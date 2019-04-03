Экономика
Темпы экономического роста Южной Кореи в 2019 г. составят 2,5% — АБРREGNUM 02:41
Темпы экономического роста Южной Кореи в 2019 г. и в 2020 г. составят 2,5%, что на 0,1% ниже, чем прогнозировали в феврале 2019 года. Об этом, как передает Yonhap News, говорится в отчете Азиатского банка развития (АБР) об экономических перспективах стран Азии на текущий год.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 06:55, Ашберн
Политика
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Наука
Обнаружено захоронение жертв убившего динозавров астероида
Как полагают палеонтологи, это первое известное нам захоронение организмов, погибших в результате падения астероида, образовавшего кратер Чиксулуб на полуострове Юкатан.
Обновлено 01 апреля в 03:04
Экономика
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Санкции внесли позитивный вклад в развитие российской экономики, заявил первый зампред Центробанка Сергей Швецов.
Обновлено в 05:38
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Команда Зеленского выдвинула Порошенко ряд требований
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Авто
ГАЗ может потерять право на товарный знак автомобиля «Победа»
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Политика
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82-летний президент Алжира находился у власти 20 лет. После перенесенного в 2013 году инсульта его редко видели на публике.
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Экономика
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Общество
Москва и Подмосковье оказались лидерами по преступности в России
Наибольшее число преступлений в России в прошлом году было совершено в Москве, сообщает RT со ссылкой на данные МВД.
Обновлено в 01:34
Общество
Прокуратура отменила концерт группы «Дискотека Авария»
Обновлено в 06:09
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В Ханты-Мансийске скончался малолетний ребенок. По данному факту заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
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В России отменили бумажные СНИЛС
В России больше не будут выдаваться бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено в 06:11
Политика
Кремль прокомментировал закрытие заводов Ford в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что уход некоторых автопроизводителей с российского рынка будет компенсирован другими компаниями.
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