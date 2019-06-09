Общество

Температура в Москве приближается к рекорднойГазета.Ru 03:19

В центре погоды "Фобос" проинформировали о том, что 9 июня температура в столице приблизится к рекордной. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва". Отмечается, что в воскресенье в городе будет душная и знойная погода.
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Москве напророчили рекордную жару

Мослента03:51

Синоптики объявили о близкой к рекорду температуре в Москве

Вечерняя Москва03:44

Температура воздуха в Москве может побить рекорд 1948 года

REGNUM02:51

Температура в Москве приближается к рекордной

Газета.Ru03:19

Жара в Москве в воскресенье может побить рекорд 1948 года

Российская газета03:12

Синоптики пообещали москвичам рекордную жару

РБК03:32

Жара в Москве 9 июня может побить полувековой рекорд

Life.ru02:06
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Происшествия

В Нигерии в результате ДТП погибли 18 человек

Обновлено вчера в 21:26
Шоу-бизнес

Екатерина Климова рассказала, что у нее появился пятый ребенок

На днях у известной актрисы Екатерины Климовой появился пятый ребенок, причем уже школьного возраста.
Обновлено в 04:01
Футбол

Безбородов и Еськов назначены на матчи отборочного турнира Евро-2020

Российские арбитры Алексей Еськов и Владислав Безбородов получили назначения на матчи четвертого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
Обновлено в 04:01
Единоборства

Боксёр Головкин нокаутировал Роллса

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе, представитель Казахстана Геннадий Головкин нокаутировал канадца Стива Роллса в четвёртом раунде.
Обновлено в 00:27
Происшествия

Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
Обновлено вчера в 14:11
Экономика

В МЭР отметили высокую квалификацию уезжающих на ПМЖ за рубеж россиян

Россия является донором высококвалифицированных специалистов для развитых экономик, около 90 процентов выезжающих на постоянное место жительства в другие страны россиян имеют такой статус, заявил в субботу замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.
Обновлено вчера в 09:07
Шоу-бизнес

Сын Алибасова рассказал о состоянии отца

Обновлено вчера в 07:33
Общество

Опубликованы первые результаты ЕГЭ

Рособрнадзор опубликовал первые результаты единых гоэкзаменов (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 13:21
Политика

КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру

«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
Обновлено в 03:30
Общество

«Медуза» призвала СМИ и блогеров перепечатывать расследования Голунова

Издание «Медуза» призвало коллег-журналистов и блогеров перепечатывать публикации с расследованиями задержанного полицией корреспондента Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 11:13
Футбол

Моуринью может возглавить «Ньюкасл»

Отмечается, что португалец считает «Ньюкасл» клубом, который имеет потенциал, чтобы конкурировать с лучшими командами АПЛ за трофеи.
Обновлено в 02:43
Единоборства

Петр Ян решением судей победил Риверу на UFC 238

Российский боец Петр Ян победил американца Джимми Риверу на турнире UFC 238, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:37
Шоу-бизнес

Инна Воловичева обустраивает семейное гнездышко

Известная экс-участница телешоу «Дом-2» Инна Воловичева взялась за осуществление аналогичного проекта, но только для самой себя и своей семьи, которой она успела обзавестись за восемь лет, прошедших с момента ее ухода из шоу.
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес

Резо Гигинеишвили трогательно поздравил дочь от первого брака с 13-летием

Сегодня 13 лет исполнилось старшей дочери Резо Гигинеишвили, которая родилась в браке режиссера с Анастасией Кочетковой.
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия

Увеличилось количество пострадавших при столкновении автобусов в Сочи

Количество пострадавших при столкновении двух туристических автобусов в Сочи в воскресенье утром увеличилось до 15 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на главк МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 04:08
Происшествия

Адвокат Голунова подала заявление в СКР о преступлениях полицейских

Адвокат Ольга Динзе, которая защищает отправленного под домашний арест по подозрению в сбыте наркотиков журналиста Ивана Голунова, подала заявление в Следственный комитет, в котором сообщила о преступных действиях полиции.
Обновлено в 04:10
Происшествия

Журналиста Голунова доставили в суд

Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, доставлен в Никулинский суд Москвы для решения вопроса об избрании меры пресечения.
Обновлено вчера в 13:00
Политика

На Украине арестованы пять «Русланов» российской авиакомпании

В рамках уголовного дела о нарушении правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей, Подольский районный суд Киева арестовал и запретил эксплуатацию пяти транспортных самолетов Ан-124−100 российской авиакомпании «Волга-Днепр».
Обновлено 07 июня в 17:27
Единоборства

Шевченко нокаутировала Айс и защитила пояс UFC

Киргизская боец смешанного стиля (ММА) Валентина Шевченко победила нокаутом Джессику Ай из США на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 238, проходившем в Чикаго.
Обновлено в 02:25
Политика

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдёт 20 июня

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес

Юлию Высоцкую перестали узнавать поклонники

Поклонники Юлии Высоцкой потратили много времени на то, чтобы узнать на новом фото любимую телеведущую.
Обновлено в 00:00
Культура

Персональная выставка Кирилла Зданевича впервые пройдет в Москве

Обновлено в 04:01
Общество

Более 500 нарушителей удалены с экзаменов с начала периода сдачи ЕГЭ

Основной период ЕГЭ стартовал 27 мая с экзаменов по географии и литературе. 29 мая школьники сдавали математику, 31 мая — химию и историю.
Обновлено в 03:57
Футбол

В Украинскую премьер-лигу вышла команда из села с населением 1 600 человек

Футбольный клуб "Колос" из села Ковалевка сумел выйти в Украинскую премьер-лигу (УПЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:18
Футбол

Итальянский арбитр обслужит матч сборных России и Кипра

Итальянская бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло будет работать на матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу между сборными России и Кипра, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Обновлено в 03:00
Гаджеты

Жителям США предложили тысячу долларов за отказ от смартфона на неделю

В США местные жители могут получить тысячу долларов, если на неделю полностью откажутся от использования смартфона.
Обновлено в 02:17
Политика

В Госдуме поддержали ужесточение наказания за кражу электричества

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков прокомментировал в беседе с RT принятие закона об ужесточении наказания за кражу электричества в России.
Обновлено в 03:19
Музыка

Выступление «Машины времени» в День России на Красной площади отменили

Выступление группы "Машина времени" в Москве под стенами Кремля в сборном концерте по случаю Дня России 12 июня отменяется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.
Обновлено вчера в 23:37
Армия и оружие

В Севастополе наградили победителей конкурса «Авиадартс-2019»

Масштабное авиашоу с участием трех пилотажных групп ВКС состоялось сегодня в Севастополе в рамках закрытия конкурса "Авиадартс-2019".
Обновлено вчера в 07:27
Шоу-бизнес

Алексей Панин пригрозил Гарику Харламову разрушить его семейную жизнь

Актер Алексей Панин пригрозил Гарику Харламову разрушить его семейную жизнь.
Обновлено вчера в 11:56
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