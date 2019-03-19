Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусовИзвестия 00:39

Вся территория страны в апреле будет в теплой зоне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. Однако месяц этот далеко не летний. Поэтому порадует он не только солнцем, но и последними сильными морозами.

с чего всё началось

В апреле территория России окажется в теплой зоне, однако россиянам стоит готовиться и к последним морозам, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ. Так, в северных регионах страны, таких как Якутия, возможны морозы до –30 градусов.

Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов

Политика Лавров ответил на слова Волкера о выгоде России от расширения НАТО Ранее Волкер заявил, что Москва получает выгоду от членства Латвии, Эстонии и Литвы в НАТО, поскольку в этих странах-соседях России якобы наблюдается процветание экономического развития и царит мир.

Экономика Ипотечные каникулы предложили распространить на действующие договоры Ипотечные каникулы могут распространить не только на новые кредитные договоры, но и на действующие.

Авто Fisker показал рендер конкурента Tesla Model Y На днях компания опубликовала первые изображения прямого конкурента представленному недавно Tesla Model Y. По данным производителя, новинка получит два электромотора и блок батарей ёмкостью 80 кВт/ч.

Происшествия СК прокомментировал сообщения об угрозах девочке после письма Путину Информация об угрозах девочке из Псковской области, которую после письма президенту Владимиру Путину якобы затравили односельчане, недостоверна, сообщили РИА Новости в управлении СК по региону.

Политика Генпрокурор России заявил о росте киберпреступности в стране Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что число киберпреступлений в стране выросло в два раза по итогам прошлого года.

Политика Путин призвал Генпрокуратуру усилить защиту прав предпринимателей Президент России Владимир Путин призвал Генеральную прокуратуру РФ и региональных прокуроров «оказывать предпринимателям эффективную помощь и поддержку в отстаивании их законных прав и интересов».

Общество Суд отклонил иск о компенсации морального вреда из-за рекламы Reebok 19 марта судья Кунцевского суда Москвы Ирина Шерова отказала в удовлетворении иска о компенсации морального вреда из-за рекламы Reebok, передаёт РИА Новости.

Общество Медведев подписал распоряжение об индексации зарплат бюджетников Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации зарплат федеральных служащих и бюджетников.

Политика Путин подписал законы о запрете фейковых новостей и оскорблении власти Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, подготовленных сенатором Андреем Клишасом совместно с коллегой по верхней палате парламента Людмилой Боковой и депутатом Дмитрием Вяткиным.

Шоу-бизнес Отец Началовой предостерег россиян Продюсер и композитор Виктор Началов рассказал о причинах смерти своей дочери, певицы Юлии Началовой, и предостерег россиян в новом интервью.

Армия и оружие В Крыму разместили бомбардировщики Ту-22М3 в ответ на действия США Россия развернула в Крыму дальние бомбардировщики Ту-22М3 в ответ на размещение американской ПРО в Румынии, сообщает РИА «Новости».

Политика Госдума одобрила расширение полномочий Счетной палаты Госдума в первом чтении одобрила законопроект о расширении полномочий Счетной палаты, следует из данных системы обеспечения законодательной деятельности.

Происшествия После угрозы взрыва эвакуировали здание в Евроквартале Брюсселя Из здания в Евроквартале Брюсселя эвакуировали людей после анонимного звонка об угрозе взрыва, передает ТАСС.

Армия и оружие Штаб командования ядерными силами США затопило По данным на воскресенье, из 200 строений авиабазы полностью затоплены 30 - в том числе ангар E-4B, штаб 55-го авиакрыла, хранилища авиатоплива, ремонтная мастерская и километр взлетно-посадочной полосы.

Политика Кремль ждет, что к власти на Украине придет «президент мира» "Для Кремля однозначно лучше, чтобы к власти на Украине пришел, был избран украинцами тот президент, который будет трезво оценивать реальность, у которого возобладает политическая мудрость", — подчеркнул Песков.

Происшествия В Ленобласти студент задержан за пост о планах по стрельбе в колледже Молодой человек опубликовал на своей странице в социальных сетях пост о желании устроить стрельбу в своем учебном заведении.

Кино HBO разыграет шесть железных тронов из сериала «Игра престолов» Телеканал HBO заявил о квесте "За трон", в котором фанаты смогут получить шесть железных тронов из сериала "Игра престолов".

Транспорт В Санкт-Петербурге состоялась презентация электробусов По информации интернет-издания «Невские новости», презентация автобусов состоялась на Прибалтийской площади Васильевского острова.

Политика Экс-глава комитета конгресса США подал иск против Twitter на $250 млн Бывший глава комитета Палаты представителей США по разведке республиканец Девин Нуньес подал иск на сумму 250 миллионов долларов против Twitter и нескольких его пользователей, обвинив социальную сеть в "теневой блокировке консерваторов" с целью повлиять на выборы в конгресс в 2018 году, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на исковое заявление.

Политика Законопроект о муниципальных округах Госдума приняла в I чтении Законопроект, позволяющий создавать муниципальные округа, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 марта.

Спорт Определился состав сборной Норвегии на домашний этап Кубка мира Тренерский штаб сборной Норвегии огласил состав команды на заключительный этап Кубка мира в нынешнем сезоне, который пройдет в Холменколлене.

Происшествия Подозреваемый в стрельбе в Утрехте задержан Гёкмана Таниса, подозреваемого в стрельбе в нидерландском городе Утрехт, задержали.

Политика Путин пошутил про нехватку средств у евреев на синагогу в Крыму Во время встречи с крымскими общественниками президент России Владимир Путин пошутил про нехватку денег у евреев после сообщения руководителя еврейской общины Бенджамина Вольфа о задержке строительства синагоги из-за финансового вопроса.