Экономика

Темпы роста ВВП Китая достигли минимума за последние 28 летРБК 21:20

По итогам 2018 года темпы экономического роста Китая составили 6,6%, что является самым низким показателем за последние 28 лет. Об этом сообщается на сайте государственного статистического управления КНР. Согласно расчетам, в 2018 году ВВП Китая составил 90,03 трлн юаней.
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Темпы роста ВВП Китая достигли рекордного минимума за последние 28 лет

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Темпы роста ВВП Китая в 2018 году снизились до минимума за 28 лет

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Китай скорректировал показатели роста ВВП страны в 2017 году

Труд18 января в 08:57

Темпы роста ВВП Китая в 2018 году снизились до минимума за 28 лет

РИА Новости21:04
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Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 22:33, Ашберн
Армия и оружие

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Отмечается, что в период с 2017 по 2018 год каждые два дня в мире появлялся новый миллиардер.
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Общество

В России введут автоматическую регистрацию рождения и смерти

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассчитывает повторно нанести визит в Россию этой весной и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Московский планетарий создал карту-расписание полного затмения Луны на 21 января 2019 года.
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Умер продюсер «Терминатора» и «Рэмбо» Эндрю Вайна

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ГИБДД намерены обязать автовладельцев получать госномера по прописке

В Госавтоинспекции намерены обязать автовладельцев получать госномера в соответствии с пропиской, сообщает в понедельник газета "Коммерсант".
Обновлено в 21:02
Космос

Роскосмос сформирует отряд женщин-космонавтов

В воскресенье, 20 января, источник в ракетно-космической отрасли сообщил сотрудникам ТАСС, что Роскосмос займется формированием отряда женщин-космонавтов.
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Скончался бывший агент ЦРУ Тони Мендес

Бывший агент ЦРУ Тони Мендес скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщает Associated Press.
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Общество

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Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что из школ региона нужно убрать автоматы с едой и газировкой, чтобы они не отвлекали детей от здорового питания.
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«АвтоВАЗ» показал забытый электрокар времен СССР «Рапан»

Концепт электрокара «АвтоВАЗ» представил на парижском автосалоне в 1998 году.
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Политика

Филарет нашел способ забрать Киево-Печерскую Лавру

Бывший глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), ныне почетный патриарх ПЦУ Филарет рассказал, как Украина может Киево-Печерскую и Почаевскую Лавры, принадлежащие УПЦ Московского патриархата.
Обновлено в 21:58
Общество

Власти Таганрога выделили малоимущей семье пособие в 47,5 рубля

Управление социальной защиты Таганрога после обращения в местную администрацию от многодетной неполной малоимущей семьи приняло решение выделить ей пособие в размере 47,5 руб. Об этом сообщает местный портал "Панорама".
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Могилы, относящиеся к эпохе Древнего царства (середина XXIII — середина XXI века до н.э.), обнаружены на юге Египта, заявило в воскресенье Министерство по делам памятников древности арабской республики.
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Компания Honda представила на автосалоне в Детройте рестайлинговый кроссовер CR-V пятого поколения.
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В Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 5,7

У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
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Машины каршеринга к концу года могут оснастить скрытыми камерами

Российский каршеринговый автомобильный парк могут оснастить скрытыми камерами видеонаблюдения в салоне к концу 2019 года.
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Израиль нанес по Сирии еще один удар

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Экс-президент Украины Виктор Ющенко назвал россиян рабами

Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что россиянам нравится быть рабами.
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Смартфон Samsung Galaxy S10+ получит керамический корпус

Смартфон Samsung Galaxy S10+ получит керамический корпус с металическим блеском.
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На Камчатке погибла катавшаяся на привязанном к машине тюбинге девушка

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Происшествия

В Магнитогорске снесли стену взорвавшегося дома

В Магнитогорске проводят демонтаж поврежденного при взрыве газа дома. В воскресенье снесли стену между седьмым и восьмым подъездами.
Обновлено в 08:59
Экономика

Продукты изымают из перепродажи

Поставщики просят новых ограничений для торговых сетей Практика перепродажи торговыми сетями небольшим магазинам продуктов, полученных от производителей со скидкой до 50%, может прекратиться.
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В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за схода оползня в реку Бурею

В Хабаровском крае введён режим ЧС из-за схода оползня в реку Бурею, случившегося 12 декабря.
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В Ташкенте обнаружили старинный клад на один миллион долларов

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«С точки зрения физики, химии и медицины, прямого влияния лунного затмения на здоровье человека не существует», — цитирует кандидата медицинских наук, заместителя главного врача по консультативно-диагностической работе Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского Руслана Кошелева РИА Новости.
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