Экономика

Темпы роста китайской экономики составили 6,3% в первом полугодииЭКД вчера в 22:09

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Темпы роста китайской экономики составили 6,3% в первом полугодии, сообщает 15 июля Государственное статистическое управление КНР.
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За полугодие рост промпроизводствв в Китае составил 6%

Финмаркет08:24

Темпы роста китайской экономики составили 6,3% в первом полугодии

ЭКДвчера в 22:09
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