари Сен-Жермен" потерпел разгромное поражение от "Лилля" в матче 32-го тура чемпионата Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:58
Важное за сутки
«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей
Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес
Пугачева рассказала о себе цитатами из собственных песен
Все знают, что интервью Алла Пугачева давать не любит, а если и говорит с журналистами, то далеко не всегда в этих разговорах бывает до конца откровенна.
Обновлено в 18:03
Транспорт
Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи
На Крымском мосту началась укладка рельсов со стороны Керчи.
Обновлено в 14:53
Авто
Volkswagen в марте увеличил продажи LCV в России на 21%
Обновлено в 04:00
Футбол
«Ливерпуль» одержал победу над «Челси»
Обновлено в 13:24
Армия и оружие
Самолет армии Хафтара сбит в Ливии
«Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии сбили военный самолет армии генерала Халифы Хафтара», — передает вещатель.
Обновлено в 14:52
Наука
В США умер лауреат Нобелевской премии по медицине Пол Грингард
Обновлено в 17:57
Происшествия
МВД Дагестана подтвердило задержание и.о. начальника ОМВД Каспийска
Ранее источник в правоохранительных структурах республики сообщил ТАСС, что Ашикова задержали по подозрению в соучастии финансированию терроризма по делу его брата, бывшего заместителя начальника управления МВД Махачкалы Раипа Ашикова.
Обновлено в 14:17
Экономика
Вычет из бедности: россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛ
В правительстве могут обсудить возможность освободить россиян с низкими зарплатами от подоходного налога.
Обновлено в 17:01
Хоккей
Женская сборная США по хоккею выиграла ЧМ в девятый раз в истории
Сборная США в девятый раз в истории выиграла золото чемпионата мира.
Обновлено в 16:39
Происшествия
В Тверской области произошёл пожар на деревообрабатывающем комбинате
На деревообрабатывающем комбинате в городе Нелидово Тверской области произошёл пожар на площади 1 тыс. кв. метров.
Обновлено в 17:52
Политика
Социал-демократы лидируют на парламентских выборах в Финляндии
По результатам подсчета 35,5% голосов Социал-демократическая партия (СДП) лидирует с 18,9% на парламентских выборах в Финляндии.
Обновлено в 13:35
Футбол
Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя
Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:38
Театры
Фото недели. Кирилл Серебренников вернулся к работе
«Еще раз повторяю: ничего еще не закончилось, мы продолжим доказывать нашу невинность в суде», – заявил Серебренников, который провел под домашним арестом более полутора лет, дистанционно заканчивая работу над несколькими оперными постановками в Европе, несколькими спектаклями в «Гоголь-центре», балетом «Нуреев» в Большом театре и фильмом «Лето».
Обновлено в 11:04
Политика
Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено в 08:55
Политика
Володин: Порошенко хватается за власть любыми способами
Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин, комментируя президентские выборы на Украине, заявил, что действующий глава государства Петр Порошенко пытается ухватиться за ускользающую из его рук власть любыми доступными способами.
Обновлено в 16:39
Единоборства
Мунгуйя победил Хогана и сохранил титул WBO
Чемпион WBO в первом среднем весе Хайме Мунгуйя победил Денниса Хогана и сохранил пояс.
Обновлено в 16:35