Экономика
Темп роста ВВП России в апреле восстановился до 1,6%ТАСС вчера в 09:44
Темп роста ВВП РФ в апреле 2019 года восстановился до 1,6% в годовом выражении после временного замедления в начале года, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности".
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Музыка
Финалисты шоу «Голос. Дети» получили по миллиону рублей
Обновлено вчера в 16:24
Происшествия
Полковник с 12 млрд рублей Черкалин оценил тюремную кашу
Арестованный начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не жалуется на условия содержания в СИЗО.
Обновлено вчера в 12:47
Технологии
Эксперт объяснил преимущества развертывания сети 5G в России
Ранее эксперт заявил, что развертывание сетей 5G в России может быть отложено на год из-за проблем с освобождением частотного спектра.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Восемь альпинистов погибли на Эвересте за неделю
Сразу восемь человек погибли за одну неделю на горе Эверест.
Обновлено в 02:31
Политика
Киев признал зависимость от торговли с Россией
Киев не может себе позволить прекратить экономические отношения с Россией, заявил в интервью телеканалу NewsOne представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 03:15
Политика
Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко
«Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено вчера в 15:22
Хоккей
IIHF утвердил проведение ЧМ-2023 в Петербурге
Сегодня на мероприятии IIHF утвердил проведение чемпионата мира 2023 года. Он состоится в Северной столице России – в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 05:27
Происшествия
В Мексике разбился вертолёт Ми-17
«Сообщаем, что при трагических обстоятельствах в районе Валье-Верде в Сан-Луис-Потоси разбился вертолёт Ми-17 нашего ведомства», — сообщили в ведомстве.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
Родителей участницы скандального выпускного во Владивостоке оштрафуют
Обновлено вчера в 19:42
Армия и оружие
В НАТО приняли новую военную концепцию из-за «российской угрозы»
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о планах представить новую военную стратегию из-за «российской угрозы».
Обновлено в 01:41
Космос
На Коста-Рику упал редкий метеорит
Метеорит, который «приземлился» в Коста-Рике в апреле 2019 года, может рассказать о происхождении Солнечной системы, заявили ученые.
Обновлено 22 мая в 06:01
Политика
Медведчук выходит из переговоров по Донбассу
Глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что его политическая сила не поддерживает кандидатуру президента Украины Владимира Зеленского, а потому выходит из переговоров по Донбассу.
Обновлено вчера в 08:41
Политика
Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым
Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.
Обновлено в 02:52
Кино
Режиссер Кантемир Балагов получил приз в Каннах за фильм «Дылда»
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия
В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,5
Землетрясение магнитудой 4,5 было зафиксировано в Дагестане в пятницу, 24 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия
Сотрудники МЧС потушили пожар в центре Томска
Пожар в автосервисе, который произошел в субботу в центре Томска на площади 300 кв. м, ликвидирован силами МЧС.
Обновлено в 02:50
Хоккей
Тренер сборной Финляндии нашел слабое место у российских хоккеистов
Главный тренер сборной Финляндии по хоккею Юкка Ялонен высказался о предстоящем полуфинальном матче чемпионата мира против команды России.
Обновлено в 02:48
Гаджеты
Huawei может потерять возможность выпускать смартфоны с microSD
Китайская корпорация Huawei может потерять возможность выпускать смартфоны с microSD, так как компанию исключили из организации SD Association.
Обновлено в 00:19
Общество
Госдума утвердила законопроект о фотофиксакции техосмотра
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, вводящий фотофиксацию техосмотра транспортных средств.
Обновлено 23 мая в 09:13
Политика
ВЦИОМ: Рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Общество
Данные 885 млн пользователей страховой компании США были в открытом доступе
По информации страховой организации, уязвимость в системе хранения привела к тому, что любой желающий мог получить доступ к номерам социального страхования, данным банковских счетов, водительским правам, а также ипотечным и налоговым записям клиентов, воспользовавшихся её услугами за последние 16 лет.
Обновлено вчера в 22:56
Музыка
Нетребко и Эйвазов отказались выступить на Дворцовой в День города
Обновлено вчера в 08:42
Происшествия
У берегов Флориды в океан упал бизнесджет Cessna
По меньшей мере один человек погиб в результате падения в пятницу небольшого самолета Cessna Citation V в Атлантический океан у побережья Флориды.
Обновлено в 02:04
Футбол
«СЭ»: Ташаев может вернуться в «Динамо»
«Спартак» купил Ташаева у «Динамо» год назад за 1,5 миллиона евро.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Моряки с арестованного в Стамбуле судна отправились в Россию
Шесть российских моряков, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию.
Обновлено вчера в 23:58
Культура
Тимати помирился с отцом Децла после 18 лет конфликта
Рэпер попросил у отца Децла Александра Толмацкого разрешения на создание в шоу "Песни" номера, посвященного Децлу.
Обновлено вчера в 12:45
Гаджеты
Представлен смартфон Vivo Z5x с аккумулятором на 5000 мАч
Бренд Vivo представил смартфон Vivo Z5x, который многие называют потенциальным конкурентом Xiaomi Mi 9 SE.
Обновлено вчера в 12:42
Армия и оружие
Индия при помощи Су-30МКИ испытала управляемую авиабомбу
Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) в Индии при помощи Су-30МКИ провела испытания управляемой авиабомбы, способной нести различные виды боеголовок.
Обновлено вчера в 10:22