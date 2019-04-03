Темпы экономического роста Южной Кореи в 2019 г. составят 2,5% — АБРREGNUM 02:41

Темпы экономического роста Южной Кореи в 2019 г. и в 2020 г. составят 2,5%, что на 0,1% ниже, чем прогнозировали в феврале 2019 года. Об этом, как передает Yonhap News, говорится в отчете Азиатского банка развития (АБР) об экономических перспективах стран Азии на текущий год.

Темпы экономического роста Южной Кореи в 2019 г. составят 2,5% — АБР

Театры В театре «Сатирикон» в Москве премьера спектакля «Всем, кого касается» 3 апреля в молодежном центре «Планета КВН» московский театр «Сатирикон» представит премьеру — спектакль по пьесе молодого российского драматурга Даны Сидерос «Всем, кого касается».

Общество Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах России Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.

Единоборства Олейник заменит Волкова в бою с Оверимом на UFC в Санкт-Петербурге Российский тяжеловес UFC Александр Волков выбыл с боя против Алистера Оверима, который должен был пройти 20 апреля в Санкт-Петербурге.

Происшествия Задержанный в Варшаве россиянин с детьми попросил убежища в Польше Россиянин Денис Лисов, которого задержали вместе с тремя детьми в Варшаве 1 апреля, попросил убежища в Польше, поскольку ему необходима защита от властей Швеции.

Наука Археологи нашли в озере Титикака древние артефакты времен инков Ученые обнаружили останки древней цивилизации в озере Титикака в Боливии. Возраст находок датируется 500 годом нашей эры.

Наука В NASA разработали крыло нового типа Вместо отдельных подвижных поверхностей вроде элеронов, управляющих креном самолета, и закрылков для контроля подъемной силы, новая система позволяет деформировать все крыло или его части.

Кино Раскрыта причина смерти актёра Алексея Булдакова В ночь со 2 на 3 апреля в Улан-Баторе, Монголия, скончался знаменитый российский актёр Алексей Булдаков.

Экономика «Я c тобой застрял»: Трамп жестко раскритиковал главу ФРС Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на деятельность Федеральной резервной системы (ФРС) и его главу Джерома Пауэлла.

Экономика В России предложили продавать хлеб по 80 рублей Хлебопекарная отрасль в России может успешно развиваться при условии, что цена за килограмм хлеба будет в два раза дороже стоимости литра бензина.

Политика Охлобыстин признал правоту назвавшего его идиотом Зеленского Хотя Охлобыстин признал правоту Зеленского, он заявил, что писатель Федор Достоевский «реабилитировал это слово».

Футбол «Спартак» и «Зенит» попали в число популярных клубов Европы на YouTube Каналы "Спартака" и "Зенита" попали в топ-25 популярных клубов Европы на YouTube в марте, следует из рейтинга Deportes&Finanzas.

Единоборства Макгрегор в Twitter оскорбил жену Нурмагомедова Ирландский боец Конор Макгрегор оскорбил супругу россиянина Хабиба Нурмагомедова в соцсети Twitter, однако позднее удалил публикацию.

Энергетика Гройсман поручил снизить цены на газ для населения Украины Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» продавать газ населению дешевле 8,55 гривны за кубометр.

Политика НАТО намерено обеспечить проход кораблей Украины в Керченском проливе Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.

Шоу-бизнес Глюкоза поцеловала Успенскую в губы в благодарность за концерт Российская исполнительница Наталья Ионова, известная как Глюкоза, необычным образом поблагодарила артистку Любовь Успенскую за ее концерт.

Экономика Минфин объяснил идею сделать неналоговые платежи налогами Минфин пока прорабатывает вопрос включения в Налоговый кодекс шести неналоговых платежей — утилизационного, экологического и гостиничного сборов, а также платы за негативное воздействие на окружающую среду, сборов с большегрузов и с операторов связи.

Политика Темнокожая лесбиянка избрана мэром Чикаго 56-летняя Лори Лайтфут, получив на выборах 74% голосов жителей Чикаго, стала мэром этого города.

Экономика В России поблагодарили Запад за санкции Зампред Центробанка Сергей Швецов заявил, что западным санкциям можно сказать «спасибо» за развитие российской экономики, передает РБК.

Шоу-бизнес Ахеджакова потребовала прекратить травлю Панина Народная артистка РФ Лия Ахеджакова в эфире НСН заявила, что ей противно, когда актеров, критикующих Россию или россиян, начинают подвергать общественному унижению в прессе.

Происшествия Мэр Евпатории выразил готовность сотрудничать со следствием Мэр Евпатории Андрей Филонов заявил о готовности сотрудничать со следствием по возбуждённому против него уголовному делу.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в мае Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.

Экономика Регионы получат более 70 млрд рублей на развитие дорог Семь регионов получат в сумме более 22 млрд рублей на развитие региональных дорог.

Общество Москва и Подмосковье оказались лидерами по преступности в России Наибольшее число преступлений в России в прошлом году было совершено в Москве, сообщает RT со ссылкой на данные МВД.

Политика Хуана Гуаидо лишили депутатской неприкосновенности Национальное учредительное собрание Венесуэлы (Конституционная ассамблея), лояльное действующему президенту Николасу Мадуро, приняло решение снять депутатскую неприкосновенность с лидера оппозиции Хуана Гуаидо.

Авто Путин приехал на открытие первого в России завода Mercedes Строительство завода в России немецкий автоконцерн Daimler начал летом 2017 года. Проектная мощность - 25 тысяч автомобилей в год.