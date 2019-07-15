Экономика

Темпы роста китайской экономики составили 6,3% в первом полугодииЭКД вчера в 22:09

Темпы роста китайской экономики составили 6,3% в первом полугодии, сообщает 15 июля Государственное статистическое управление КНР.
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Крупнейший производитель крепкого алкоголя в мире увеличил в 1-м полугодии прибыль на четверть

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ПРАЙМ00:02

Темпы роста китайской экономики составили 6,3% в первом полугодии

ЭКДвчера в 22:09
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Украина продлила запрет на ввоз российских товаров

Правительство Украины продлило до 31 декабря 2020 года запрет на ввоз в страну товаров из России, говорится на сайте кабмина.
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Аксенов сообщил об отставке главы Ленинского района Крыма

Глава администрации Ленинского района Республики Крым Светлана Иванова написала заявление об отставке, и завтра депутаты районного совета рассмотрят вопрос о расторжении контракта с менеджером.
Обновлено в 13:02
Происшествия

Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина

Второй погибший при жесткой посадке вертолета в Подмосковье Олег Чернилин обучал президента Владимира Путина летать на дельталете во время полета со стерхами в 2012 году, сообщили РБК в Объединенной федерации сверхлегкой авиации.
Обновлено в 07:50
Общество

Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить герб России со свастикой

Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на гербе России.
Обновлено в 11:33
Армия и оружие

В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост

Обновлено в 13:34
Происшествия

Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии

Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:29
Общество

Росконтроль забраковал пять из шести популярных марок куриных бёдер

Обновлено в 06:04
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми

В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Армия и оружие

Скандинавские истребители поднялись в воздух из-за российских Ту-160

В российском Минобороны проинформировали о том, что два стратегических ракетоносца Ту-160 совершили полет над нейтральными подами Балтийского моря.
Обновлено в 13:57
Кино

Новым агентом 007 станет темнокожая актриса

Стало известно, кто займёт место легендарного агента 007 в 25-м фильме бондианы.
Обновлено в 09:19
Происшествия

В США погиб знаменитый боксер Пернелл Уитакер

Обновлено в 14:07
Культура

Сокуров закрывает свой фонд поддержки кино

Петербургский кинорежиссер Александр Сокуров закрывает свой фонд поддержки кино «Пример интонации».
Обновлено в 04:05
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Задержанных на встрече криминальных авторитетов в Люберцах арестовали

Обновлено в 11:37
Политика

Илья Яшин снят с выборов в Мосгордуму

Обновлено в 13:28
Шоу-бизнес

Модель Кайли Дженнер в стиле «ню» включила режим отдыха

Американская модель, миллиардерша Кайли Дженнер привела в замешательство фанатов, опубликовав обнаженное фото.
Обновлено в 07:35
Политика

Москалькова назвала количество россиян и украинцев в списках на обмен

Обновлено в 08:29
Космос

Навигационная спутниковая система Galileo перестала работать

Обновлено вчера в 10:01
Хоккей

Андре Бураковски подписал новый контракт с «Колорадо»

Нападающий Андре Бураковски подписал новый контракт с «Колорадо Эвеланш», сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 13:02
Происшествия

Суд арестовал бывшего владельца Антипинского НПЗ Мазурова

Тверской суд Москвы арестовал бывшего владельца Антипинского нефтеперерабатывающего завода Дмитрия Мазурова.
Обновлено в 12:10
Происшествия

В Петербурге осудили учительницу за производство наркотиков

Суд в Санкт-Петербурге признал виновными в производстве и продаже амфетамина учительницу физики Диану Грибовскую и её мужа Дмитрия Каравайчика.
Обновлено в 10:24
Политика

Страны ЕС одобрили санкции против Турции

Главы МИД стран Евросоюза одобрили санкции против Турции в связи с «незаконным» бурением у берегов Кипра, говорится в заявлении европейских министров, принятом на заседании в Брюсселе.
Обновлено в 12:36
Наука

Предки людей кормили детей в течение года после рождения

Исследователи из Медицинской школы в Нью-Йорке пришли к выводу, что предки людей кормили детей в течение года после рождения.
Обновлено в 11:49
Армия и оружие

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Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников

Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
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Макрон анонсировал переговоры с Путиным и Трампом по ситуации в Иране

Макрон анонсировал переговоры на фоне совместного заявления Франции, Германии и Великобритании, которое призывает Иран придерживаться пунктов ядерной сделки.
Обновлено в 14:10
Политика

Зеленский решил сменить 12 послов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский решил сменить 12 послов страны, в том числе украинского посла в США Валерия Чалого.
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Гран-при «Славянского базара» получил певец Адильхан Макин

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Сбербанк разработал модель прогнозирования выручки компаний

Сбербанк разработал модель прогнозирования выручки компаний, котрая использует машинное обучение на основе транзакционных данных, сообщает пресс-служба банка.
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Названы три продукта, провоцирующие образование тромбов

Врачи назвали три продукта, способствующие образованию сгустков крови в кровеносных сосудах.
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