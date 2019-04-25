Общество
Температурный рекорд побит в МосквеРЕН ТВ 10:11
27 апреля в Москве стало самым теплым в этом году за всю историю наблюдений. Примечательно, что был побит 18-летний рекорд.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 19:23, Ашберн
Музыка
После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка
Обновлено в 01:28
Кино
Режиссер «Зеленой книги» снимет новый фильм
Режиссер оскароносного фильма "Зеленая книга" Питер Фаррелли снимет новую картину.
Обновлено в 12:08
Политика
Зеленский прокомментировал слова Путина о паспортах для украинцев
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.
Обновлено в 17:00
Единоборства
Магомед Исмаилов нокаутировал Вячеслава Василевского в первом раунде
Только что в Москве в рамках шоу ACA 95 завершился бой Магомеда Исмаилова и Вячеслава Василевского.
Обновлено в 13:36
Религия
Патриарх Кирилл поздравил православных верующих с Пасхой
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных верующих с праздником Пасхи в традиционном видеообращении и призвал учиться у Христа безусловной любви к ближнему.
Обновлено в 17:38
Наука
OpenAI научила нейросеть создавать новую музыку
Разработчики из OpenAI представили алгоритм MuseNet, способный создавать новые композиции в определенных стилях и с определенными инструментами с нуля или развивать фрагмент уже существующей композиции.
Обновлено вчера в 09:03
Армия и оружие
В Минобороны опровергли сообщения о «срывании погон» курсантами ВДВ
Министерство обороны России опровергло сообщения СМИ о «срывании погон» курсантами в рязанском училище Воздушно-десантных войск, об этом свидетельствуют проверки, проведённые комиссией ведомства.
Обновлено в 11:54
Политика
Суд США приговорил Бутину к 18 месяцам лишения свободы
Обновлено вчера в 12:26
Политика
Премьер Японии подарил Трампу запонки из жемчуга
Господин Трамп получил в подарок от господина Абэ жемчужные запонки.
Обновлено в 17:40
Происшествия
Полиция сообщила о стрельбе в синагоге в Калифорнии
Американская полиция задержала одного человека в связи со стрельбой в синагоге города Повэй в Калифорнии.
Обновлено в 15:54
Футбол
Глава «Анжи» назвал самую низкую и самую высокую зарплату в команде
Глава команды назвал самый маленький и самый большой заработок.
Обновлено в 15:38
Политика
Венесуэла выходит из Организации американских государств
Обновлено в 03:10
Происшествия
Двое подростков на мотоцикле погибли в ДТП под Тверью
Погибли двое подростков - водитель и пассажир мотоцикла, сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД по региону.
Обновлено в 16:10
Политика
Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь
Бывший глава Хакасии Алексей Лебедь скончался на 65-м году жизни.
Обновлено в 13:04
Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человек
Обновлено вчера в 14:33
Теннис
Осака снялась с турнира в Штутгарте, Контавейт вышла в финал
Японская теннисистка Наоми Осака снялась с турнира в Штутгарте из-за травмы, после чего ее соперница по полуфиналу эстонка Анетт Контавейт стала первой финалисткой соревнований, призовой фонд которых превышает 820 тысяч долларов, сообщается на официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).
Обновлено в 10:27
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Тысячи людей в Великую субботу стали свидетелями схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Обновлено в 07:35
Путешествия
Лодку Федора Конюхова засняли на видео с самолета
Самолет Чилийской морской авиации снял на видео лодку путешественника Федора Конюхова.
Обновлено в 00:55
Наука
Обнаружен самый древний след человека
Ученые сообщили, что самый древний след человека найден именно на территории Америки, в Чили.
Обновлено в 18:52
Политика
Жириновскому подарили торт в виде карты Украины
Обновлено вчера в 12:35
Политика
«Транснефть»: загрязнение трубопровода «Дружба» было умышленным
Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» носило умышленный характер.
Обновлено вчера в 10:53
Экономика
Новый танкер Arc7 для «Ямал СПГ» отправился из Южной Кореи в Сабетту
Новый танкер усиленного ледового класса Arc7 для "Ямал СПГ", который станет уже 11-ым по счету во флоте проекта, отправился из Южной Кореи в Сабетту, сообщил зампред правления компании Марк Джетвей.
Обновлено вчера в 16:10
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российской стороной.
Обновлено в 17:28
Транспорт
Более 20 авиарейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы
В аэропортах Москвы отменены и задержаны более 20 авиарейсов. Об этом сообщает в субботу, 27 апреля, сервис «Яндекс.Расписания».
Обновлено в 15:10
Космос
Blue Origin опубликовала в Twitter загадочный снимок корабля Шеклтона
Фотография озаглавлена датой 9 мая, а какое-либо описание отсутствует, поэтому нам остаётся лишь догадываться, как экспедиционный корабль Шеклтона связан с космической компанией Джеффа Безоса.
Обновлено в 15:34
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54