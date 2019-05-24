Экономика

Темп роста ВВП России в апреле восстановился до 1,6%ТАСС 09:44

Темп роста ВВП РФ в апреле 2019 года восстановился до 1,6% в годовом выражении после временного замедления в начале года, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности".
Читать в источнике

Подробнее о событии

МЭР: рост зарплат составил 2,3% после пересмотра данных

Банки.ру09:56

Темп роста ВВП России в апреле восстановился до 1,6%

ТАСС09:44

МЭР: Рост ВВП РФ в апреле ускорился до 1,6% год к году, в январе-апреле был 0,8%

ПРАЙМ09:23

В России резко ускорился рост обрабатывающей промышленности

Взгляд.ру09:56

Минэкономразвития сообщило о пересмотре темпов роста зарплат

Rambler News Service09:34

Рост ВВП РФ за 4 месяца составил 0,8%

Finam.Ru09:25

Минэк оценил рост ВВП РФ в апреле в 1,6% против 0,2% в марте

Financial One09:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 10:05, Ашберн
Происшествия

В Шереметьево произошло ЧП с «Суперджетом»

Обновлено в 08:26
Происшествия

Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ

Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

ЛНР передала Украине 60 заключенных

Власти ЛНР передали украинской стороне 60 заключенных, осужденных еще до того, как произошел конфликт на территории Донбасса.
Обновлено в 06:53
Экономика

Германа Грефа переизбрали главой Сбербанка

Акционеры Сбербанка переизбрали нынешнего главу компании Германа Грефа на четвертый срок, продлив его полномочия еще на четыре года, передает корреспондент РИА Новости с годового собрания.
Обновлено в 08:05
Игры

Врачи вспомнили самые смешные фразы людей под наркозом

Анестезиологи перечислили самые нелепые фразы, которые они слышали от пациентов, находящихся под действием наркоза, а также описали их необычные поступки.
Обновлено в 01:24
Общество

Госдума одобрила новые правила техосмотра

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 03:10
Транспорт

Текслер поручил уволить ответственного за дороги в Челябинске

Обновлено в 06:53
Хоккей

Соперником сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею станет Финляндия

"Россия выиграла восемь матчей подряд и в ранге лучшей сборной турнира вышла в полуфинал, где встретится со сборной Финляндии", - комментирует произошедшее финское издание Intalenti.
Обновлено в 09:08
Общество

Директор школы уволилась после БДСМ-перформанса, устроенного учениками

Во Владивостоке директор школы уволилась после неформальной вечеринки, устроенной выпускниками накануне последнего звонка.
Обновлено в 09:56
Происшествия

Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области

В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Политика

Депутаты Рады обжаловали свой роспуск в Конституционном суде

62 народных избранника обжаловали указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении новых выборов на 21 июля 2019 года.
Обновлено в 09:12
Армия и оружие

Росгвардия может принять на вооружение ручной пулемет РПК-16

РПК-16 — российский ручной пулемет, впервые был представлен на форуме "Армия-2017".
Обновлено в 08:02
Экономика

За год работы в «Роскосмосе» Рогозин получил почти 30 млн рублей

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за год заработал 29,5 млн рублей, что на 5 млн больше, чем за последний год работы вице-премьером, следует из опубликованных доходов сотрудников госкорпорации.
Обновлено в 07:38
Авто

Дополнено: Кроссовер Renault Arkana стал доступен в России

Сегодня открылся приём заказов на купеобразный кроссовер Renault Arkana в стартовой версии Edition One, отличающейся «максимально возможным» уровнем оснащения.
Обновлено вчера в 14:59
Политика

Тереза Мэй объявила об отставке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально объявила об уходе с поста лидера консервативной партии.
Обновлено в 05:15
Происшествия

В Волгограде число пострадавших в ДТП с маршруткой выросло до десяти

Количество пострадавших в ДТП с маршруткой в Волгограде выросло до 10 человек, девять из них госпитализированы, в том числе один подросток, сообщили журналистам в областном комитете здравоохранения Волгоградской области.
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес

Сын миллиардера в прошлом: Стефания Маликова завела новый роман

Маликова несколько лет встречалась с Леонидом Груздевым, сыном миллиардера.
Обновлено в 05:00
Авто

«АвтоВАЗ» объяснил, почему не ставит на Lada 4x4 более мощный мотор

Компания «АвтоВАЗ» пояснила, почему не ставит на Lada 4x4 современный, более мощный двигатель.
Обновлено в 05:28
Политика

Глава Генштаба Украины назвал Крым плохим Советским Союзом

Украина потеряла Крым задолго до того, как полуостров отделился и вошел в состав России в 2014 году.
Обновлено в 09:08
Политика

В Нидерландах стартовали выборы в Европарламент

Первый избирательный участок открылся в аэропорту Амстердама. Нидерланды стали первой страной, которая начала выборы.
Обновлено вчера в 03:31
Армия и оружие

Воздушная часть форума «Армия-2019» будет расширена

Воздушная часть форума «Армия-2019» будет расширена, сообщил начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майор Андрей Гончаров.
Обновлено в 07:48
Музыка

Нетребко и Эйвазов отказались выступить на Дворцовой в День города

Обновлено в 08:42
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала нужное число голосов

Как прокомментировал ситуацию в беседе с RT глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко, "петиция – это просто петиция, это не значит, что её надо выполнять", добавив, что с точки зрения "попиариться" это выглядит "забавным", что доказывает лишний раз, как "на Украине любят шоу".
Обновлено вчера в 08:43
Политика

Партия Порошенко сменит название

21 мая ушедший с поста президента Украины Петр Порошенко выехал из здания администрации главы государства на улице Банковой в Киеве в офис своей партии.
Обновлено в 05:59
Политика

На Украине возбудили третье уголовное дело против Порошенко

Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 08:50
Футбол

Капитан «Реала» задумался об уходе из клуба

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос задумался об уходе из клуба.
Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес

Ради фотосессии Виктории Бони перекрыли набережную в Каннах

Виктория Боня на открытии Каннского кинофестиваля На открытие фестиваля светская львица пришла в вечернем красном платье с экстремальным декольте.
Обновлено в 05:58
Общество

Умерла историк Наталия Басовская

Обновлено в 05:11
Общество

Петербург выделит более 11 миллиардов рублей на развитие средней школы

Правительство Петербурга выделит более 11 миллиардов рублей на развитие средней школы.
Обновлено в 07:40
Общество

У Мединского нашли двухэтажный пентхаус за 200 миллионов рублей

Семье главы российского министерства культуры Владимира Мединского принадлежит двухэтажный пентхаус в одном из элитных жилых комплексов Москвы.
Обновлено вчера в 08:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное