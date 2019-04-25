Общество
Температурный рекорд побит в МосквеРЕН ТВ 10:11
27 апреля в Москве стало самым теплым в этом году за всю историю наблюдений. Примечательно, что был побит 18-летний рекорд.
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