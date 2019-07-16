Экономика
Темпы роста ВВП Китая значительно упалиИжевскИнфо.РУ вчера в 08:22
Отмечается, что инвесторы среагировали на динамику ВВП Китая, которая упала до минимума за последние 27 лет. Так, во втором квартале рост замедлился до 6,2%, за аналогичный период прошлого года показатель составлял 6,4%. Негативно на китайской экономике сказалась торговая война США.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 06:37, Вашингтон
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Обновлено в 06:25
Политика
Жители Бердянска выгнали из города семью киевского журналиста
Жена журналиста Вячеслава Гармаша опубликовала в Facebook историю, которая приключилась с их семьей в Бердянске.
Обновлено в 02:16
Технологии
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Общество
Правительство поддержало ограничение использования вейпов и кальянов
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Обновлено в 00:32
Происшествия
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На Украине вступил в силу закон о госязыке
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Происшествия
В Москве четырех полицейских уволили из-за дела Голунова
Из-за дела журналиста Ивана Голунова из полиции уволили четырех сотрудников УВД Западного административного округа Москвы.
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Политика
Зеленский посетит США в ближайшее время
Президент Украины Владимир Зеленский намерен принять приглашение американского лидера Дональда Трампа и в ближайшее время посетить США.
Обновлено в 06:00
Происшествия
В Иваново тигр выбежал на проезжую часть
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Армия и оружие
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Телеведущая Стриженова попала в ДТП с грузовиком
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Суд в Амстердаме отложил окончательное решение по скифскому золоту
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