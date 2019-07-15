Экономика
Темпы роста ВВП Китая в первом полугодии составили 6,3%ТАСС 22:19
Темпы роста ВВП Китая по итогам первой половины текущего года составили 6,3% в годовом выражении. Об этом говорится в опубликованном в понедельник докладе Государственного статистического управления КНР.
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Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1»
Обновлено в 10:44
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 15 по 19 июля
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 15 по 19 июля 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Будьте осторожны с техникой и механизмами.
Обновлено в 19:54
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено в 22:47
Политика
Порошенко уверен в освобождении украинских моряков до выборов в Раду
Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, до внеочередных парламентских выборов, которые пройдут 21 июля.
Обновлено в 16:30
Общество
Россияне смогут снимать наличные на кассах магазинов по всей стране
Жители России смогут снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране.
Обновлено в 21:54
Экономика
Часть счетов «Востокцемента» разблокировали для выплаты зарплат
Часть счетов группы компаний "Востокцемент", арестованных в рамках иска к осужденному за коррупцию экс-мэру Владивостока Игорю Пушкареву, разблокировали для выплаты зарплаты работникам "Спасскцемента", входящего в группу, сообщает Федерация профсоюзов Приморья.
Обновлено в 22:36
Шоу-бизнес
Звезда «Ворониных» Борис Клюев рассказал о борьбе с раком
Российский актёр театра и кино Борис Клюев признался, что перенёс операцию, но продолжает бороться с онкологическим заболеванием.
Обновлено в 06:01
Политика
Глава NASA объяснил причины отсутствия американцев на Марсе и Луне
Брайденстайн рассказал, что в 1990-х и 2000-х годах NASA уже предпринимало попытки вернуться на Луну и высадиться на Марсе, однако эти программы были слишком долгими и дорогими.
Обновлено в 20:45
Общество
Названа дата начала восстановления инфраструктуры в Иркутской области
Минстрой России намерен 20 июля начать восстановление коммунальной инфраструктуры в Иркутской области, где в последнее время наблюдаются сильные паводки.
Обновлено в 21:15
Происшествия
Британка умерла из-за многоразовой металлической трубочки для питья
Британка Елена Стразерс-Гарднер упала на 25-сантиметровую металлическую трубочку для многоразового применения и погибла.
Обновлено в 08:04
Спорт
Российские волейболисты обыграли США и стали победителями Лиги наций
США, заняв в группе А первое место, в полуфинале сыграли со сборной Бразилии, которая оказалась второй в группе B. Встреча между этими командами завершился победой американцев — 3:2.
Обновлено в 21:45
Происшествия
В США 18 собак съели своего хозяина
В США мужчину съели 18 собак, которые жили у него на участке. Об этом сообщает газета The Washington Post.
Обновлено в 22:12
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии
Автобус с десятками пассажиров перевернулся на трассе в Башкирии, погибли пять человек.
Обновлено в 13:34
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Глава Нижнеудинского района ушел в отставку
Отставка главы Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, в отношении которого СК РФ возбудил уголовное дело после того, как коммунальные службы в первую очередь ликвидировали последствия паводка в коттедже чиновника, принята районной думой.
Обновлено в 21:36
Экономика
В Бахрейне захотели инвестировать в Крым €500 млн
Бахрейнская инвестиционная компания планирует вложить около €500 млн в инфраструктурные проекты на территории Крыма, рассказал «Известиям» представитель бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефан Довина.
Обновлено в 19:03
Общество
Москвичам рассказали, как привести в порядок домашний архив
Сотрудники Главархива Москвы дали советы, как можно быстро привести в порядок домашний архив документов.
Обновлено в 22:15
Происшествия
МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ
В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилету из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый Поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Обновлено в 18:04
Музыка
Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге
Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Полиция задержала Яшина на акции у Мосгоризбиркома
Сотрудники полиции и Росгвардии задержали несколько человек, в том числе оппозиционера и кандидата в депутаты Мосгордумы Илью Яшина, на незаконной акции в субботу возле здания Мосгоризбиркома в центре столицы после неоднократных предупреждений о несогласованности мероприятия, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:38
Политика
16 россиян не пустили в Южную Корею
Власти Южной Кореи отказались пускать в страну 16 граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Республике Корея.
Обновлено в 21:04
Политика
Как Собянин допустил такие масштабные протесты в Москве
Не понимаю зачем, а главное как Собянин допустил такие масштабные протесты в Москве.
Обновлено в 13:30
Общество
Россиянам готовят дополнительный выходной
Россиянам могут разрешить брать дополнительный оплачиваемый выходной день один раз в год для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 20:15
Политика
В НАТО рассказали о «последнем шансе» для России сохранить ДРСМД
Генсек НАТО Йенс Столтенберг возложил ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности на Россию.
Обновлено в 16:25
Транспорт
ЦОДД предупредил москвичей о «непростой неделе»
Гостей и жителей Москвы ожидает «непростая неделя» в связи с закрытием станций Сокольнической линии метро.
Обновлено в 13:31
Теннис
Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона
Обновлено в 14:37
Космос
У космонавтов на МКС возникли проблемы со спортом
Обновлено в 01:15
Политика
Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов
Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.
Обновлено в 07:05