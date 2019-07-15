Экономика
Темпы роста китайской экономики составили 6,3% в первом полугодииЭКД вчера в 22:09
Темпы роста китайской экономики составили 6,3% в первом полугодии, сообщает 15 июля Государственное статистическое управление КНР.
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 11:07, Вашингтон
Спорт
Сборная России победила представителей США в финале Лиги наций
В финале турнира отечественные волейболисты обыграли команду США.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
В Москву прилетел оппозиционный грузинский депутат
В Москву прилетел Георгий Ломия, депутат от оппозиционной грузинской фракции «Альянс патриотов».
Обновлено вчера в 08:11
Политика
Зеленский издал указ о праздновании Дня независимости без парада
Украинский президент Владимир Зеленский принял решение не проводить военный парад в День независимости, который отмечается в стране 24 августа.
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес
Сын Филиппа Киркорова рассказал о прибавлении в их семье
Сын Филиппа Киркорова Мартин рассказал о прибавлении в их семье.
Обновлено в 05:34
Политика
В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.
Обновлено в 03:16
Транспорт
Орешкин рассказал о поездке в Тольятти за рулем Lada Xray
На прошлой неделе Орешкин сообщил, что планирует поехать на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти.
Обновлено в 02:38
Шоу-бизнес
Юлия Барановская опровергла слухи о своей тайной свадьбе
Сегодня Барановская опровергла все слухи в своем микроблоге в Instagram.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации части руки
Врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки, рассказала пресс-секретарь НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Евгения Бумагина.
Обновлено в 09:45
Политика
Глава МГИК рассказал о встрече с кандидатами в Мосгордуму
Кандидаты в депутаты Мосгордумы, которых пригласили в Мосгоризбирком для обсуждения возникших вопросов, не готовы к конструктивному диалогу, заявил председатель МГИК Валентин Горбунов.
Обновлено в 10:33
Гаджеты
Сверхтонкий и легкий ноутбук Acer Swift 7 поступил в продажу
Обновлено в 10:42
Авто
АвтоВАЗ обновит вездеход Lada 4x4 Bronto
Нынешний вездеход Lada 4x4 Bronto отличается от стандартных внедорожников увеличенным с 205 до 240 мм дорожным просветом, 15-дюймовыми колёсами с «зубастыми» шинами размерности 235/75, оригинальными бамперами и расширителями колёсных арок.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Вылетевший в Москву самолет AirBaltic экстренно вернулся в Ригу
Самолет авиакомпании AirBaltic, направлявшийся в Москву, вернулся в аэропорт Риги из-за технических проблем.
Обновлено в 10:36
Армия и оружие
Турчинов пригрозил за минуты «снести» Керченский мост
Обновлено в 09:08
Музыка
Тереза Мэй вновь станцевала под «Аббу»
Мэй ритмично двигала руками и даже местами подпевала.
Обновлено в 04:41
Происшествия
Защитников конституционного строя из ФСБ обвинили в вымогательстве
Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом занимается межнациональными и межрелигиозными конфликтами, борьбой с экстремизмом.
Обновлено в 10:02
Шоу-бизнес
Меган Маркл получила совет от семьи Бейонсе
Герцогиня Сассекская Меган (Маркл) встретилась с певицей Бейонсе на премьере ремейка "Короля льва", сообщает CNN.
Обновлено в 04:33
Общество
Для «Адмирала Кузнецова» понадобится 20 миллиардов
Стоимости контракта, по оценкам представителей отрасли, составила порядка 20 млрд руб. По данным "Коммерсанта", модернизация требуется для проведения ремонтных работ на единственном в составе ВМФ России авианосце "Адмирал Кузнецов".
Обновлено в 10:28
Футбол
«Локомотив» показал раздевалку перед матчем с «Рубином»
Обновлено в 10:44
Экономика
Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года
«При формировании доходной части бюджета ПФР учтено сохранение на весь период «моратория» на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии», — говорится в документе.
Обновлено в 10:11
Происшествия
Двое детей погибли при купании на реке Лене
Двое детей погибли во время купания в реке Лене недалеко от Якутска, четверо взрослых пропали без вести.
Обновлено в 09:21
Политика
Не носила платка и обходила проспект Путина. 10 лет назад была убита правозащитница Наталья Эстемирова
Обновлено вчера в 17:46
Происшествия
Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ
Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.
Обновлено в 06:03
Политика
В Совфеде убеждены, что конфликт в Донбассе можно решить одним звонком
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что конфликт в Донбассе может быть прекращен по звонку Евросоюза в Киев.
Обновлено в 02:14
Происшествия
Третий сотрудник ЦНИИМаш арестован по делу о госизмене
Уже третий сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) арестован по делу о госизмене; 4 июля Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест Сергея Мещерякова, сообщили "Интерфаксу" в инстанции.
Обновлено в 04:44
Экономика
Университет «Синергия» опроверг блокировку своих счетов
Университет «Синергия» в ответ на запрос РБК сообщил, что его счета никогда не блокировались.
Обновлено в 10:34
Происшествия
Родственники насильно вывезли москвичку к жениху в Чечню
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия
В Петербурге вылетевшая на тротуар иномарка врезалась в дерево
По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Rio не справился с управлением, из-за чего машина и оказалась на тротуаре.
Обновлено в 08:56