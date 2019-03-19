Общество

Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусовИзвестия 00:39

В апреле территория России окажется в теплой зоне, однако россиянам стоит готовиться и к последним морозам, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ. Так, в северных регионах страны, таких как Якутия, возможны морозы до –30 градусов.
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В апреле минимальная температура составит 30 градусов мороза

Вся территория страны в апреле будет в теплой зоне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. Однако месяц этот далеко не летний. Поэтому порадует он не только солнцем, но и последними сильными морозами.
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