Экономика

Темп роста ВВП России в апреле восстановился до 1,6%ТАСС вчера в 09:44

Темп роста ВВП РФ в апреле 2019 года восстановился до 1,6% в годовом выражении после временного замедления в начале года, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности".
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В МЭР объявили об ускорении роста ВВП России в апреле

Росбалтвчера в 11:00

В России резко ускорился рост обрабатывающей промышленности

Взгляд.рувчера в 09:56

ВВП России вырос в январе-апреле на 0,8%

Вести.Финансвчера в 09:32

МЭР: Рост ВВП РФ в апреле ускорился до 1,6% год к году, в январе-апреле был 0,8%

ПРАЙМвчера в 09:23

Минэкономразвития сообщило об ускорении темпов роста ВВП в апреле

Rambler News Serviceвчера в 09:17

Темп роста ВВП России в апреле восстановился до 1,6%

ТАССвчера в 09:44

Рост ВВП РФ за 4 месяца составил 0,8%

Finam.Ruвчера в 09:25
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 10:20, Ашберн
Футбол

«Нижний Новгород» получил шанс попасть в Премьер-лигу

В заключительном матче турнира ФНЛ «Нижний Новгород» на выезде обыграл «Мордовию» со счетом 3:1. Этот результат позволил нижегородской команде на одно очко опередить по итогам сезона «Чертаново», занявшее пятое место.
Обновлено в 10:04
Политика

В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков

В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Происшествия

Во Владивостоке оштрафуют родителей выпускницы после инцидента в школе

Обновлено в 06:26
Автоспорт

Леклер стал лучшим в третьей практике Гран-при Монако

Обновлено в 07:27
Космос

В Северном полушарии Земли открыт сезон наблюдения серебристых облаков

Серебристые облака появляются в глубоких сумерках и располагаются на высоте 70-100 км. Эта высота слабо исследована — ни самолёты, ни стратостаты туда не поднимаются, а спутники летают намного выше.
Обновлено вчера в 09:40
Политика

Систему «Безопасный город» предложили внедрить по всей стране

Систему распознавания лиц с помощью видеокамер «Безопасный город» можно распространить на территории всей России, предложил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
Обновлено в 09:57
Происшествия

В Петербурге 12-летний школьник угрожал подростку пистолетом

Ученик 5-го класса одной из школ Петербурга угрожал пистолетом более старшему подростку, с которым у него произошел конфликт.
Обновлено в 04:06
Спорт

Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение

Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:09
Происшествия

Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста

Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено вчера в 03:46
Хоккей

Россия — Финляндия 0:0 (2-й период)

Сборная России сыграет с Финляндией в матче за выход в финал чемпионата мира по хоккею - 2019.
Обновлено в 03:40
Гаджеты

Huawei готовится к обвалу продаж и останавливает заводы

Как сообщило издание Nikkei Asian Review, компания Flex из Сингапура приостановила выпуск продукции Huawei на одном из принадлежащих ей предприятий на юге Китая.
Обновлено в 08:29
Политика

Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание

Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию статьи о ее причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 06:37
Политика

Флаг РФ сожгли перед концертом Темниковой в Одессе

Обновлено в 07:43
Армия и оружие

Появилось видео езды американцев на советском танке Т-64

Обновлено в 10:04
Происшествия

Женщина покусала и избила полицейских в Подмосковье

Женщина покусала и избила московских полицейских в подмосковном Пушкино.
Обновлено в 07:33
Общество

Соловьев согласился встретиться с угрожавшим дать ему «леща» уральцем

Обновлено в 08:14
Общество

Россияне массово променяли вино на пиво

Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.
Обновлено вчера в 20:49
Авто

LADA Granta подорожала более чем на 100 тысяч рублей с 2015 года

Только за последние четыре года стоимость автомобиля выросла на 123,3 тысячи рублей, отметили эксперты сайта «Цена Авто».
Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес

Кети Топурия воссоединилась с экс-супругом ради дочери

Обновлено в 09:22
Музыка

Пригожин прокомментировал результаты спецвыпуска шоу «Голос.Дети»

Обновлено в 07:51
Происшествия

Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане

Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.
Обновлено в 09:17
Кино

Умер актёр Пьер Ате

Французский актёр Пьер Ате скончался в Париже.
Обновлено в 06:44
Транспорт

Парад ретро-транспорта прошёл на улицах Санкт-Петербурга

Более 250 автомобилей, грузовиков, автобусов, троллейбусов и трамваев приняли участие в V международном параде ретро-транспорта, который прошёл по улицам Санкт-Петербурга.
Обновлено в 09:50
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено 23 мая в 10:12
Кино

Фанаты «Игры престолов» начали массово отписываться от HBO

Обновлено в 05:03
Политика

В МИД России исключили возможность обмена Уилана на Бутину

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что возможность обмена обвиняемого в шпионаже Пола Уилана на россиянку Марию Бутину исключена, так как в отношении американца ещё не вынесен приговор.
Обновлено в 02:39
Происшествия

В Саратовской области столкнулись фура и микроавтобус с пассажирами

Одиннадцать человек госпитализированы после ДТП с участием фуры и микроавтобуса в Саратовской области.
Обновлено в 10:15
Единоборства

Конор Макгрегор получил травму руки

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор во время тренировки получил травму. Интенсивные тренировки и спарринги.
Обновлено в 06:40
Футбол

«Челси» запросил 148 миллионов евро у «Реала» за Азара

Азар перешел в "Челси" семь лет назад из французского "Лилля" за 35 миллионов евро. Соглашение с ним было заключено до 1 июля 2020 года.
Обновлено в 07:58
Происшествия

СК проверит факт повреждений SSJ-100 тросом во время полета в Ижевск

В свою очередь, начальник пресс-службы аэропорта Шереметьево Роман Генис отметил, что самолет принадлежит авиакомпании «Аэрофлот», а рейс выполнялся на пассажирском лайнере SSJ-100, цитирует его РБК.
Обновлено вчера в 23:14
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