Экономика
Темп роста ВВП России в апреле восстановился до 1,6%ТАСС 09:44
Темп роста ВВП РФ в апреле 2019 года восстановился до 1,6% в годовом выражении после временного замедления в начале года, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности".
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Шоу-бизнес
Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду
Обновлено в 10:56
Происшествия
У задержанных дагестанских чиновников нашли имущество на 20 миллиардов
Следствие просит арестовать задержанных 23 мая чиновников Росреестра, Кадастровой палаты, городской администрации Махачкалы и гражданских, подозреваемых в торговле государственной землёй.
Обновлено в 08:55
Происшествия
В Лионе на пешеходной улице произошел взрыв
Число пострадавших в результате взрыва в пятницу на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона выросло до 13 человек.
Обновлено в 13:39
Финансы
Объёмы обналичивания в I квартале сократились в 2,3 раза
В I квартале 2019 года объёмы обналичивания в банковской системе России сократились в 2,3 раза в годовом выражении и составили всего 26,8 млрд рублей.
Обновлено в 10:40
Политика
Морской трибунал ООН, как ожидается, сегодня объявит решение по арестованным украинским морякам
Морской трибунал ООН, как ожидается, сегодня объявит решение по украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 17:02
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено вчера в 09:58
Хоккей
Тренер сборной России по хоккею ответил на критику журналистки из США
Хоккеисты сборной России про себя посмеялись над тактическим анализом своей игры со стороны эксперта издания The New York Times Джули Робенхаймер.
Обновлено в 11:53
Музыка
Эрнст назвал победителей шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 18:07
Политика
В Нидерландах Украину обвинили в крушении MH17 в Донбассе
Член Европарламента, лидер голландской партии "Форум за демократию" Тьерри Боде заявил, что группа международных специалистов по делу о крушении малайзийского Boeing-777 в Донбассе в 2014 году, при котором погибли 298 человек, провела расследование необъективно - по заказу заинтересованных лиц.
Обновлено в 17:09
Культура
Канделаки снимает сериал о порноактерах для Amediateka
Обновлено в 10:29
Футбол
Билялетдинов считает, что ЦСКА обгонит «Спартак»
ЦСКА – "Крылья Советов" Билялетдинов – 2:1 – ЦСКА будет нацелен на победу, ему она необходима.
Обновлено в 17:15
Происшествия
В США виновный в громком похищении девочки получил пожизненный срок
Как сообщает телеканал, 21-летний Джейк Томас Паттерсон получил пожизненный срок по двум статьям об убийстве и 40 лет за похищение девочки.
Обновлено в 19:04
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Футбол
Источник: жена Гвардиолы посетила Турин и арендовала в городе на год автомобиль
По информации источника, Серра арендовала в городе на ближайший год вместительный автомобиль.
Обновлено в 17:58
Космос
Исследование изучает потенциальный риск роя тавридных метеоров
Тавридный Рой является третьим потенциальным источником риска, который изменяет вероятности возможных катастрофических воздействий.
Обновлено вчера в 10:33
Культура
Фестиваль фейерверков открылся в Ессентуках
Обновлено в 15:31
Гаджеты
Стали известны цены разных версий Redmi K20 Pro: от $375
Флагманские смартфоны Redmi K20 и Redmi K20 Pro должны быть представлены 28 мая. Предварительные продажи Redmi K20 уже начались в Китае.
Обновлено в 10:34
Музыка
Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни
Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни.
Обновлено в 08:04
Политика
Виктории Нуланд отказали в российской визе
Бывшей помощнице госсекретаря США Виктории Нуланд отказали в российской визе. В МИД РФ объяснили, что Нуланд была включена в черный список.
Обновлено вчера в 14:42
Общество
Новосибирск — город без ансамбля?
Пообщавшись с застройщиками, «Континент Сибирь» выяснил, каким они видят развитие центра города и намерены ли с ним расстаться ради качественного благоустройства и исчезновения постоянных скандалов.
Обновлено в 01:30
Общество
НТВ подготовило расследование о Навальном
Журналисты телеканала НТВ подготовили расследование, посвященное расходам и спонсорам оппозиционера и главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 08:49
Футбол
Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Ниццей»
Стал известен стартовый состав "Монако" на матч 38-го тура чемпионата Франции против команды "Ницца", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:59
Происшествия
Водителя перевернувшегося в Италии автобуса отпустили на свободу
Судья предварительного следствия Сиены в пятницу, 24 мая, выпустил на свободу водителя туристического автобуса, который несколько дней назад попал в ДТП неподалеку от итальянского города Бадессе.
Обновлено в 08:54
Шоу-бизнес
Появилось видео свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появились ролики со свадьбы участников украинского дуэта Потапа и Насти Каменских, состоявшейся 23 мая.
Обновлено вчера в 16:57
Шоу-бизнес
Сын Татьяны Васильевой пытается восстановить зрение после диеты
Станислав Садальский разместил в своем микроблоге фотографию сына известной актрисы Татьяны Васильевой.
Обновлено в 13:57
Политика
Катерина Тихонова защитила кандидатскую диссертацию в МГУ
Обновлено в 11:17