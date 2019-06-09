Температура в Москве приближается к рекорднойГазета.Ru 03:19

Близкий к рекорду 1948 г. температурный фон ожидается в Москве 9 июня, сообщает центр погоды «Фобос».

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В центре погоды "Фобос" проинформировали о том, что 9 июня температура в столице приблизится к рекордной. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва". Отмечается, что в воскресенье в городе будет душная и знойная погода.

Температура в Москве приближается к рекордной

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