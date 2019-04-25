Общество

Температурный рекорд побит в МосквеРЕН ТВ 10:11

27 апреля в Москве стало самым теплым в этом году за всю историю наблюдений. Примечательно, что был побит 18-летний рекорд.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Температурный рекорд 18-летней давности побит в субботу в Москве

Агентство Москва08:08

Температура в Москве в субботу побила рекорд почти 20‑летней давности

РИАМО08:59

Москва побила рекорд жары

Вестник Кавказа08:15

Температурный рекорд 18-летней давности побит в столице 27 апреля

Москва 2408:28

Температурный рекорд побит в Москве

Интерфакс07:52

Побит температурный рекорд 18-летней давности

Molnet.ru08:40

Московское тепло установило второй рекорд года

Московский Комсомолец25 апреля в 07:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 19:23, Ашберн
Музыка

После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка

Обновлено в 01:28
Кино

Режиссер «Зеленой книги» снимет новый фильм

Режиссер оскароносного фильма "Зеленая книга" Питер Фаррелли снимет новую картину.
Обновлено в 12:08
Политика

Зеленский прокомментировал слова Путина о паспортах для украинцев

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.
Обновлено в 17:00
Единоборства

Магомед Исмаилов нокаутировал Вячеслава Василевского в первом раунде

Только что в Москве в рамках шоу ACA 95 завершился бой Магомеда Исмаилова и Вячеслава Василевского.
Обновлено в 13:36
Религия

Патриарх Кирилл поздравил православных верующих с Пасхой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных верующих с праздником Пасхи в традиционном видеообращении и призвал учиться у Христа безусловной любви к ближнему.
Обновлено в 17:38
Наука

OpenAI научила нейросеть создавать новую музыку

Разработчики из OpenAI представили алгоритм MuseNet, способный создавать новые композиции в определенных стилях и с определенными инструментами с нуля или развивать фрагмент уже существующей композиции.
Обновлено вчера в 09:03
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета

Обновлено в 12:09
Хоккей

Юниорская сборная России по хоккею вышла в финал чемпионата мира

Обновлено в 17:01
Армия и оружие

В Минобороны опровергли сообщения о «срывании погон» курсантами ВДВ

Министерство обороны России опровергло сообщения СМИ о «срывании погон» курсантами в рязанском училище Воздушно-десантных войск, об этом свидетельствуют проверки, проведённые комиссией ведомства.
Обновлено в 11:54
Политика

Суд США приговорил Бутину к 18 месяцам лишения свободы

Обновлено вчера в 12:26
Политика

Премьер Японии подарил Трампу запонки из жемчуга

Господин Трамп получил в подарок от господина Абэ жемчужные запонки.
Обновлено в 17:40
Происшествия

Полиция сообщила о стрельбе в синагоге в Калифорнии

Американская полиция задержала одного человека в связи со стрельбой в синагоге города Повэй в Калифорнии.
Обновлено в 15:54
Футбол

Глава «Анжи» назвал самую низкую и самую высокую зарплату в команде

Глава команды назвал самый маленький и самый большой заработок.
Обновлено в 15:38
Политика

Венесуэла выходит из Организации американских государств

Обновлено в 03:10
Происшествия

Двое подростков на мотоцикле погибли в ДТП под Тверью

Погибли двое подростков - водитель и пассажир мотоцикла, сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД по региону.
Обновлено в 16:10
Политика

Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

Бывший глава Хакасии Алексей Лебедь скончался на 65-м году жизни.
Обновлено в 13:04
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

Обновлено вчера в 14:33
Теннис

Осака снялась с турнира в Штутгарте, Контавейт вышла в финал

Японская теннисистка Наоми Осака снялась с турнира в Штутгарте из-за травмы, после чего ее соперница по полуфиналу эстонка Анетт Контавейт стала первой финалисткой соревнований, призовой фонд которых превышает 820 тысяч долларов, сообщается на официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).
Обновлено в 10:27
Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Тысячи людей в Великую субботу стали свидетелями схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Обновлено в 07:35
Путешествия

Лодку Федора Конюхова засняли на видео с самолета

Самолет Чилийской морской авиации снял на видео лодку путешественника Федора Конюхова.
Обновлено в 00:55
Наука

Обнаружен самый древний след человека

Ученые сообщили, что самый древний след человека найден именно на территории Америки, в Чили.
Обновлено в 18:52
Общество

Московский метрополитен завершил генеральную уборку на всех станциях

Обновлено в 07:49
Происшествия

Крупный пожар площадью 20 тысяч кв м произошел под Воронежем

Обновлено в 18:54
Политика

Жириновскому подарили торт в виде карты Украины

Обновлено вчера в 12:35
Политика

«Транснефть»: загрязнение трубопровода «Дружба» было умышленным

Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» носило умышленный характер.
Обновлено вчера в 10:53
Экономика

Новый танкер Arc7 для «Ямал СПГ» отправился из Южной Кореи в Сабетту

Новый танкер усиленного ледового класса Arc7 для "Ямал СПГ", который станет уже 11-ым по счету во флоте проекта, отправился из Южной Кореи в Сабетту, сообщил зампред правления компании Марк Джетвей.
Обновлено вчера в 16:10
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российской стороной.
Обновлено в 17:28
Транспорт

Более 20 авиарейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменены и задержаны более 20 авиарейсов. Об этом сообщает в субботу, 27 апреля, сервис «Яндекс.Расписания».
Обновлено в 15:10
Космос

Blue Origin опубликовала в Twitter загадочный снимок корабля Шеклтона

Фотография озаглавлена датой 9 мая, а какое-либо описание отсутствует, поэтому нам остаётся лишь догадываться, как экспедиционный корабль Шеклтона связан с космической компанией Джеффа Безоса.
Обновлено в 15:34
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное