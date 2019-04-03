Экономика
Темпы экономического роста Южной Кореи в 2019 г. составят 2,5% — АБРREGNUM 02:41
Темпы экономического роста Южной Кореи в 2019 г. и в 2020 г. составят 2,5%, что на 0,1% ниже, чем прогнозировали в феврале 2019 года. Об этом, как передает Yonhap News, говорится в отчете Азиатского банка развития (АБР) об экономических перспективах стран Азии на текущий год.
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