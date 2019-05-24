Темп роста ВВП России в апреле восстановился до 1,6%ТАСС 09:44

Темп роста ВВП РФ в апреле 2019 года восстановился до 1,6% в годовом выражении после временного замедления в начале года, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности".

Темп роста ВВП России в апреле восстановился до 1,6%

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