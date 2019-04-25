Общество

Температурный рекорд побит в МосквеРЕН ТВ 10:11

27 апреля в Москве стало самым теплым в этом году за всю историю наблюдений. Примечательно, что был побит 18-летний рекорд.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Температурный рекорд побит в Москве

Интерфакс07:52

Температура в Москве в субботу побила рекорд почти 20‑летней давности

РИАМО08:59

Побит температурный рекорд 18-летней давности

Molnet.ru08:40

Температурный рекорд 18-летней давности побит в столице 27 апреля

Москва 2408:28

Температурный рекорд 18-летней давности побит в субботу в Москве

Агентство Москва08:08

Москва побила рекорд жары

Вестник Кавказа08:15

Московское тепло установило второй рекорд года

Московский Комсомолец25 апреля в 07:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 16:15, Ашберн
Шоу-бизнес

Галкин не пустит своих детей на «Голос» после победы дочери Алсу

Обновлено в 00:37
Культура

Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос»

Гендиректор канала заявил, что ценит каждого участника "Голоса" и не хотел бы бросать тень на честность передачи.
Обновлено в 13:14
Автоспорт

Квят показал на Гран-при Азербайджана лучший результат сезона

Обновлено в 11:19
Футбол

Бекао и Дивеев отправились с ЦСКА на матч с «Краснодаром»

В составе команды на игру отправились защитники Родриго Бекао и Игорь Дивеев, пропустившие последний матч из-за повреждений.
Обновлено в 08:51
Общество

Синоптик рассказал о погоде на майские праздники в Московском регионе

Жителей Москвы и Московской области в первые майские праздники ожидает прохладная погода.
Обновлено в 13:59
Происшествия

Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае

При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие

В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ

Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено вчера в 19:17
Религия

Благодатный огонь вновь победил тьму

Капсула с Благодатным огнем из Иерусалима доставлена в Москву. Делегация Фонда Андрея Первозванного прибыла в аэропорт Внуково.
Обновлено в 15:52
Общество

Парусник «Крузенштерн» отправился в Гамбург после ремонта

В первый учебный рейс нового сезона навигации после ремонта отправился российский парусник «Крузенштерн».
Обновлено в 15:25
Происшествия

Адвокат брата Кокорина рассказал, какое наказание попросит прокурор

Обновлено в 08:53
Транспорт

Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменено и задержано 27 рейсов. Это следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено вчера в 17:14
Политика

Путин: Китай попросил увеличить поставки по газопроводу «Сила Сибири»

Обновлено в 06:02
Футбол

Российский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии

Российский нападающий Николай Комличенко стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Чехии по футболу в составе клуба "Млада Болеслав".
Обновлено в 15:22
Происшествия

Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Представитель певицы Марины Абросимовой, известной как МакSим, рассказала о состоянии артистки после ДТП, которое произошло по дороге в аэропорт.
Обновлено в 16:10
Наука

Пришельцы среди нас, считают в Оксфорде

Преподаватель корейского языка из Оксфордского университета Янг-хэ Чи считает, что пришельцы из космоса давно живут среди людей и даже уже создали гибридные виды, сообщает издание Mirror.
Обновлено в 12:38
Общество

Колоннада Исаакиевского собора переходит на летний режим работы

Обновлено в 02:30
Игры

Elleros Origins: Wytchsun — ARPG выйдет в ранний доступ 29 апреля

Игра в стиле The Elder Scrolls ARPG Elleros Origins: Wytchsun от независимой британской студии Rampage Interactive готовится к выходу в ранний доступ в Steam, который запланирован на 29 апреля.
Обновлено в 05:45
Хоккей

Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг

Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:53
Футбол

Денис Глушаков покинет «Спартак»

Обновлено в 09:50
Общество

Суд не удовлетворил просьбу Маска отклонить иск британского дайвера

Суд в Лос-Анджелесе не удовлетворил просьбу главы Tesla Илона Маска отклонить иск по делу о клевете, который был подан британским участником спасательной операции в Таиланде Верноном Уонсортом.
Обновлено в 15:28
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

Обновлено вчера в 14:33
Происшествия

В Калифорнии мужчина открыл огонь в синагоге

В Калифорнии мужчина открыл стрельбу в синагоге, сообщил шериф города Сан-Диего Билл Гор. Правоохранители уже задержали подозреваемого.
Обновлено в 16:01
Футбол

Люсьен Фавр: «Гонка за чемпионство в Бундеслиге завершена»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр дал комментарий после дерби с «Шальке».
Обновлено в 13:04
Хоккей

Сборная России вышла в финал юниорского чемпионата мира по хоккею

Сборная России одержала победу над командой США со счетом 3:2 по буллитам в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 18 лет.
Обновлено в 12:20
Автоспорт

Результат Гасли исключен из протокола квалификации

Результат Пьера Гасли был исключен из протокола квалификации к Гран-при Азербайджана.
Обновлено в 15:05
Футбол

Клопп опроверг информацию о конфликте с Салахом

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию о том, что форвард Мохамед Салах хочет уйти из клуба из-за конфликта с тренером.
Обновлено в 15:46
Политика

Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» могло быть умышленным

По факту загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" возбуждено уголовное дело, заявил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Обновлено вчера в 16:37
Общество

Ректор ВШЭ высказался о сборе подписей за снос памятника Дзержинскому

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов прокомментировал сбор подписей студентами за демонтаж памятника основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликсу Дзержинскому.
Обновлено в 13:45
Политика

В ЕС раскритиковали решение США выйти из договора о торговле оружием

Как отметили в ЕС, решение США не способствует поддержанию транспарентности в сфере международной торговли оружием.
Обновлено в 14:52
Политика

Немецкий политик связала «Северный поток — 2» с будущим Германии

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг раскритиковала заявление кандидата на пост главы Еврокомиссии Манферда Вебера о "Северном потоке — 2". Об этом сообщает издание ZDF.
Обновлено в 08:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное