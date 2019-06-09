Общество
Температура в Москве приближается к рекорднойГазета.Ru 03:19
В центре погоды "Фобос" проинформировали о том, что 9 июня температура в столице приблизится к рекордной. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва". Отмечается, что в воскресенье в городе будет душная и знойная погода.
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Близкий к рекорду 1948 г. температурный фон ожидается в Москве 9 июня, сообщает центр погоды «Фобос».Агентство Москва02:48
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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев должен лично заняться ситуацией, сложившейся вокруг дела специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, считает генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд.
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Кузбассовцы попросили убежища в Канаде
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