Экономика
Темп роста ВВП России в апреле восстановился до 1,6%ТАСС вчера в 09:44
Темп роста ВВП РФ в апреле 2019 года восстановился до 1,6% в годовом выражении после временного замедления в начале года, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности".
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Здоровье
В Севастополе сменился главврач онкодиспансера
Обновлено вчера в 11:31
Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
Обновлено 23 мая в 10:12
Политика
Украинский министр упрекнул Зеленского за «кацапскую мову»
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил президенту страны Владимиру Зеленскому, который обвинил местных чиновников и политиков в оторванности от современных технологий.
Обновлено в 05:10
Космос
«Двойной» астероид приближается к Земле
Ученые сообщают, что к Земле приближается необычный «бинарный» астероид. Никакой опасности не предвидится, как пишет The Daily Mail.
Обновлено в 03:44
Политика
Морской трибунал потребовал от России освободить украинских моряков
Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить моряков Военно-морских сил Украины, задержанных за нарушение российской границы.
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес
Сын Татьяны Васильевой из-за кровоизлияния ослеп на один глаз
Недавно сын артистки, актер Филипп Васильев сбросил 40 килограммов. Он ограничил свой рацион до 2000 калорий в день.
Обновлено в 03:52
Общество
Опасность «грязной» российской нефти назвали в Германии
Специалист отметил, что месячный простой "грязной" нефти еще нельзя назвать критическим сроком.
Обновлено в 04:58
Происшествия
В дельфинарии в Севастополе произошел пожар
Как сообщил ТАСС сотрудник дельфинария, пожар произошел в хозяйственной постройке и серьезных повреждений нет, животные не пострадали, однако на время дельфинарий приостановит работу.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес
Настя Каменских и Потап отбыли в свадебное путешествие
View this post on Instagram #honeymoon @realpotap A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on May 25, 2019 at 2:02am PDT Судя по всему, молодожены в свадебное путешествие отправились на частном самолете.
Обновлено в 06:11
Армия и оружие
Новая военная стратегия НАТО утверждена Военным комитетом 22 мая
Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag, опубликованном в субботу, заявил, что эксперты НАТО приняли новую военную стратегию альянса в связи с новыми вызовами, среди которых якобы фигурирует "российская ядерная угроза".
Обновлено в 05:48
Происшествия
Повторное землетрясение произошло в Дагестане
Сейсмологи зарегистрировали повторное землетрясение магнитудой 2,3 в Дагестане 25 мая.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия
Более десяти человек пострадали в результате взрыва в центре Лиона
Обновлено вчера в 14:00
Футбол
«Зенит» предложил Жиркову новый контракт
Петербургский ФК "Зенит" предложил футболисту Юрию Жиркову заключить новый контракт. Об этом спортсмен сообщил в интервью Sport24.
Обновлено в 06:09
Происшествия
Два человека стали жертвами пожара в квартире на юге Москвы
Два человека погибли в результате пожара в квартире жилого дома на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 06:21
Общество
Умер нобелевский лауреат Марри Гелл-Манн
В США на 90-м году жизни умер нобелевский лауреат по физике Марри Гелл-Манн. Об этом сообщила пресс-служба Института Санта-Фе.
Обновлено вчера в 17:20
Происшествия
Задержана замглавы УФНС по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено вчера в 08:46
Музыка
Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»
В финале и суперфинале шоу юная исполнительница, наставницей которой была певица Светлана Лобода, спела песни Love the Way You Lie (Эминем и Рианна) и «Ты здесь» (Игорь Николаев).
Обновлено вчера в 17:38
Политика
Пушков прокомментировал слова главы Генштаба Украины о Крыме
Начальник украинского Гештаба признал, что киевские власти не занимались развитием Крыма в течение 20 с лишним лет его нахождения в составе независимой Украины, считает сенатор Алексей Пушков.
Обновлено в 04:31
Политика
Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко
«Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено вчера в 15:22
Общество
В школе во Владивостоке прокомментировали инцидент с выпускниками
Директор школы во Владивостоке, в которой выпускники устроили флешмоб в откровенных костюмах и форме полицейского, прокомментировала инцидент.
Обновлено в 06:50
Политика
Петиция за отставку главы администрации Зеленского набрала 25000 голосов
Петиция за отставку главы администрации президента Украины Андрея Богдана набрала более 25 тыс. голосов.
Обновлено в 05:17
Автоспорт
Феттель попал в аварию в третьей практике Гран-при Монако
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель разбил болид в третьей сессии свободных заездов Гран-при Монако.
Обновлено в 06:22
Спорт
Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение
Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:09
Футбол
У «Рубина» есть пять кандидатов на должность Бердыева
Футбольный казанский клуб «Рубин» может рассмотреть пять кандидатов на должность главного тренера команды, если нынешний главный наставник казанцев Курбан Бердыев покинет клуб, сообщает 25 мая «Бизнес-онлайн».
Обновлено в 05:55
Происшествия
Задержанный с 12 миллиардами полковник ФСБ стал молиться в СИЗО
В СИЗО «Лефортово» стал молиться начальник банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кирилл Черкалин.
Обновлено в 04:29
Технологии
Лаборатория Касперского зафиксировала рост числа мобильных троянов
В этом году эксперты компании зафиксировали около 30 тысяч банковских троянов, к сравнению, в 2018 году это число немного не дотягивало до 19 тысяч.
Обновлено вчера в 06:49
Общество
Метеоролог рассказал, каким прогнозам погоды можно верить
Представитель швейцарской метеослужбы Meteo Suisse Андре-Шарль Летестю рассказал, какому прогнозу погоды можно верить, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:44
Космос
Теорию относительности Эйнштейна проверят на орбите Земли
Европейское космическое агентство (ЕКА) собирается в следующем году доставить на борт Международной космической станции (МКС) самые точные часы для изучения общей теории относительности Альберта Эйнштейна.
Обновлено вчера в 11:33
Происшествия
Похитителя ребенка в США приговорили к пожизненному сроку
Джейк Томас Паттерсон приговорен к пожизненному сроку за похищение 13-летней девочки и убийство ее семьи.
Обновлено в 03:02
Армия и оружие
Трамп отправит дополнительные войска на Ближний Восток
В начале мая в СМИ появилась информация, что США могут отправить на Ближний Восток 120 тыс. военнослужащих, если Иран ускорит разработку ядерного оружия.
Обновлено вчера в 12:54