Температура в Москве приближается к рекорднойГазета.Ru 03:19

В центре погоды "Фобос" проинформировали о том, что 9 июня температура в столице приблизится к рекордной. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва". Отмечается, что в воскресенье в городе будет душная и знойная погода.

Температура в Москве приближается к рекордной

Шоу-бизнес Екатерина Климова рассказала, что у нее появился пятый ребенок На днях у известной актрисы Екатерины Климовой появился пятый ребенок, причем уже школьного возраста.

Футбол Безбородов и Еськов назначены на матчи отборочного турнира Евро-2020 Российские арбитры Алексей Еськов и Владислав Безбородов получили назначения на матчи четвертого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

Единоборства Боксёр Головкин нокаутировал Роллса Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе, представитель Казахстана Геннадий Головкин нокаутировал канадца Стива Роллса в четвёртом раунде.

Происшествия Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.

Экономика В МЭР отметили высокую квалификацию уезжающих на ПМЖ за рубеж россиян Россия является донором высококвалифицированных специалистов для развитых экономик, около 90 процентов выезжающих на постоянное место жительства в другие страны россиян имеют такой статус, заявил в субботу замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.

Общество Опубликованы первые результаты ЕГЭ Рособрнадзор опубликовал первые результаты единых гоэкзаменов (ЕГЭ).

Политика КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру «Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.

Общество «Медуза» призвала СМИ и блогеров перепечатывать расследования Голунова Издание «Медуза» призвало коллег-журналистов и блогеров перепечатывать публикации с расследованиями задержанного полицией корреспондента Ивана Голунова.

Футбол Моуринью может возглавить «Ньюкасл» Отмечается, что португалец считает «Ньюкасл» клубом, который имеет потенциал, чтобы конкурировать с лучшими командами АПЛ за трофеи.

Единоборства Петр Ян решением судей победил Риверу на UFC 238 Российский боец Петр Ян победил американца Джимми Риверу на турнире UFC 238, сообщает "Советский спорт".

Шоу-бизнес Инна Воловичева обустраивает семейное гнездышко Известная экс-участница телешоу «Дом-2» Инна Воловичева взялась за осуществление аналогичного проекта, но только для самой себя и своей семьи, которой она успела обзавестись за восемь лет, прошедших с момента ее ухода из шоу.

Шоу-бизнес Резо Гигинеишвили трогательно поздравил дочь от первого брака с 13-летием Сегодня 13 лет исполнилось старшей дочери Резо Гигинеишвили, которая родилась в браке режиссера с Анастасией Кочетковой.

Происшествия Увеличилось количество пострадавших при столкновении автобусов в Сочи Количество пострадавших при столкновении двух туристических автобусов в Сочи в воскресенье утром увеличилось до 15 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на главк МВД по Краснодарскому краю.

Происшествия Адвокат Голунова подала заявление в СКР о преступлениях полицейских Адвокат Ольга Динзе, которая защищает отправленного под домашний арест по подозрению в сбыте наркотиков журналиста Ивана Голунова, подала заявление в Следственный комитет, в котором сообщила о преступных действиях полиции.

Происшествия Журналиста Голунова доставили в суд Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, доставлен в Никулинский суд Москвы для решения вопроса об избрании меры пресечения.

Политика На Украине арестованы пять «Русланов» российской авиакомпании В рамках уголовного дела о нарушении правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей, Подольский районный суд Киева арестовал и запретил эксплуатацию пяти транспортных самолетов Ан-124−100 российской авиакомпании «Волга-Днепр».

Единоборства Шевченко нокаутировала Айс и защитила пояс UFC Киргизская боец смешанного стиля (ММА) Валентина Шевченко победила нокаутом Джессику Ай из США на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 238, проходившем в Чикаго.

Политика Прямая линия с Владимиром Путиным пройдёт 20 июня Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня, сообщила пресс-служба Кремля.

Шоу-бизнес Юлию Высоцкую перестали узнавать поклонники Поклонники Юлии Высоцкой потратили много времени на то, чтобы узнать на новом фото любимую телеведущую.

Общество Более 500 нарушителей удалены с экзаменов с начала периода сдачи ЕГЭ Основной период ЕГЭ стартовал 27 мая с экзаменов по географии и литературе. 29 мая школьники сдавали математику, 31 мая — химию и историю.

Футбол Итальянский арбитр обслужит матч сборных России и Кипра Итальянская бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло будет работать на матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу между сборными России и Кипра, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Гаджеты Жителям США предложили тысячу долларов за отказ от смартфона на неделю В США местные жители могут получить тысячу долларов, если на неделю полностью откажутся от использования смартфона.

Политика В Госдуме поддержали ужесточение наказания за кражу электричества Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков прокомментировал в беседе с RT принятие закона об ужесточении наказания за кражу электричества в России.

Музыка Выступление «Машины времени» в День России на Красной площади отменили Выступление группы "Машина времени" в Москве под стенами Кремля в сборном концерте по случаю Дня России 12 июня отменяется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.