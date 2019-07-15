Экономика
ВВП Китая в первом полугодии вырос на 6,3%РИА Новости вчера в 22:12
"Согласно предварительным подсчетам, рост ВВП Китая в годовом выражении в первом полугодии 2019 года составил 45,09 триллиона юаней (6,6 триллиона долларов), рост в годовом выражении – 6,3%", - говорится распространенном докладе.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 01:33, Вашингтон
Политика
В Совфеде рассказали о способном остановить конфликт в Донбассе звонке
Конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота в Киеве.
Обновлено вчера в 23:07
Здоровье
Названы марки опасного для здоровья куриного мяса
Обновлено в 01:11
Происшествия
Задержан бывший владелец Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров
Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрий Мазуров был в субботу задержан и доставлен в следственный департамент МВД, он проходит подозреваемым по уголовному делу, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 17:17
Экономика
Минтруд предложил выплачивать госпомощь из федерального бюджета
В Министерстве труда России выступили с предложением увеличить выплаты по социальным контрактам при помощи средств из федерального бюджета России.
Обновлено вчера в 14:00
Наука
Ученые рассказали, почему все люди должны начать есть насекомых
Обновлено в 00:19
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Якутии
В микроавтобус с людьми в Якутии врезался грузовик, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в республиканском управлении ГИБДД.
Обновлено в 00:24
Общество
Названа дата начала восстановления инфраструктуры в Иркутской области
Минстрой России намерен 20 июля начать восстановление коммунальной инфраструктуры в Иркутской области, где в последнее время наблюдаются сильные паводки.
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия
В Бурятии эвакуировали детский лагерь из-за лесного пожара
В Бурятии эвакуировали детский лагерь из-за лесного пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Обновлено вчера в 13:20
Политика
Трамп похвастался экономическими успехами США
Американский лидер Дональд Трамп отметил большие экономические успехи Соединенных Штатов.
Обновлено в 01:16
Общество
Как киберпреступники используют паспортные данные
Многие пользователи могут так и не узнать, что копия их паспорта "гуляет" по даркнету и используется киберпреступниками в мошеннических целях.
Обновлено вчера в 05:03
Общество
Еще один выходной может появиться у россиян
Дополнительный оплачиваемый выходной один раз в год предлагают предоставить россиянам для прохождения диспансеризации, пишет «Российская газета» со ссылкой на источники и инициативу Минтруда.
Обновлено вчера в 21:50
Экономика
Эксперты увидели сохранившуюся веру россиян в валюту и депозиты
Лишь 24% россиян считают нужным вкладывать деньги в акции. Для сравнения: в США этот показатель составляет 45%.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе в Забайкалье
Четыре человека погибли в результате лобового столкновения двух автомобилей на федеральной трассе "Байкал" в Забайкальском крае.
Обновлено в 01:25
Экономика
Ростех и АФК «Система» завершили создание совместного предприятия в сфере микроэлектроники
Госкорпорация "Ростех" и АФК "Система" Владимира Евтушенкова завершили создание совместного предприятия в сфере микроэлектроники - "Элемент", сообщил ТАСС замглавы Ростеха Дмитрий Леликов.
Обновлено в 00:31
Происшествия
Кортеж Зеленского попал в ДТП с детскими автобусами
Автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского столкнулись с колонной автобусов с детьми, возвращавшимися с курортов, 14 июля в Запорожской области.
Обновлено вчера в 16:18
Происшествия
Появились подробности дела о разбое сотрудников ФСБ
Ранее, 9 июля, сообщалось о 15 фигурантах дела сотрудников ФСБ. Последними в расследование были включены восемь бойцов «Альфы».
Обновлено вчера в 09:42
Экономика
Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране
Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.
Обновлено вчера в 19:08
Политика
Столтенберг рассказал о «последнем шансе» для России сохранить ДРСМД
Генсек подчеркнул, что в случае прекращения действия соглашения, весь мир станет менее стабильным Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у России есть последний шанс для того, чтобы спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Обновлено вчера в 18:49
Общество
Молочную продукцию начали маркировать в России
В России стартует эксперимент по маркировке ряда видов молочной продукции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:50
Шоу-бизнес
Невеста Стейтема вышла в свет в платье с экстремальным разрезом
Посмотреть киноновинку собрались многие голливудские звезды, не стали пропускать показ и актер Джейсон Стейтем со своей почти «вечной» невестой 32-летней Рози Хантингтон-Уайтли.
Обновлено вчера в 19:54
Политика
В Германии объяснили необходимость достроить «Северный поток-2»
Газопровод «Северный поток -2» — самый экологический и выгодный способ поставок природного газа в Европу, поэтому Евросоюз не сможет остановить реализацию проекта.
Обновлено в 01:30
Финансы
«Индекс бигмака» признал рубль самой недооцененной валютой в мире
Журнал Economist назвал рубль самой слабой валютой. Исследование "индекса бикмака" показало явную недооцененность российской валюты.
Обновлено вчера в 07:23
Путешествия
Названы самые популярные автобусные маршруты у молодежи
Самыми популярными маршрутами для поездок на автобусе среди путешественников до 21 года оказались Москва – Санкт-Петербург и Москва – Ростов-на-Дону, сообщает OneTwoTrip.
Обновлено вчера в 23:17
Экономика
«Известия» узнали о желании Бахрейна инвестировать в Крым €500 млн
Обновлено вчера в 21:43
Шоу-бизнес
Актер сериала «Воронины» рассказал о борьбе с раком
Обновлено вчера в 19:55
Наука
Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток
Обновлено вчера в 23:05
Политика
У Порошенко пять паспортов, узнали СМИ
У бывшего украинского лидера Петра Порошенко есть пять паспортов на разные имена.
Обновлено вчера в 17:09
Космос
Получены первые снимки Земли со спутника «Метеор-М»
Представители государственной корпорации «Роскосмос» сообщили, что с метеорологического спутника «Метеор-М» номер 2-2 присланы первые изображения поверхности Земли.
Обновлено 12 июля в 15:48