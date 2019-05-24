Экономика
Темп роста ВВП России в апреле восстановился до 1,6%ТАСС вчера в 09:44
Темп роста ВВП РФ в апреле 2019 года восстановился до 1,6% в годовом выражении после временного замедления в начале года, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности".
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Футбол
«Нижний Новгород» получил шанс попасть в Премьер-лигу
В заключительном матче турнира ФНЛ «Нижний Новгород» на выезде обыграл «Мордовию» со счетом 3:1. Этот результат позволил нижегородской команде на одно очко опередить по итогам сезона «Чертаново», занявшее пятое место.
Обновлено в 10:04
Политика
В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков
В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Автоспорт
Леклер стал лучшим в третьей практике Гран-при Монако
Обновлено в 07:27
Космос
В Северном полушарии Земли открыт сезон наблюдения серебристых облаков
Серебристые облака появляются в глубоких сумерках и располагаются на высоте 70-100 км. Эта высота слабо исследована — ни самолёты, ни стратостаты туда не поднимаются, а спутники летают намного выше.
Обновлено вчера в 09:40
Политика
Систему «Безопасный город» предложили внедрить по всей стране
Систему распознавания лиц с помощью видеокамер «Безопасный город» можно распространить на территории всей России, предложил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
Обновлено в 09:57
Происшествия
В Петербурге 12-летний школьник угрожал подростку пистолетом
Ученик 5-го класса одной из школ Петербурга угрожал пистолетом более старшему подростку, с которым у него произошел конфликт.
Обновлено в 04:06
Спорт
Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение
Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:09
Происшествия
Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста
Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено вчера в 03:46
Хоккей
Россия — Финляндия 0:0 (2-й период)
Сборная России сыграет с Финляндией в матче за выход в финал чемпионата мира по хоккею - 2019.
Обновлено в 03:40
Гаджеты
Huawei готовится к обвалу продаж и останавливает заводы
Как сообщило издание Nikkei Asian Review, компания Flex из Сингапура приостановила выпуск продукции Huawei на одном из принадлежащих ей предприятий на юге Китая.
Обновлено в 08:29
Политика
Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание
Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию статьи о ее причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 06:37
Политика
Флаг РФ сожгли перед концертом Темниковой в Одессе
Обновлено в 07:43
Происшествия
Женщина покусала и избила полицейских в Подмосковье
Женщина покусала и избила московских полицейских в подмосковном Пушкино.
Обновлено в 07:33
Общество
Россияне массово променяли вино на пиво
Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.
Обновлено вчера в 20:49
Авто
LADA Granta подорожала более чем на 100 тысяч рублей с 2015 года
Только за последние четыре года стоимость автомобиля выросла на 123,3 тысячи рублей, отметили эксперты сайта «Цена Авто».
Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес
Кети Топурия воссоединилась с экс-супругом ради дочери
Обновлено в 09:22
Происшествия
Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане
Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.
Обновлено в 09:17
Кино
Умер актёр Пьер Ате
Французский актёр Пьер Ате скончался в Париже.
Обновлено в 06:44
Транспорт
Парад ретро-транспорта прошёл на улицах Санкт-Петербурга
Более 250 автомобилей, грузовиков, автобусов, троллейбусов и трамваев приняли участие в V международном параде ретро-транспорта, который прошёл по улицам Санкт-Петербурга.
Обновлено в 09:50
Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
Обновлено 23 мая в 10:12
Кино
Фанаты «Игры престолов» начали массово отписываться от HBO
Обновлено в 05:03
Политика
В МИД России исключили возможность обмена Уилана на Бутину
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что возможность обмена обвиняемого в шпионаже Пола Уилана на россиянку Марию Бутину исключена, так как в отношении американца ещё не вынесен приговор.
Обновлено в 02:39
Происшествия
В Саратовской области столкнулись фура и микроавтобус с пассажирами
Одиннадцать человек госпитализированы после ДТП с участием фуры и микроавтобуса в Саратовской области.
Обновлено в 10:15
Единоборства
Конор Макгрегор получил травму руки
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор во время тренировки получил травму. Интенсивные тренировки и спарринги.
Обновлено в 06:40
Футбол
«Челси» запросил 148 миллионов евро у «Реала» за Азара
Азар перешел в "Челси" семь лет назад из французского "Лилля" за 35 миллионов евро. Соглашение с ним было заключено до 1 июля 2020 года.
Обновлено в 07:58
Происшествия
СК проверит факт повреждений SSJ-100 тросом во время полета в Ижевск
В свою очередь, начальник пресс-службы аэропорта Шереметьево Роман Генис отметил, что самолет принадлежит авиакомпании «Аэрофлот», а рейс выполнялся на пассажирском лайнере SSJ-100, цитирует его РБК.
Обновлено вчера в 23:14