Экономика

ВВП Китая в первом полугодии вырос на 6,3%РИА Новости вчера в 22:12

"Согласно предварительным подсчетам, рост ВВП Китая в годовом выражении в первом полугодии 2019 года составил 45,09 триллиона юаней (6,6 триллиона долларов), рост в годовом выражении – 6,3%", - говорится распространенном докладе.
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