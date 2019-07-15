Экономика
ВВП Китая с начала года вырос на 6,3%REGNUM 01:52
«ВВП Китая по итогам первой половины 2019 года составил 45,093 трлн юаней, увеличившись на 6,3% в годовом выражении», — говорится в сообщении. Отмечается, что в первом квартале текущего года ВВП КНР составил 6,4%, во втором — 6,2%.
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