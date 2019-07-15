Экономика
Темпы роста китайской экономики составили 6,3% в первом полугодииЭКД вчера в 22:09
Темпы роста китайской экономики составили 6,3% в первом полугодии, сообщает 15 июля Государственное статистическое управление КНР.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 12:15, Вашингтон
Общество
Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми парами
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что право однополым супругам усыновлять детей приведет к вырождению человечества.
Обновлено в 07:06
Музыка
Стас Пьеха обвинил Первый канал в плохом монтаже его выступления
Обновлено вчера в 13:00
Армия и оружие
Турчинов угрожает Крымскому мосту ракетами «Нептун»
Обновлено в 11:42
Армия и оружие
В Донецке пенсионера заставили идти через минное поле
70-летнего пенсионера в Донецке заставили идти через минное поле, сообщили в украинское Операции объединенных сил.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки
Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 10:59
Происшествия
Суд арестовал основателя «Нового потока» Мазурова
Тверской суд Москвы арестовал на два месяца председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:53
Происшествия
Суд арестовал криминального авторитета Шишкана
Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
Происшествия
В Петербурге «Метеор» врезался в Дворцовую набережную
Обновлено в 12:02
Финансы
Рубль подкосит снижение ставок Банка России
Снижение доходности грозит рублю ослаблением, однако Косатый предупреждают, что есть и другие риски, которые говорят в пользу роста USDRUB к 69 рублям за доллар.
Обновлено в 09:54
Политика
Зеленский оставил Киев без военного парада на День независимости
В этом году День независимости Украина отметит возложением цветов и торжественными мероприятиями, но без военного парада.
Обновлено в 07:52
Политика
В правительстве Германии объяснили тяжелое дыхание Меркель
Трудности с дыханием канцлера Германии Ангелы Меркель во время встречи с журналистами в Париже стали предметом новой волны слухов о состоянии ее здоровья.
Обновлено в 11:44
Происшествия
Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников
Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Политика
Глава МГИК рассказал о встрече с кандидатами в Мосгордуму
Кандидаты в депутаты Мосгордумы, которых пригласили в Мосгоризбирком для обсуждения возникших вопросов, не готовы к конструктивному диалогу, заявил председатель МГИК Валентин Горбунов.
Обновлено в 10:33
Общество
Муж Натальи Поклонской подтвердил ее разрыв с «сектой царебожников»
Супруг Натальи Поклонской Иван Соловьев подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что она порвала с "сектой царебожников" и ее духовником Сергием из монастыря в Екатеринбурге.
Обновлено в 08:10
Общество
Приставам хотят упростить списывание долгов работодателей по зарплате
В Минюсте России разработали законопроект, который позволит судебным приставам оперативнее и проще списывать долги по зарплате со счетов работодателей.
Обновлено в 11:30
Гаджеты
Qualcomm представила процессор Snapdragon 855 Plus
Как отмечает Qualcomm, компоненты вкупе с новейшими технологиями компании делают Snapdragon 855 Plus идеальной платформой для мобильных игр, искусственного интеллекта, а также дополненной и виртуальной реальности.
Обновлено в 09:19
Музыка
Тереза Мэй вновь станцевала под «Аббу»
Мэй ритмично двигала руками и даже местами подпевала.
Обновлено в 04:41
Политика
«У меня меньше»: как Зеленский мерился с одесскими чиновниками
Чиновник ответил, что данный вопрос решает профильное министерство. Зеленский поинтересовался, какая же сумма зарплаты у чиновника.
Обновлено в 11:40
Футбол
РПЛ ответила на недовольство поздним началом матчей
Ранее фанаты «Ростова» выразили недовольство тем, что матч с «Оренбургом» начался в 21:30.
Обновлено в 11:53
Экономика
Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года
Минтруд предлагает продлить заморозку накопительной части пенсии еще на один год.
Обновлено в 10:11
Происшествия
Экс-чемпион мира по боксу погиб в ДТП
Обновлено в 12:01
Спорт
Минибаев и Бондарь выиграли серебро в синхронных прыжках в воду на ЧМ
Россияне Виктор Минибаев и Александр Бондарь завоевали серебро в синхронных прыжках в воду с вышки на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу.
Обновлено в 09:13
Шоу-бизнес
В Сети умилились нежным снимком Константина Хабенского с дочерью
Ольга Литвинова решила поделиться в личном блоге нежным снимком мужа с трехлетней Сашей.
Обновлено в 06:20
Футбол
«Челси» продлил контракт с Маунтом до 2024 года
«Челси» объявил о подписании нового контракта с полузащитником Мейсоном Маунтом.
Обновлено в 11:00
Политика
Сторонники Порошенко захватили правоохранительное ведомство
Недовольство у сторонников Порошенко вызывает тот факт, что ГБР расследует несколько уголовных дел в которых фигурирует их лидер.
Обновлено в 10:57
Политика
Заседание суда по делу Вышинского перенесли на 19 июля
Подольский районный суд Киева перенёс на 19 июля заседание по делу руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Обновлено в 09:27