Общество
Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусовРИА Новости 05:24
В некоторых российских регионах в апреле температура воздуха опустится до – 30°С. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете". В частности, такая ночная температура в середине весны ждет жителей северных территорий, например Якутии.
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с чего всё началось
Вся территория страны в апреле будет в теплой зоне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. Однако месяц этот далеко не летний. Поэтому порадует он не только солнцем, но и последними сильными морозами.Российская газетавчера в 21:00
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Обновлено в 10:39
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Обновлено в 10:19
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Обновлено вчера в 03:30
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Бразильский форвард «Шахтера» Мораес вызван в сборную Украины
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Общество
Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров
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Обновлено вчера в 12:57