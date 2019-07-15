Экономика
Темпы роста китайской экономики составили 6,3% в первом полугодииЭКД вчера в 22:09
Темпы роста китайской экономики составили 6,3% в первом полугодии, сообщает 15 июля Государственное статистическое управление КНР.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 14:17, Ашберн
Шоу-бизнес
Меган Маркл «посекретничала» с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Обновлено вчера в 23:24
Политика
Украина продлила запрет на ввоз российских товаров
Правительство Украины продлило до 31 декабря 2020 года запрет на ввоз в страну товаров из России, говорится на сайте кабмина.
Обновлено в 12:58
Политика
Аксенов сообщил об отставке главы Ленинского района Крыма
Глава администрации Ленинского района Республики Крым Светлана Иванова написала заявление об отставке, и завтра депутаты районного совета рассмотрят вопрос о расторжении контракта с менеджером.
Обновлено в 13:02
Происшествия
Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина
Второй погибший при жесткой посадке вертолета в Подмосковье Олег Чернилин обучал президента Владимира Путина летать на дельталете во время полета со стерхами в 2012 году, сообщили РБК в Объединенной федерации сверхлегкой авиации.
Обновлено в 07:50
Общество
Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить герб России со свастикой
Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на гербе России.
Обновлено в 11:33
Происшествия
Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии
Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Армия и оружие
Скандинавские истребители поднялись в воздух из-за российских Ту-160
В российском Минобороны проинформировали о том, что два стратегических ракетоносца Ту-160 совершили полет над нейтральными подами Балтийского моря.
Обновлено в 13:57
Кино
Новым агентом 007 станет темнокожая актриса
Стало известно, кто займёт место легендарного агента 007 в 25-м фильме бондианы.
Обновлено в 09:19
Происшествия
В США погиб знаменитый боксер Пернелл Уитакер
Обновлено в 14:07
Культура
Сокуров закрывает свой фонд поддержки кино
Петербургский кинорежиссер Александр Сокуров закрывает свой фонд поддержки кино «Пример интонации».
Обновлено в 04:05
Политика
Илья Яшин снят с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 13:28
Шоу-бизнес
Модель Кайли Дженнер в стиле «ню» включила режим отдыха
Американская модель, миллиардерша Кайли Дженнер привела в замешательство фанатов, опубликовав обнаженное фото.
Обновлено в 07:35
Космос
Навигационная спутниковая система Galileo перестала работать
Обновлено вчера в 10:01
Хоккей
Андре Бураковски подписал новый контракт с «Колорадо»
Нападающий Андре Бураковски подписал новый контракт с «Колорадо Эвеланш», сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 13:02
Происшествия
Суд арестовал бывшего владельца Антипинского НПЗ Мазурова
Тверской суд Москвы арестовал бывшего владельца Антипинского нефтеперерабатывающего завода Дмитрия Мазурова.
Обновлено в 12:10
Происшествия
В Петербурге осудили учительницу за производство наркотиков
Суд в Санкт-Петербурге признал виновными в производстве и продаже амфетамина учительницу физики Диану Грибовскую и её мужа Дмитрия Каравайчика.
Обновлено в 10:24
Политика
Страны ЕС одобрили санкции против Турции
Главы МИД стран Евросоюза одобрили санкции против Турции в связи с «незаконным» бурением у берегов Кипра, говорится в заявлении европейских министров, принятом на заседании в Брюсселе.
Обновлено в 12:36
Наука
Предки людей кормили детей в течение года после рождения
Исследователи из Медицинской школы в Нью-Йорке пришли к выводу, что предки людей кормили детей в течение года после рождения.
Обновлено в 11:49
Происшествия
Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников
Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Политика
Макрон анонсировал переговоры с Путиным и Трампом по ситуации в Иране
Макрон анонсировал переговоры на фоне совместного заявления Франции, Германии и Великобритании, которое призывает Иран придерживаться пунктов ядерной сделки.
Обновлено в 14:10
Политика
Зеленский решил сменить 12 послов Украины
Президент Украины Владимир Зеленский решил сменить 12 послов страны, в том числе украинского посла в США Валерия Чалого.
Обновлено в 12:55
Музыка
Гран-при «Славянского базара» получил певец Адильхан Макин
Обновлено в 10:17
Технологии
Сбербанк разработал модель прогнозирования выручки компаний
Сбербанк разработал модель прогнозирования выручки компаний, котрая использует машинное обучение на основе транзакционных данных, сообщает пресс-служба банка.
Обновлено в 06:55
Здоровье
Названы три продукта, провоцирующие образование тромбов
Врачи назвали три продукта, способствующие образованию сгустков крови в кровеносных сосудах.
Обновлено вчера в 23:57