Температурный рекорд побит в МосквеРЕН ТВ 10:11

27 апреля в Москве стало самым теплым в этом году за всю историю наблюдений. Примечательно, что был побит 18-летний рекорд.

Политика Зеленский прокомментировал слова Путина о паспортах для украинцев Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.

Единоборства Магомед Исмаилов нокаутировал Вячеслава Василевского в первом раунде Только что в Москве в рамках шоу ACA 95 завершился бой Магомеда Исмаилова и Вячеслава Василевского.

Религия Патриарх Кирилл поздравил православных верующих с Пасхой Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных верующих с праздником Пасхи в традиционном видеообращении и призвал учиться у Христа безусловной любви к ближнему.

Наука OpenAI научила нейросеть создавать новую музыку Разработчики из OpenAI представили алгоритм MuseNet, способный создавать новые композиции в определенных стилях и с определенными инструментами с нуля или развивать фрагмент уже существующей композиции.

Армия и оружие В Минобороны опровергли сообщения о «срывании погон» курсантами ВДВ Министерство обороны России опровергло сообщения СМИ о «срывании погон» курсантами в рязанском училище Воздушно-десантных войск, об этом свидетельствуют проверки, проведённые комиссией ведомства.

Политика Премьер Японии подарил Трампу запонки из жемчуга Господин Трамп получил в подарок от господина Абэ жемчужные запонки.

Происшествия Полиция сообщила о стрельбе в синагоге в Калифорнии Американская полиция задержала одного человека в связи со стрельбой в синагоге города Повэй в Калифорнии.

Происшествия Двое подростков на мотоцикле погибли в ДТП под Тверью Погибли двое подростков - водитель и пассажир мотоцикла, сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД по региону.

Политика Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь Бывший глава Хакасии Алексей Лебедь скончался на 65-м году жизни.

Теннис Осака снялась с турнира в Штутгарте, Контавейт вышла в финал Японская теннисистка Наоми Осака снялась с турнира в Штутгарте из-за травмы, после чего ее соперница по полуфиналу эстонка Анетт Контавейт стала первой финалисткой соревнований, призовой фонд которых превышает 820 тысяч долларов, сообщается на официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Религия В Иерусалиме сошел Благодатный огонь Тысячи людей в Великую субботу стали свидетелями схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Путешествия Лодку Федора Конюхова засняли на видео с самолета Самолет Чилийской морской авиации снял на видео лодку путешественника Федора Конюхова.

Наука Обнаружен самый древний след человека Ученые сообщили, что самый древний след человека найден именно на территории Америки, в Чили.

Экономика Новый танкер Arc7 для «Ямал СПГ» отправился из Южной Кореи в Сабетту Новый танкер усиленного ледового класса Arc7 для "Ямал СПГ", который станет уже 11-ым по счету во флоте проекта, отправился из Южной Кореи в Сабетту, сообщил зампред правления компании Марк Джетвей.

Политика Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российской стороной.

Транспорт Более 20 авиарейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы В аэропортах Москвы отменены и задержаны более 20 авиарейсов. Об этом сообщает в субботу, 27 апреля, сервис «Яндекс.Расписания».

Космос Blue Origin опубликовала в Twitter загадочный снимок корабля Шеклтона Фотография озаглавлена датой 9 мая, а какое-либо описание отсутствует, поэтому нам остаётся лишь догадываться, как экспедиционный корабль Шеклтона связан с космической компанией Джеффа Безоса.