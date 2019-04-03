Экономика

Темпы экономического роста Южной Кореи в 2019 г. составят 2,5% — АБРREGNUM 02:41

Темпы экономического роста Южной Кореи в 2019 г. и в 2020 г. составят 2,5%, что на 0,1% ниже, чем прогнозировали в феврале 2019 года. Об этом, как передает Yonhap News, говорится в отчете Азиатского банка развития (АБР) об экономических перспективах стран Азии на текущий год.
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АБР прогнозирует рост ВВП Таджикистана в 2019 году на 7%

Sputnik Таджикистан04:12

АБР прогнозирует замедление роста экономики в Центральной Азии до 4,2% в 2019 и 2020 годах

Финмаркет05:01

АБР прогнозирует замедление экономического роста в развивающихся странах Азии

Вести.Финанс02:59

Темпы экономического роста Южной Кореи в 2019 г. составят 2,5% — АБР

REGNUM02:41
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 05:23, Ашберн
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Обновлено вчера в 14:20
Армия и оружие

Грушко пообещал симметричный ответ на программы вооружения Европы

Принятие Вашингтоном новой стратегии размывает грань между национальным конфликтом и конфликтом с применением ядерного оружия, отметил дипломат.
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Политика

Президент Алжира ушел в отставку

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Актриса Дарья Мороз задумалась над сменой имиджа

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Опубликовано видео взрыва в военной академии в Петербурге

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«Интер» хочет подать в суд на клуб Бекхэма из-за названия

"Интер" намерен подать в суд на клуб MLS "Интер Майами" за использование его названия, информирует calciomercato.com.
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Армия и оружие

На девиз Zumwalt о «защите мира» отреагировали в Китае

Обновлено в 01:46
Происшествия

Во Владивостоке машина провалилась под асфальт

Во Владивостоке машина провалилась под асфальт из-за прорыва теплотрассы, сообщает краевое управление МВД.
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Футбол

Нападающий Педро Роша покинул «Спартак»

Московский футбольный клуб "Спартак" на своем официальном сайте сообщил, что нападающий Педро Роша перешел в бразильский "Крузейро" на правах аренды.
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Футбол

«Урал» и «Арсенал» показали формы на матч

Обновлено в 03:04
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Экс-глава Nissan может быть снова арестован

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Уткин не намерен обращаться в полицию после нападения

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Общество

Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах по итогам 2018 года

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Обновлено в 03:53
Политика

НАТО намерено обеспечить проход кораблей Украины в Керченском проливе

Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.
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Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что почти готов законопроект об "идеологии здорового питания", кабинет министров может внести его в парламент до середины лета.
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СК завел дело по факту убийства женщины на Кутузовском проспекте

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«Заряженная» Lada Granta Sport выехала на тесты

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Санкции помогли развитию российской экономики, заявили в Центробанке

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Скончался художник Николай Сажин

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Москва и Подмосковье оказались лидерами по преступности в РФ

Лидерами по числу зарегистрированных преступлений являются Москва (более 140 тыс.), Московская область (80,2 тыс.) и Краснодарский край (68,1 тыс.).
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Ляшко раскрыл номера телефонов Зеленского и Коломойского

Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко "слил" в cеть номера телефонов кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, владельца телеканала "1+1" Игоря Коломойского и гендиректора канала Александра Ткаченко.
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Банк, основанный в 1966 году, его главной задачей является стимулировать рост экономики в Азии и на Дальнем Востоке, направляя в эти регионы прямые займы и оказывая техническое содействие. Штаб-квартира в Маниле.
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