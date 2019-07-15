Экономика
Темпы роста ВВП Китая в первом полугодии составили 6,3%ТАСС вчера в 22:19
Темпы роста ВВП Китая по итогам первой половины текущего года составили 6,3% в годовом выражении. Об этом говорится в опубликованном в понедельник докладе Государственного статистического управления КНР.
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Темпы роста ВВП Китая в первой половине текущего года составили 6,3 процента
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