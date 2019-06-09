Общество
Температура в Москве приближается к рекорднойГазета.Ru 03:19
В центре погоды "Фобос" проинформировали о том, что 9 июня температура в столице приблизится к рекордной. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва". Отмечается, что в воскресенье в городе будет душная и знойная погода.
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Происшествия
В Нигерии в результате ДТП погибли 18 человек
Обновлено вчера в 21:26
Шоу-бизнес
Екатерина Климова рассказала, что у нее появился пятый ребенок
На днях у известной актрисы Екатерины Климовой появился пятый ребенок, причем уже школьного возраста.
Обновлено в 04:01
Футбол
Безбородов и Еськов назначены на матчи отборочного турнира Евро-2020
Российские арбитры Алексей Еськов и Владислав Безбородов получили назначения на матчи четвертого тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
Обновлено в 04:01
Единоборства
Боксёр Головкин нокаутировал Роллса
Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе, представитель Казахстана Геннадий Головкин нокаутировал канадца Стива Роллса в четвёртом раунде.
Обновлено в 00:27
Происшествия
Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
Обновлено вчера в 14:11
Экономика
В МЭР отметили высокую квалификацию уезжающих на ПМЖ за рубеж россиян
Россия является донором высококвалифицированных специалистов для развитых экономик, около 90 процентов выезжающих на постоянное место жительства в другие страны россиян имеют такой статус, заявил в субботу замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.
Обновлено вчера в 09:07
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено вчера в 07:33
Общество
Опубликованы первые результаты ЕГЭ
Рособрнадзор опубликовал первые результаты единых гоэкзаменов (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 13:21
Политика
КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру
«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
Обновлено в 03:30
Общество
«Медуза» призвала СМИ и блогеров перепечатывать расследования Голунова
Издание «Медуза» призвало коллег-журналистов и блогеров перепечатывать публикации с расследованиями задержанного полицией корреспондента Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 11:13
Футбол
Моуринью может возглавить «Ньюкасл»
Отмечается, что португалец считает «Ньюкасл» клубом, который имеет потенциал, чтобы конкурировать с лучшими командами АПЛ за трофеи.
Обновлено в 02:43
Единоборства
Петр Ян решением судей победил Риверу на UFC 238
Российский боец Петр Ян победил американца Джимми Риверу на турнире UFC 238, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:37
Шоу-бизнес
Инна Воловичева обустраивает семейное гнездышко
Известная экс-участница телешоу «Дом-2» Инна Воловичева взялась за осуществление аналогичного проекта, но только для самой себя и своей семьи, которой она успела обзавестись за восемь лет, прошедших с момента ее ухода из шоу.
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили трогательно поздравил дочь от первого брака с 13-летием
Сегодня 13 лет исполнилось старшей дочери Резо Гигинеишвили, которая родилась в браке режиссера с Анастасией Кочетковой.
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия
Увеличилось количество пострадавших при столкновении автобусов в Сочи
Количество пострадавших при столкновении двух туристических автобусов в Сочи в воскресенье утром увеличилось до 15 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на главк МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Адвокат Голунова подала заявление в СКР о преступлениях полицейских
Адвокат Ольга Динзе, которая защищает отправленного под домашний арест по подозрению в сбыте наркотиков журналиста Ивана Голунова, подала заявление в Следственный комитет, в котором сообщила о преступных действиях полиции.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Журналиста Голунова доставили в суд
Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, доставлен в Никулинский суд Москвы для решения вопроса об избрании меры пресечения.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
На Украине арестованы пять «Русланов» российской авиакомпании
В рамках уголовного дела о нарушении правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей, Подольский районный суд Киева арестовал и запретил эксплуатацию пяти транспортных самолетов Ан-124−100 российской авиакомпании «Волга-Днепр».
Обновлено 07 июня в 17:27
Единоборства
Шевченко нокаутировала Айс и защитила пояс UFC
Киргизская боец смешанного стиля (ММА) Валентина Шевченко победила нокаутом Джессику Ай из США на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 238, проходившем в Чикаго.
Обновлено в 02:25
Политика
Прямая линия с Владимиром Путиным пройдёт 20 июня
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес
Юлию Высоцкую перестали узнавать поклонники
Поклонники Юлии Высоцкой потратили много времени на то, чтобы узнать на новом фото любимую телеведущую.
Обновлено в 00:00
Общество
Более 500 нарушителей удалены с экзаменов с начала периода сдачи ЕГЭ
Основной период ЕГЭ стартовал 27 мая с экзаменов по географии и литературе. 29 мая школьники сдавали математику, 31 мая — химию и историю.
Обновлено в 03:57
Футбол
В Украинскую премьер-лигу вышла команда из села с населением 1 600 человек
Футбольный клуб "Колос" из села Ковалевка сумел выйти в Украинскую премьер-лигу (УПЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:18
Футбол
Итальянский арбитр обслужит матч сборных России и Кипра
Итальянская бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло будет работать на матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу между сборными России и Кипра, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Обновлено в 03:00
Гаджеты
Жителям США предложили тысячу долларов за отказ от смартфона на неделю
В США местные жители могут получить тысячу долларов, если на неделю полностью откажутся от использования смартфона.
Обновлено в 02:17
Политика
В Госдуме поддержали ужесточение наказания за кражу электричества
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков прокомментировал в беседе с RT принятие закона об ужесточении наказания за кражу электричества в России.
Обновлено в 03:19
Музыка
Выступление «Машины времени» в День России на Красной площади отменили
Выступление группы "Машина времени" в Москве под стенами Кремля в сборном концерте по случаю Дня России 12 июня отменяется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.
Обновлено вчера в 23:37
Армия и оружие
В Севастополе наградили победителей конкурса «Авиадартс-2019»
Масштабное авиашоу с участием трех пилотажных групп ВКС состоялось сегодня в Севастополе в рамках закрытия конкурса "Авиадартс-2019".
Обновлено вчера в 07:27
Шоу-бизнес
Алексей Панин пригрозил Гарику Харламову разрушить его семейную жизнь
Актер Алексей Панин пригрозил Гарику Харламову разрушить его семейную жизнь.
Обновлено вчера в 11:56