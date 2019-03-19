Общество

Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусовРИА Новости 05:24

В некоторых российских регионах в апреле температура воздуха опустится до – 30°С. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете". В частности, такая ночная температура в середине весны ждет жителей северных территорий, например Якутии.
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В апреле минимальная температура составит 30 градусов мороза

Вся территория страны в апреле будет в теплой зоне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. Однако месяц этот далеко не летний. Поэтому порадует он не только солнцем, но и последними сильными морозами.
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